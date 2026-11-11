Estados Unidos

Scott Bessent pidió por unas relaciones comerciales más equilibradas con China antes de las conversaciones entre Trump y Xi

El titular del Tesoro estadounidense sostuvo en Nueva York que Washington debe disminuir su dependencia de las importaciones y China de sus exportaciones, en vísperas del encuentro previsto entre los mandatarios en Shenzhen la próxima semana

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, interviene durante la cena de gala del 60.º aniversario del Comité Nacional sobre las Relaciones entre EE. UU. y China en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 10 de noviembre de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, interviene durante la cena de gala del 60.º aniversario del Comité Nacional sobre las Relaciones entre EE. UU. y China en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 10 de noviembre de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reclamó el martes una relación comercial más equilibrada con Beijing y sostuvo que Washington debe reducir su dependencia de las importaciones, antes de la próxima reunión entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en Shenzhen, China.

La economía estadounidense se ha vuelto demasiado dependiente de la oferta extranjera, mientras que China depende cada vez más de la demanda extranjera”, afirmó Bessent durante una gala del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China en Nueva York.

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El funcionario agregó que el país norteamericano debe “producir más de lo que consume”, mientras que China debe “consumir más de lo que produce”. “Trabajando juntos, podemos fortalecer ambas economías”, sostuvo.

Bessent describió el vínculo bilateral como una de las relaciones más trascendentales del siglo y destacó la relación personal entre Trump y Xi. El secretario afirmó que ambos mandatarios buscan una relación basada en el equilibrio y la reciprocidad. “Nuestro objetivo es reducir riesgos, no desvincularnos”, precisó Bessent. A su vez, remarcó que el cambio de enfoque no supone hostilidad, sino el restablecimiento de “un espíritu de reciprocidad” en los intercambios comerciales.

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Por su parte, el embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, coincidió en la necesidad de profundizar la reciprocidad, aunque advirtió sobre los costos de una escalada entre ambas potencias. “China y Estados Unidos tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación”, afirmó Xie. “El gran rejuvenecimiento de la nación china y el hecho de que Estados Unidos vuelva a ser grande pueden complementarse mutuamente”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de China, Xi Jinping, observan una demostración militar desde un balcón de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de China, Xi Jinping, observan una demostración militar desde un balcón de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las declaraciones llegaron en medio de una tregua comercial que vence el 10 de enero de 2027. Trump viajará la próxima semana a Shenzhen para reunirse con Xi en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en el que el comercio ocupará un lugar central.

La semana pasada, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y Bessent mantuvieron una videollamada con el viceprimer ministro chino He Lifeng. La oficina de Greer indicó que Washington pidió a Beijing medidas concretas para cumplir compromisos previos en compras agrícolas, tierras raras y otros minerales críticos. La agencia estatal china Xinhua informó que la parte china expresó preocupación por las medidas económicas y comerciales restrictivas que Estados Unidos aplica contra el gigante asiático.

China prorrogó hasta enero la pausa de aranceles y tasas portuarias a EEUU

El lunes pasado, Beijing prolongó hasta el 10 de enero de 2027 la suspensión del arancel adicional del 24% sobre bienes procedentes de Estados Unidos, así como las tasas portuarias especiales para buques vinculados a ese país, en el marco de la extensión por dos meses de la tregua comercial entre las dos potencias.

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado señaló que la medida entraría en vigor el martes y responde a la decisión de aplicar los acuerdos alcanzados por Xi y Trump, durante su encuentro en Washington.

El Ejecutivo de Beijing mantendrá, de todos modos, un gravamen del 10% sobre los productos estadounidenses. La suspensión del recargo del 24% y de otras medidas estará vigente durante dos meses, hasta el 10 de enero. Las autoridades chinas indicaron que la prórroga de la tregua comercial contribuirá a ofrecer un entorno político “relativamente estable y predecible” para la cooperación empresarial entre ambos países.

China prorrogó hasta enero la pausa de aranceles y tasas portuarias a EEUU (EFE)
China prorrogó hasta enero la pausa de aranceles y tasas portuarias a EEUU (EFE)

El Ministerio de Comercio informó por separado que prolongará hasta la misma fecha la suspensión de sanciones contra 11 empresas estadounidenses incluidas en la lista china de entidades no fiables, así como de restricciones contra 16 compañías sometidas a controles de exportación. La cartera comercial también mantendrá suspendidas las medidas contra cinco filiales estadounidenses de la firma surcoreana Hanwha Ocean y extenderá las exenciones a los controles de exportación sobre determinados minerales críticos, tecnologías y equipos de procesamiento.

El comunicado también incluyó una advertencia a Washington ante la posibilidad de que reemplace aranceles anulados por la Justicia con nuevas medidas. “China seguirá de cerca las acciones de EE. UU. y ajustará sus respectivas represalias arancelarias de forma apropiada”, afirmó la Comisión Arancelaria.

Además, el Ministerio de Transporte anunció que hasta el 10 de enero no aplicará tasas especiales al atraque de barcos estadounidenses. También dejó en pausa la investigación sobre la seguridad de las cadenas de suministro de la logística marítima y los astilleros.

La tregua comercial deriva del entendimiento alcanzado en septiembre entre Trump y Xi, que incluyó un recorte de alrededor de USD 60.000 millones en aranceles, con USD 30.000 millones por cada parte, sobre productos seleccionados. El acuerdo contempló reducciones tarifarias sobre juguetes y electrodomésticos chinos, además de carne, cereales, carbón y equipos médicos estadounidenses. Las partes también crearon grupos de trabajo sobre comercio, inversiones e inteligencia artificial.

(Con información de EFE)

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