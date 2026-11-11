Un emblemático parque de atracciones en Estados Unidos anunció su cierre definitivo: cuándo será su última temporada

Six Flags Entertainment Corporation confirmó el cierre definitivo del parque California’s Great America en 2027. (Google Maps)

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California’s Great America cerrará definitivamente en 2027, después de cinco décadas como uno de los principales espacios de entretenimiento familiar del Área de la Bahía, en California. La decisión de Six Flags Entertainment Corporation pondrá fin a la historia de un complejo que abrió sus puertas en Santa Clara en 1976 y recibió a decenas de millones de visitantes.

El anuncio es el inicio de la despedida de uno de los parques de atracciones más conocidos del norte del estado. Su trayectoria estuvo ligada a distintas etapas de propiedad y administración, además de los cambios inmobiliarios que determinaron el futuro del terreno donde funciona.

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La compañía confirmó que organizará una última temporada para recibir a quienes quieran visitar sus instalaciones antes del cierre. También adelantó que ofrecerá pases especiales y mantendrá disponibles las actividades para grupos durante ese período.

La última temporada, de marzo a septiembre de 2027

Six Flags informó que la temporada final comenzará en marzo de 2027 y concluirá el 6 de septiembre, fecha en que se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos. La compañía todavía debe publicar el calendario completo con los días y horarios de apertura.

El gerente del parque, Dave Vosejpka, señaló que la despedida será una oportunidad para reunir a generaciones de visitantes que conocieron el complejo desde su inauguración.

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La empresa también anunció la comercialización de pases Gold y Prestige para 2027. Ambos permitirán ingresar de manera ilimitada durante la última temporada e incluirán acceso a Six Flags Discovery Kingdom, ubicado en Vallejo, California.

Las excursiones escolares, las visitas de grupos juveniles y los eventos corporativos seguirán disponibles, aunque Six Flags todavía no detalló qué actividades especiales organizará ni qué atracciones estarán habilitadas hasta el último día.

La última temporada operativa del complejo comenzará en marzo de 2027 y concluirá el 6 de septiembre. (Google Maps)

La venta del terreno en 2022, origen del cierre

El futuro del parque quedó condicionado por una operación inmobiliaria concretada en junio de 2022. En ese momento, Cedar Fair Entertainment Company, entonces propietaria del complejo, vendió el terreno a la firma logística Prologis por USD 310 millones.

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La transacción permitió que Cedar Fair continuara operando las instalaciones mediante un contrato de arrendamiento. El acuerdo estableció un plazo inicial de seis años y contempló una opción de extensión por otros cinco años.

El contrato también incluyó una cláusula que permitía al comprador terminar anticipadamente el arrendamiento, siempre que comunicara su decisión con al menos dos años de anticipación.

Según el informe anual que Six Flags presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el período inicial del contrato se extiende hasta 2028. No obstante, la compañía confirmó que no mantendrá las operaciones después de la temporada de despedida de 2027.

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Una vez finalizado el arrendamiento, las actividades cesarán y las atracciones serán retiradas del terreno. Hasta ahora, Six Flags no ha informado cuál será el destino individual de las montañas rusas, los juegos mecánicos y las demás instalaciones.

Cinco décadas de historia bajo distintos propietarios

California’s Great America comenzó a funcionar en 1976 bajo el nombre de Marriott’s Great America. Desde sus primeros años, el complejo desarrolló una oferta de entretenimiento que incluía montañas rusas, juegos mecánicos y espacios recreativos para visitantes de distintas edades.

Su historia estuvo marcada por varios cambios empresariales. Después de su etapa inicial bajo Marriott, el parque pasó por diferentes propietarios hasta que Cedar Fair asumió su control en 2006.

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En julio de 2024, Cedar Fair completó su fusión con Six Flags, lo que dio origen a la actual Six Flags Entertainment Corporation. Desde entonces, California’s Great America quedó integrado en la red de parques de la compañía.

La empresa destacó que el recinto recibió a decenas de millones de personas durante sus cinco décadas de funcionamiento. Sin embargo, no precisó cuántos empleados trabajan actualmente en sus instalaciones ni qué alternativas ofrecerá para quienes pierdan sus puestos cuando termine la actividad.

Los pases Gold y Prestige para 2027 incluirán el acceso a California’s Great America y a Six Flags Discovery Kingdom en Vallejo. (Google Maps)

La venta de siete parques a EPR Properties, una operación separada

En 2026, Six Flags también concretó la venta de siete parques a EPR Properties, una operación que modificó la composición de su cartera de establecimientos.

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En sus resultados del tercer trimestre de ese año, la compañía informó que esos complejos ya no formaban parte de sus operaciones. La transacción respondió a una reorganización de activos y no está vinculada al proceso que afecta a California’s Great America.

La diferencia está en la situación de cada propiedad: los siete parques vendidos a EPR Properties cambiaron de propietario, mientras que el complejo de Santa Clara continuó funcionando en un terreno que pertenece a Prologis.

Por eso, la venta de esos establecimientos no es la causa del cierre de California’s Great America. El antecedente determinante para comprender su situación es el contrato de arrendamiento firmado después de la operación inmobiliaria de 2022.

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