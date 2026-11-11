United Airlines emitió una alerta después de que un pasajero afirmara tener una bomba e intentara entrar en la cabina de mando

Rony Gomez-Alberto fue detenido tras afirmar que llevaba una bomba e intentar ingresar a la cabina de mando de un avión de United Airlines (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

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Un pasajero de 34 años fue detenido después de que presuntamente afirmara que llevaba una bomba e intentara acceder a la cabina de mando de un avión de United Airlines que cubría la ruta entre Newark y Nueva Orleans. La aeronave aterrizó sin incidentes durante la noche del lunes 9 de noviembre, tras una alerta emitida por los pilotos.

El detenido fue identificado como Rony Gomez-Alberto, quien afronta cargos estatales por comunicar información falsa sobre un plan de incendio provocado y por aterrorizar a la población. La Fiscalía del Distrito Este de Luisiana todavía debía determinar si también presentaría acusaciones federales, informó el FBI a WDSU.

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El incidente ocurrió a bordo del vuelo 2174, que había despegado del Aeropuerto Internacional de Newark cerca de las 21:30 con destino al Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans. La compañía aérea confirmó que viajaban 46 pasajeros y seis integrantes de la tripulación.

La tripulación alertó sobre la conducta del pasajero en pleno vuelo

El vuelo 2174 despegó desde el Aeropuerto Internacional de Newark con 46 pasajeros y seis integrantes de la tripulación (AP)

Cerca de las 23:20, Gomez-Alberto habría comenzado a comportarse de manera errática y comunicó a los auxiliares de vuelo que tenía un explosivo, relató el sheriff de la parroquia de Jefferson, Joseph Lopinto, en declaraciones recogidas por WWL-TV.

Además de esa afirmación, el pasajero habría intentado irrumpir en la cabina de mando, una zona restringida para los viajeros. La situación llevó a que los pilotos notificaran la emergencia mientras el avión continuaba su trayecto hacia Nueva Orleans.

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Simple Flying, que citó información de FlightDeck, indicó que la tripulación transmitió una alerta de “Nivel 4” a otros vuelos de United mediante el sistema de comunicaciones aeronáuticas ACARS. Ese aviso suele estar vinculado con un intento de entrada no autorizada o una posible vulneración de la cabina de mando.

La alerta permitió advertir a otras tripulaciones de la aerolínea sobre lo que sucedía en el vuelo 2174. Sin embargo, los reportes disponibles no detallaron si hubo forcejeos, lesiones o daños dentro de la aeronave durante el episodio.

El avión aterrizó sin incidentes y los pasajeros desembarcaron

La tripulación transmitió una alerta de Nivel 4 mediante el sistema ACARS por la posible vulneración del acceso a los pilotos (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

Pese a la amenaza denunciada por la tripulación, el avión llegó sin problemas a Nueva Orleans. Tras el aterrizaje, los otros 45 pasajeros y los seis miembros de la tripulación abandonaron la aeronave, mientras las fuerzas de seguridad aguardaban al pasajero señalado.

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Un portavoz de United Airlines explicó a Simple Flying que “el vuelo 2174 de United, que cubría la ruta Newark-Nueva Orleans, aterrizó sin incidentes después de un suceso relacionado con un pasajero a bordo. Las autoridades recibieron a la aeronave a su llegada”.

La declaración de la compañía no precisó si el vuelo requirió un protocolo adicional de revisión de seguridad ni si se halló algún objeto sospechoso. Tampoco informó sobre alteraciones en la operación posterior del avión.

Las autoridades locales tomaron bajo custodia a Gomez-Alberto luego del aterrizaje. La Oficina del Sheriff de la Parroquia de Jefferson le atribuyó los cargos por difundir una falsa amenaza vinculada con un incendio provocado y por aterrorizar a la población.

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Las autoridades evalúan si habrá cargos federales contra Gomez-Alberto

El hombre fue trasladado al Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson. De acuerdo con WWL-TV, la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Jackson también señaló que era requerido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La posible intervención federal quedó en manos de la Fiscalía del Distrito Este de Luisiana, tras la notificación realizada por el FBI. Hasta el momento de los reportes citados, esa dependencia no había anunciado una decisión sobre eventuales acusaciones adicionales.

El caso se investiga a partir de la denuncia sobre una presunta amenaza de bomba y el intento de acceder a un área crítica de la aeronave. Las autoridades no habían informado públicamente si encontraron un artefacto explosivo ni si el pasajero contaba con representación legal.

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