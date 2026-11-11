Un hombre enfrenta cargos por el asesinato de su esposa en un crucero que partió de Texas: ya había sido condenado por agredirla

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas acusó a Jason Watford de asesinato y advirtió que enfrenta una posible condena a cadena perpetua. (Galveston County Sheriff’s Office/ EFE)

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Un viaje de siete noches por el Caribe occidental terminó bajo investigación federal después de que una pasajera fuera encontrada muerta en su camarote, pocas horas después de que el barco zarpara desde Galveston, Texas. La embarcación tuvo que regresar al puerto mientras las autoridades intervenían y detenían a uno de los pasajeros.

La víctima fue identificada como Susan Watford, esposa de Jason Watford, un hombre de 48 años que enfrenta un cargo federal de asesinato. El caso involucra a un menor que viajaba con ellos y que quedó bajo protección de las autoridades, mientras la investigación busca establecer las circunstancias de la muerte.

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El expediente también puso bajo revisión un antecedente judicial del acusado por una agresión contra un familiar en 2024. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas presentó los cargos y advirtió que, si es declarado culpable, Watford podría recibir cadena perpetua. Sin embargo, las acusaciones todavía deben ser examinadas en el proceso judicial.

La denuncia penal describe una discusión y una agresión dentro del camarote

De acuerdo con la denuncia penal presentada ante la justicia federal, el incidente ocurrió el 8 de noviembre de 2026, cuando Jason y Susan Watford viajaban a bordo del MSC Seascape. La pareja había cenado en uno de los restaurantes del barco y comenzó a discutir, según el documento judicial.

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La denuncia sostiene que Watford regresó primero al camarote y que su esposa ingresó aproximadamente 25 minutos después. Las cámaras de vigilancia registraron que él entró alrededor de las 19:46 y que Susan llegó cerca de las 20:10.

Según el relato incluido en el expediente, durante una entrevista con agentes del FBI, Watford reconoció que golpeó varias veces a la mujer y que después le aplicó presión en el cuello. El documento señala que utilizó ambas manos y uno de sus brazos para estrangularla durante aproximadamente cuatro o cinco minutos. También recoge que dijo haber soltado el agarre cuando quedó exhausto.

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La denuncia agrega que Susan permaneció inmóvil en el suelo durante unos diez minutos antes de que una empleada del crucero llamara a la puerta para entregar toallas. La trabajadora habría observado sangre en las manos y la ropa de Watford, además de encontrar a una mujer tendida boca abajo y sin movimiento.

Las imágenes de seguridad también muestran que el acusado salió del camarote alrededor de las 21:15 con ropa diferente y permaneció sentado en el pasillo mientras utilizaba su teléfono. Según el expediente, no se registró el ingreso o la salida de otra persona de la habitación durante el período investigado.

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La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas informó que Watford enfrenta un cargo de asesinato por un hecho que habría ocurrido en aguas internacionales. Si resulta condenado, podría recibir cadena perpetua y una multa de hasta USD 250.000.

El caso está a cargo de la Fiscalía con la investigación del FBI en Texas City y la colaboración de la Guardia Costera de EEUU, la Policía del Puerto de Galveston, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la compañía del crucero. La denuncia penal constituye una acusación formal de conducta delictiva, no una prueba de culpabilidad. Watford mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.

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Jason Watford admitió ante agentes del FBI que golpeó y aplicó presión en el cuello de su esposa durante varios minutos. (Galveston County Sheriff's Office)

Un menor quedó bajo protección de las autoridades de Texas

Un niño también estaba involucrado en la situación ocurrida a bordo del MSC Seascape. El FBI confirmó que fue encontrado ileso cuando las autoridades respondieron al incidente, aunque no precisó si se encontraba dentro del camarote en el momento de la agresión.

El Houston Chronicle informó que el menor estaba presente durante la situación, mientras que ABC News indicó que no estaba claro si había permanecido en la habitación cuando ocurrió el ataque. Por esa razón, no se ha establecido públicamente si presenció los hechos.

El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas confirmó a ABC News que el niño se encontraba a salvo y bajo cuidado de acogida (foster care). La información disponible no detalla quién asumirá su cuidado posteriormente ni si las autoridades adoptaron otras medidas de protección.

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Jason Watford tenía un antecedente judicial por agredir a un familiar

Los registros judiciales del condado de Smith, en Texas, muestran que Watford había enfrentado un proceso anterior por violencia familiar. El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando fue detenido después de que Susan denunciara que él la había sujetado de la muñeca durante una discusión relacionada con dinero.

Según los documentos citados por Associated Press y ABC News, la mujer manifestó que la acción le había provocado dolor. Los registros también indican que había grabado parte del altercado y que utilizó un dispositivo de descarga eléctrica para alejarse de su esposo.

Watford se declaró culpable del delito de agresión con lesiones corporales a un familiar. En noviembre de ese año recibió una sentencia de 15 meses de supervisión comunitaria y la obligación de cumplir 30 horas de servicio comunitario.

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Ese antecedente corresponde a un proceso distinto y no determina por sí mismo la responsabilidad del acusado en la muerte de Susan. La investigación actual se desarrolla sobre la base de sus propias pruebas y de las acusaciones presentadas por la Fiscalía federal.

El acusado compareció ante un magistrado y tendrá otra audiencia el 16 de noviembre

Jason Watford compareció el 10 de noviembre ante el magistrado federal Andrew Edison, en Galveston. Durante la audiencia inicial confirmó que comprendía el cargo que enfrenta y solicitó representación legal de oficio. El tribunal le asignó al defensor público Javier Martinez.

Según el Houston Chronicle, Watford no solicitó salir en libertad bajo fianza durante esa comparecencia. Su abogado pidió que se celebrara una audiencia para evaluar si existen elementos suficientes que permitan continuar con el proceso.

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La siguiente audiencia quedó programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:00, hora local de Texas, según informó KEDT y recogió Houston Public Media. En esa instancia se examinarán los fundamentos de la denuncia y los elementos presentados por las autoridades.

Hasta la información publicada el 11 de noviembre, el caso todavía no había sido presentado ante un gran jurado para una acusación formal, según el Houston Chronicle. Por ahora, el proceso se basa en la denuncia penal presentada por la Fiscalía.

El magistrado federal Andrew Edison fijó una audiencia preliminar para el 16 de noviembre tras la comparecencia inicial del imputado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MSC Seascape regresó a Galveston y después retomó su itinerario

El MSC Seascape había salido de Galveston el domingo 8 de noviembre para realizar un recorrido de siete noches por el Caribe occidental, con escalas previstas en destinos de México y Honduras. Sin embargo, regresó al puerto durante la madrugada del lunes 9, después de que la tripulación reportara el incidente a las autoridades.

La embarcación llegó a Galveston alrededor de las 5:30 de la mañana. Allí, Watford quedó bajo custodia y fue trasladado al condado mientras avanzaban las diligencias de los investigadores.

En un comunicado citado por Associated Press y otros medios estadounidenses, MSC Cruises indicó que las autoridades le ordenaron regresar al puerto después de recibir el reporte de un incidente con un pasajero. La compañía afirmó que colaboraba con la investigación y que brindaba apoyo a las personas afectadas.

Una vez completadas las primeras actuaciones, el barco salió nuevamente de Galveston y reanudó el recorrido previsto. La empresa no ofreció más detalles sobre el caso debido a que la investigación continúa abierta.

La autopsia fue realizada mientras continúa la investigación

El examen forense de Susan Watford estaba previsto para el martes 10 de noviembre, según había informado ABC News a partir de información de la oficina del médico forense del condado de Galveston.

Posteriormente, KENS5 informó que la autopsia confirmó que se trató de un homicidio. Este resultado médico establece que la muerte fue consecuencia de la intervención de otra persona, pero no determina por sí solo quién es responsable desde el punto de vista penal.

La investigación federal continúa para reunir y evaluar las pruebas relacionadas con el caso. La responsabilidad de Jason Watford deberá establecerse en los tribunales.