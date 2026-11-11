Estados Unidos

Una camioneta atropelló a varias personas en la entrada de una estación de metro en Los Ángeles: al menos tres muertos

La alcaldesa Karen Bass informó que entre las víctimas había comerciantes ambulantes y transeúntes. “Me duele el corazón por las familias de todos los afectados”, escribió en sus redes sociales tras el siniestro vial

Un vehículo dañado permanece en el lugar de un accidente de tráfico que dejó varias víctimas mortales, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)
Un vehículo dañado permanece en el lugar de un accidente de tráfico que dejó varias víctimas mortales, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)
Guardar

Una camioneta Toyota Sienna atropelló a varios peatones y vendedores ambulantes cerca de una estación de metro de North Hollywood, en Los Ángeles, y dejó tres muertos y al menos tres heridos graves, incluido el conductor, en la tarde del martes.

El vehículo terminó debajo de la carpa de un puesto de comida después de impactar contra personas en una intersección cercana a la estación, poco antes de las 18:00. La zona del siniestro se ubicó sobre North Lankershim Boulevard, cerca de Chandler Boulevard.

PUBLICIDAD

El conductor, un hombre de unos 60 años, quedó atrapado dentro del rodado. Los equipos de emergencia lo retiraron consciente y con capacidad de hablar, aunque en estado de shock, según el capitán de la Policía de Los Ángeles, Warner Castillo. “No sabemos si fue intencional o si fue un accidente”, declaró Castillo durante una conferencia de prensa.

La escena del accidente vehicular con múltiples víctimas mortales, ocurrido el martes 10 de noviembre de 2026 en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)
La escena del accidente vehicular con múltiples víctimas mortales, ocurrido el martes 10 de noviembre de 2026 en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)

Hasta el momento, las autoridades no determinaron aún la causa del hecho ni descartaron hipótesis.

La minivan permaneció sobre la vereda con la puerta del conductor abierta y el airbag desplegado. Camiones de bomberos, ambulancias y agentes policiales trabajaron en el lugar, mientras un helicóptero sobrevoló el área.

PUBLICIDAD

Luis Luna-Guzmán, quien trabajaba en un puesto de hamburguesas cercano al lugar del siniestro, relató que escuchó un estruendo y luego vio personas tendidas entre alimentos y vasos caídos. Al acercarse, encontró a una mujer cerca de los bicicleteros, con lesiones y sangre en el rostro, los brazos y las piernas.

Un vehículo destrozado permanece en el lugar de un accidente que dejó varias víctimas mortales (AP/David Swanson)
Un vehículo destrozado permanece en el lugar de un accidente que dejó varias víctimas mortales (AP/David Swanson)

Le dije: ‘No te muevas, la ayuda está en camino’”, contó. Luna-Guzmán señaló que también observó el cuerpo de otra mujer y a una tercera persona inmóvil sobre las escaleras que conducen a la estación.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que entre las víctimas había vendedores ambulantes y peatones. “Me duele el corazón por las familias de todos los afectados”, expresó en una publicación en X.

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, señaló que los investigadores revisarán grabaciones de video de la zona dentro de una pesquisa que calificó de “prolongada pero muy minuciosa”.

La entrada de la estación de metro permaneció cerrada durante la noche, aunque el resto de las instalaciones y los servicios de autobús y subte continuaron operativos, informó José Ubaldo, portavoz de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles.

Un agente de policía trabaja en el lugar de un accidente vehicular que dejó varias víctimas mortales, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)
Un agente de policía trabaja en el lugar de un accidente vehicular que dejó varias víctimas mortales, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)

Kassandra Guzman, de 12 años, presenció desde el puesto de hamburguesas de su familia el momento en que la minivan atravesó la zona donde varios vendedores ambulantes instalaban sus carpas frente a la estación de metro de North Hollywood.

La niña contó que el vehículo descendía a gran velocidad por Lankershim Boulevard y cruzó una lona azul bajo la que solían trabajar puestos de café, tamales, perritos calientes y pasteles.

Guzman explicó al periódico Los Ángeles Times que varias de las personas alcanzadas por el vehículo llevaban años trabajando en ese lugar, frente a la estación de metro. “Me alegro de que no haya sido mi familia, pero aun así duele”, confesó.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaLos ÁngelesEEUUEstados UnidosNorth Hollywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump celebró el bloqueo de la moción contra Pete Hegseth: “Exoneración de un gran patriota”

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, rechazó avanzar con la iniciativa y evitó que el secretario de Defensa enfrentara una votación sobre la presentación de cargos formales en su contra

Donald Trump celebró el bloqueo de la moción contra Pete Hegseth: “Exoneración de un gran patriota”

Ordenan examen psiquiátrico al padre de Meghan Markle y fiscales piden encarcelarlo tras cortar su brazalete

Thomas Markle, detenido en Florida bajo cargos federales por material de abuso infantil hallado en depósitos de Los Ángeles, Filipinas y México, violó las condiciones de su libertad provisional al remover el dispositivo electrónico

Ordenan examen psiquiátrico al padre de Meghan Markle y fiscales piden encarcelarlo tras cortar su brazalete

Marco Rubio descartó nuevos bombardeos contra Irán y dijo que las sanciones de Estados Unidos están asfixiando al régimen

El secretario de Estado afirmó que Donald Trump considera que Washington está alcanzando sus objetivos por vías económicas, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar si Teherán cruza las líneas rojas

Marco Rubio descartó nuevos bombardeos contra Irán y dijo que las sanciones de Estados Unidos están asfixiando al régimen

Estados Unidos frustró un complot terrorista de Irán que incluía ataques contra judíos en Europa y una base aérea británica

Los sospechosos habrían actuado en coordinación con redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní y Kataib Hezbollah. Uno de ellos continuó impartiendo instrucciones desde prisión mediante mensajes cifrados

Estados Unidos frustró un complot terrorista de Irán que incluía ataques contra judíos en Europa y una base aérea británica

La Policía antiterrorista británica arrestó a un militar de Estados Unidos por sospechas de espionaje vinculadas con Rusia

El hombre tiene 41 años y las autoridades no revelaron su identidad. El caso se suma a una serie de investigaciones sobre operaciones de injerencia extranjera atribuidas a Moscú y Teherán

La Policía antiterrorista británica arrestó a un militar de Estados Unidos por sospechas de espionaje vinculadas con Rusia

TECNO

Apple corrigió un error de iMessage que permitía a un extraño entrar a un chat grupal y leerlo

Apple corrigió un error de iMessage que permitía a un extraño entrar a un chat grupal y leerlo

SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship el 13 de noviembre

Estados Unidos batirá en 2026 su tercer récord seguido de consumo de electricidad, con la IA como motor

Más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok quedaron abiertas a cualquiera, con datos médicos y de empleados

OpenAI facturó USD 10.000 millones en tres meses, casi 50% más que el trimestre anterior

ENTRETENIMIENTO

La película india más cara de la historia que está triunfando en todo el mundo: la adaptación de una leyenda ancestral convertida en un espectáculo visual

La película india más cara de la historia que está triunfando en todo el mundo: la adaptación de una leyenda ancestral convertida en un espectáculo visual

‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

La icónica chaqueta de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ es puesta la venta por miles de dólares

Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Dustin Hoffman revela el accidente que casi terminó con su carrera antes de alcanzar la fama

MUNDO

Continúan en Abu Dhabi las negociaciones entre Ucrania y Rusia, mediadas por EEUU, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra

Continúan en Abu Dhabi las negociaciones entre Ucrania y Rusia, mediadas por EEUU, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra

Los petroleros siguen ardiendo en Medio Oriente mientras se asoman esperanzas de una desescalada

La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos

El bloque opositor a Netanyahu nominó a un ex ministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

Ucrania y Rusia acordaron avanzar hacia un nuevo intercambio masivo de prisioneros en las negociaciones de Abu Dhabi