Una ciudad de Texas considera una pausa de 90 días en el desarrollo de centros de datos

La ciudad de Fort Worth analiza una moratoria de 90 días para autorizaciones de nuevos centros de datos (Captura de video)

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La ciudad de Fort Worth en Texas, estudia una moratoria de 90 días para el desarrollo de nuevos centros de datos, mientras residentes de la ciudad expresan inquietudes por el consumo de agua y energía, el ruido y la cercanía de estas instalaciones a zonas habitadas. La medida comenzó a debatirse el martes 10 de noviembre durante una audiencia pública municipal.

La propuesta no supone una prohibición definitiva, sino una suspensión transitoria de autorizaciones que permitiría al gobierno local definir normas específicas para un sector que crece con rapidez. La decisión aún requiere una segunda audiencia, prevista de forma tentativa para el 12 de enero, y una eventual votación en febrero.

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La discusión ocurre después de meses de análisis de una comisión convocada por la ciudad. El grupo examinó las consecuencias que podrían tener estos proyectos sobre la infraestructura eléctrica, los recursos hídricos y las comunidades ubicadas cerca de los complejos tecnológicos, informó CBS Texas.

Vecinos cuestionan la velocidad de los nuevos proyectos

Las autoridades municipales buscan regular el consumo de agua y energía de las instalaciones tecnológicas tras reclamos vecinales (Captura de video)

Durante la primera audiencia, decenas de habitantes pidieron a las autoridades que establezcan controles antes de que se aprueben más instalaciones. Entre los planteos se mencionaron posibles efectos en el ambiente y en la calidad de vida de quienes residen en las áreas próximas a los futuros desarrollos.

Ellis Maxwell, vecino de Fort Worth, señaló que en su zona ya se proyecta un centro de datos a cerca de 1,6 kilómetros de su vivienda. “Hay preocupaciones ambientales. Me inquieta mi propia calidad de vida, pero todavía más la de otras personas”, afirmó durante el encuentro, de acuerdo con el reporte del medio estadounidense.

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Otro de los participantes, Brian Patman, advirtió que los proyectos avanzan antes de que existan reglas adecuadas para supervisarlos. “Los desarrollos de centros de datos están pasando por el proceso de forma muy apresurada”, aseguró. A su juicio, las iniciativas se impulsan sin una regulación disponible que permita fijar límites claros.

La posible moratoria busca dar un margen de tiempo al municipio para incorporar criterios urbanísticos y ambientales. Los reclamos se centran, entre otros aspectos, en evitar que las instalaciones se ubiquen demasiado cerca de barrios residenciales y en establecer parámetros para su operación.

La comisión propuso 19 medidas para regular el sector

Una comisión dirigida por Michael Slattery presentó 19 recomendaciones elaboradas a partir de cerca de 1.500 encuestas ciudadanas (Captura de video)

La ciudad encomendó el estudio a una comisión dirigida por Michael Slattery, director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Cristiana de Texas. El equipo recogió información durante varios meses y revisó cerca de 1.500 encuestas respondidas por residentes, además de conversaciones con integrantes de la comunidad.

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El informe derivó en 19 recomendaciones para ordenar la expansión de los centros de datos. Entre las sugerencias figura exigir sistemas de refrigeración cerrados y no evaporativos, una medida orientada a reducir el uso de agua. También contempla normas de zonificación para proteger áreas residenciales y límites de ruido que consideren las condiciones de los alrededores.

Asimismo, la comisión recomendó un estudio piloto sobre sonidos de baja frecuencia. Ese tipo de ruido puede ser difícil de percibir, aunque habitantes que viven junto a grandes instalaciones suelen plantear preocupaciones por sus posibles efectos en el descanso y la vida cotidiana.

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Slattery sostuvo ante las autoridades que el documento podría funcionar como una guía para las próximas decisiones. “Le daría a la ciudad una hoja de ruta para avanzar”, expresó. El director agregó que Fort Worth tiene la posibilidad de entender los efectos de esta tecnología antes de que su expansión obligue a respuestas posteriores.

La votación podría realizarse en febrero

Maxwell pidió que el debate no quede limitado a una respuesta de corto plazo frente a la presión pública. “Quiero dejar claro que la moratoria no debe ser solo una concesión momentánea para esperar a que disminuya la presión”, planteó, tal y como recogió CBS Texas.

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Si las autoridades municipales continúan el proceso, la segunda audiencia se celebraría el 12 de enero. Después de esa instancia, el Ayuntamiento de Fort Worth podría votar en febrero si aprueba la suspensión de 90 días y qué regulaciones adoptará para futuros proyectos de centros de datos.