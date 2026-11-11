Una camioneta atropelló a varias personas en la entrada de una estación de metro en Los Ángeles: al menos tres muertos

Un vehículo dañado permanece en el lugar de un accidente de tráfico que dejó varias víctimas mortales, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)

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Una camioneta Toyota Sienna atropelló a varios peatones y vendedores ambulantes cerca de una estación de metro de North Hollywood, en Los Ángeles, y dejó tres muertos y al menos tres heridos graves, incluido el conductor, en la tarde del martes.

El vehículo terminó debajo de la carpa de un puesto de comida después de impactar contra personas en una intersección cercana a la estación, poco antes de las 18:00. La zona del siniestro se ubicó sobre North Lankershim Boulevard, cerca de Chandler Boulevard.

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El conductor, un hombre de unos 60 años, quedó atrapado dentro del rodado. Los equipos de emergencia lo retiraron consciente y con capacidad de hablar, aunque en estado de shock, según el capitán de la Policía de Los Ángeles, Warner Castillo. “No sabemos si fue intencional o si fue un accidente”, declaró Castillo durante una conferencia de prensa.

La escena del accidente vehicular con múltiples víctimas mortales, ocurrido el martes 10 de noviembre de 2026 en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)

Hasta el momento, las autoridades no determinaron aún la causa del hecho ni descartaron hipótesis.

La minivan permaneció sobre la vereda con la puerta del conductor abierta y el airbag desplegado. Camiones de bomberos, ambulancias y agentes policiales trabajaron en el lugar, mientras un helicóptero sobrevoló el área.

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Luis Luna-Guzmán, quien trabajaba en un puesto de hamburguesas cercano al lugar del siniestro, relató que escuchó un estruendo y luego vio personas tendidas entre alimentos y vasos caídos. Al acercarse, encontró a una mujer cerca de los bicicleteros, con lesiones y sangre en el rostro, los brazos y las piernas.

Un vehículo destrozado permanece en el lugar de un accidente que dejó varias víctimas mortales (AP/David Swanson)

“Le dije: ‘No te muevas, la ayuda está en camino’”, contó. Luna-Guzmán señaló que también observó el cuerpo de otra mujer y a una tercera persona inmóvil sobre las escaleras que conducen a la estación.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que entre las víctimas había vendedores ambulantes y peatones. “Me duele el corazón por las familias de todos los afectados”, expresó en una publicación en X.

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El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, señaló que los investigadores revisarán grabaciones de video de la zona dentro de una pesquisa que calificó de “prolongada pero muy minuciosa”.

La entrada de la estación de metro permaneció cerrada durante la noche, aunque el resto de las instalaciones y los servicios de autobús y subte continuaron operativos, informó José Ubaldo, portavoz de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles.

Un agente de policía trabaja en el lugar de un accidente vehicular que dejó varias víctimas mortales, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles (AP/David Swanson)

Kassandra Guzman, de 12 años, presenció desde el puesto de hamburguesas de su familia el momento en que la minivan atravesó la zona donde varios vendedores ambulantes instalaban sus carpas frente a la estación de metro de North Hollywood.

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La niña contó que el vehículo descendía a gran velocidad por Lankershim Boulevard y cruzó una lona azul bajo la que solían trabajar puestos de café, tamales, perritos calientes y pasteles.

Guzman explicó al periódico Los Ángeles Times que varias de las personas alcanzadas por el vehículo llevaban años trabajando en ese lugar, frente a la estación de metro. “Me alegro de que no haya sido mi familia, pero aun así duele”, confesó.

(Con información de Associated Press)