“Si me decían que iba a trabajar de esto, me moría de risa”

Agustín del Sel - Fotógrafo de esports.

Los esports y los videojuegos están claramente insertos en un mundo absolutamente virtual y una de las cosas más difíciles es capturar el momento en que se da vuelta una partida, en el que se gana o se pierde, adentro de un juego se hace un screenshot o captura de pantalla, pero, lo que ocurre fuera de la pantalla es labor de un fotógrafo. Uno de los mejores es Agustin “Succa” del Sel, quien describe su labor como “el mejor trabajo del mundo”.

“Hago y vivo de lo que me gusta. ¿Cuánta gente puede decir eso? Cuando arraqué, si me decían que iba a estar acá, te sacaba cagando de la risa. Creo que es una chance única y trato de aprovecharlo al máximo”, le contó y además detalló que su trabajo consta de tres partes: “La primera es la previa, donde te juntás con el cliente, armás la idea base de contenido, presentan referencias, etc. La segunda sería la acción, como ir al evento y ejecutar las ideas pactadas, y la última es el post evento, donde tenés que realizar el trabajo de edición, el cual muchas veces lleva hasta más horas de trabajo que el evento en sí, y siempre va a haber idas y vueltas con el cliente, correcciones con el equipo de trabajo y demás. También es común tener altos y bajos, meses que tenés laburo hasta por los oídos, y meses que no llega una foto. Son rachas y temporadas. Ahí es donde uno debe adaptarse y no encerrarse en solo un estilo de foto o evento, para de alguna forma cerrar un grupo de clientes que puedan proveer trabajo todo el año”.

—¿Qué es lo más importante a la hora de capturar momentos?

—Creo que es una mezcla entre poder anticiparte a qué es lo que va a suceder, sea teniendo previo conocimiento del evento o intuición, y otra parte de “suerte” para estar en el momento y lugar preciso. Fuera de eso, obvio el fotógrafo o filmmaker tiene mucho mérito al lograr capturar ese momento y que la persona capturada se sienta identificada.

Crédito: Agustín del Sel

—¿Cuánto considerás que aporta lo que vos hacés a la escena? ¿Sentís que a veces la figura o la importancia del PH queda tapado?

—Muchas veces la figura del fotógrafo queda tapada o no se le da la visibilidad que verdaderamente merece. El arrobar en la publicación ayuda mucho mas que “ganar seguidores”, que es lo que menos importa. Un simple tag en una publicación te puede hacer llegar trabajo en el momento que menos lo esperes. La mejor recomendación en este trabajo es el boca en boca. En cuanto a la pregunta de cuanto aporta, creo que la fotografía o video va de la mano con la escena; la hace crecer y logra que el público tenga un mayor aprecio o trate de informarse porque ese contenido le llamó la atención. Es elevar la imagen de marca.

En Argentina la escena no solo abarca competencias de esports, sino también cantantes, artistas y creadores de contenido de todo tipo, como tiktokers, streamers o youtubers, y Succa también es un referente en ese ambiente, al punto en que varios cuentan con una o varias fotografías tomadas por él en sus perfiles. “Saber que las personas se sienten identificadas con tus fotos es lo mejor que puede pasarte a la hora de trabajar en eventos sociales. Estas pudiendo capturar el lado ‘humano’ de esa persona. En resumen, tu trabajo está hecho”, explicó.

Momo junto a Coscu en los Coscu Army Awards - Agustín Rodríguez del Sel - @adelselphoto

—¿Cómo pueden hacer los que están empezando a laburar de fotógrafos para mejorar en la profesión?

—Preguntar es la clave. Cuando uno no sabe o no entiende, lo mejor es preguntar al ya formado. Desde el “¿que lente usás?”, hasta ir de segunda cámara y aprender a moverte. Todo ayuda. Por suerte la fotografía tiene miles de ramas distintas, —y hoy en día con las redes sociales es más fácil comunicarte con alguien que ya desarrolle esa actividad y pueda aclararte dudas o darte consejos. Yo siempre que me llegan mensajes con preguntas trato de responderlos. Ayudar no cuesta nada, y si alguien te lo preguntó, indirectamente banca tu trabajo y tu forma de ser, y sos una especie de “modelo a seguir” para el.

Hace poco se le presentó un nuevo desafío para su carrera, ya que viajará junto con Isurus a Corea del Sur, a retratar el pasar del Tiburón en el Honor of Kings International Championship 2022, el mundial del MOBA para celulares que por primera vez tendrá a un equipo Latinoamericano. El mismo se llevará a cabo del 3 al 30 de diciembre y tiene un prizepool de diez millones de dólares.

—¿Cómo surgió la chance de ir a Corea con Isurus? ¿Qué te genera tener un viaje así por delante? ¿Qué tanto conocimiento tenias sobre Honor of Kings?

—Sinceramente estábamos con Kala (CEO de Isurus) en AGS, se me acerca de la nada y en chiste me dice “Agus, nos vamos a Corea, ¿querés venir?” Yo pensando que de verdad era un chiste, le respondí que sí y a la semana me sorprendió con una reunión en la cual de verdad me planteaban el ir y yo no podía decir que no. Corea debe de ser una locura. Es hermoso, por trabajo, poder darme el lujo de conocer países y ciudades que en mi vida pensaba que iba a conocer. En el momento del planteo de viaje, no conocía nada de Honor of Kings. Ya ahora de a poco voy investigando sobre el juego, me voy enterando y nutriendo de cosas, para una vez allá poder hacer un buen contenido en base al núcleo del viaje.

—¿Como te preparás para algún viaje? ¿Es muy distinto a trabajar en un evento acá en Buenos Aires?

—Los viajes son lo mejor, y a la ves lo peor de trabajar en este rubro. Es hermoso conocer paises, conocer ciudades, pero al mismo tiempo es lo que más estrés puede producirte. Estás en un lugar que posiblemente no conozcas; tenés que tener todo listo de antemano, saber de posibles lugares para alquilar o comprar cosas en caso que algo te falle, tener una lista de “spots” para solucionar fotos en la calle, conocer gente laboral de esa zona en caso que necesites una mano. No siempre vas a estar acompañado. Los viajes requieren un laburo previo groso, armando calendarios, informándote de actividades, pensando contenido; es mucho más que “armo la valija y me voy a pasear”. En cuanto a “cómo me preparo”, yo trato de viajar ligero, pero llevando todo lo necesario para cubrir lo que surja en el camino. Un teleobjetivo, un lente angular, muchas baterías, discos externos, led y flash, etc.