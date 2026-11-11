Un siglo en el asfalto: la Ruta 66 cumple 100 años y el Congreso debate su futuro

La Ruta 66 cumple 100 años desde su designación oficial a lo largo de casi 3.900 kilómetros entre Chicago y Santa Mónica (Freepik)

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Este miércoles, la Ruta 66 cumple 100 años desde su designación oficial. Los casi 3.900 kilómetros (2.400 millas) que conectan Chicago con Santa Mónica, California, llegaron a este centenario como uno de los símbolos más persistentes de la cultura estadounidense, según informaron The Washington Post y The New York Times.

Fue el camino que tomaron cientos de miles de familias cuando el Dust Bowl arrasó las llanuras en la década de 1930, al despojarlas de tierras y esperanza. Fue también la arteria por la que circuló el suministro bélico durante la Segunda Guerra Mundial, y la carretera que en los años 60 se coló en canciones y películas.

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Rhys Martin, director de la Iniciativa para la Preservación de la Ruta 66 en el National Trust for Historic Preservation (NTHP), dijo a The Washington Post que lo que hace única a la ruta es su capacidad de encarnar etapas distintas de la historia estadounidense en un mismo trazado.

La carretera fue víctima de su propio éxito

El crecimiento que la Ruta 66 había impulsado acabó por condenarla. El aumento sostenido del tráfico exigió infraestructura más amplia, y en la década de 1950 el gobierno federal comenzó a trazar el Sistema de Autopistas Interestatales: carreteras más rectas, más anchas, más rápidas. Durante tres décadas, los tramos de la histórica carretera fueron absorbidos, desviados o sepultados bajo el nuevo pavimento.

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Miles de familias transitaron la carretera durante el Dust Bowl en la década de 1930 tras perder sus tierras en las llanuras (Freepik)

La Ruta 66 fue descomisionada oficialmente en 1985. Las señales fueron retiradas. Los moteles, restaurantes y estaciones de servicio que dependían del flujo de viajeros cerraron. Las economías de docenas de pequeñas comunidades a lo largo de ocho estados colapsaron.

Un barbero en Seligman cambió el rumbo de la carretera

El 22 de septiembre de 1978, a las 2:30 de la tarde, la Interestatal 40 abrió su paso por Arizona y dejó al pueblo de Seligman fuera del mapa. De los 9.000 vehículos que cruzaban el pueblo cada día, quedaron apenas 50.

Ángel Delgadillo, barbero del pueblo desde 1950, lo vio todo. “Cuando pierdes algo tan importante, tu sustento, ¿cómo puedes olvidar ese momento?”, diría años después, según el Marin Independent Journal. El 18 de febrero de 1987, convocó a 15 comerciantes locales en el restaurante Copper Cart. De esa reunión nació la Historic Route 66 Association of Arizona, con una cuota inicial de USD 10 por socio y una misión: que el Estado reconociera la carretera como vía histórica.

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Las cartas iniciales fueron ignoradas. “Esos grandes señores en Phoenix no sabían con quién se estaban enfrentando”, recordó el barbero. Ese mismo año, el Departamento de Transporte de Arizona designó 83 millas (aproximadamente 134 kilómetros) del tramo entre Seligman y Kingman como carretera histórica. En 1988, la protección se amplió a 159 millas (aproximadamente 256 kilómetros) continuas, el tramo sin interrupciones más largo de toda la ruta en el país.

La iniciativa tuvo efecto en cadena. Los otros siete estados crearon sus propias organizaciones. Delgadillo siempre daba la misma respuesta a quienes le consultaban: “Formen su asociación”. Hoy, Seligman lleva el título de “cuna del renacimiento de la Ruta 66”. Delgadillo tiene 99 años.

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El renacimiento cultural con libros, películas y turismo global

En 1990, el escritor Michael Wallis publicó Route 66: The Mother Road. En el libro sostuvo que no solo valían las atracciones del camino, sino también las personas que uno encontraba en él.

El gobierno federal retiró la señalización y formalizó la descomisión de la Ruta 66 en 1985 tras la expansión de las autopistas interestatales (Guinness World Records)

Lugares como el Rockwood Motor Court en Springfield, Misuri, y la gasolinera Osterman en Peach Springs, Arizona, resurgieron de la casi ruina. Su atractivo, señala The Washington Post, es sencillo: ofrecen a los visitantes una muestra de otra época. Coches antiguos, restaurantes con encanto, conversaciones entre huéspedes en el patio de un motel al atardecer.

El centenario potenció ese flujo. Según algunas estimaciones citadas por The New York Times, más de un tercio de los turistas que recorren la ruta provienen del exterior, con europeos entre los más activos. Un estudio de la Universidad de Rutgers estimó el gasto anual a lo largo de la carretera en USD 132 millones. Jennifer Wilding, asesora de la Reserva Federal de Kansas City, proyectó al New York Times una cifra más alta para el año del centenario. Los negocios históricos repararon letreros de neón, renovaron sus menús y se prepararon para la temporada.

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El centenario, con eventos en los ocho estados

Las celebraciones se extienden a lo largo de todo 2026. En abril, Springfield —donde el 30 de abril de 1926 se envió el telegrama que propuso el nombre “U.S. Route 66”— albergó una celebración nacional de cuatro días con transmisión en vivo del canal NBC. En Chicago, la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) inauguró este miércoles un museo pop-up en la estación Central Park de la línea Pink, en North Lawndale, el barrio donde la ruta sigue el trayecto de la avenida Ogden.

El Congreso analiza convertirla en Sendero Histórico Nacional

La efeméride llega con un debate legislativo en curso. El Senado de Estados Unidos analiza el proyecto de ley S.2887, la Route 66 National Historic Trail Designation Act, que convertiría la carretera en un sendero histórico nacional bajo protección federal. La iniciativa fue presentada en septiembre de 2025 por el senador Ted Cruz (republicano por Texas) y cuenta entre sus copatrocinadores con el senador Alex Padilla (demócrata por California).

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El Senado de Estados Unidos tramita un proyecto de ley para declarar la totalidad del trazado original como Sendero Histórico Nacional (Freepik)

El proyecto recibió aprobación del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado en julio de 2026 y quedó incorporado al calendario legislativo en septiembre. Si se convierte en ley, la designación comprendería todos los alineamientos de la ruta existentes entre 1926 y 1985, a lo largo de aproximadamente 3.860 kilómetros (2.400 millas) desde Chicago hasta Santa Mónica, según el texto publicado en el registro del Congreso.