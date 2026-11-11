Estados Unidos

Retiran todos los quesos cheddar de una marca en 12 estados por riesgo de listeria

Family Farmstead Dairy llamó a devolver sus variedades de cheddar crudo ante la detección de posible contaminación bacteriana que puede resultar fatal en niños, adultos mayores y mujeres embarazadas

Un bloque rectangular de queso amarillo con etiqueta en un paquete de plástico transparente sobre una superficie de madera frente a una pared
La medida sanitaria abarca a los lotes con fecha de vencimiento hasta el 16 de octubre de 2027 producidos en Worcester, Nueva York (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)
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Family Farmstead Dairy retira del mercado todos sus quesos cheddar por riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes. Los productos afectados llegaron a 12 estados del este y sureste de Estados Unidos, según un anuncio publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 10 de noviembre de 2026.

Retiro de todos los cheddar con vencimiento hasta el 16 de octubre de 2027

El retiro alcanza a todos los productos de la marca con fecha de vencimiento del 16 de octubre de 2027 o anterior, sin distinción de código de lote. La empresa tiene sede en Worcester, Nueva York.

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La Listeria monocytogenes puede provocar infecciones graves y a veces fatales en niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario comprometido. En individuos sanos, la infección suele manifestarse con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez muscular, náuseas, dolor abdominal y diarrea. En mujeres embarazadas el riesgo es mayor: la bacteria puede causar abortos espontáneos y nacimientos sin vida (mortinatos).

Los quesos se distribuyeron en doce estados, desde Nueva York hasta Tennessee

Los lotes afectados llegaron a comercios minoristas en Nueva York, Nueva Jersey, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Pensilvania, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Virginia, Virginia Occidental y Tennessee.

La FDA no especificó qué cadenas vendieron los productos involucrados.

El retiro llega semanas después de una alerta previa por E. coli en la misma empresa

Un bloque de queso amarillo empaquetado al vacío en plástico transparente con una etiqueta informativa sobre una superficie de madera
La firma láctea registró en octubre un retiro previo ante la posible presencia de cepas de Escherichia coli (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

Este no es el primer retiro que enfrenta la compañía en un período corto. El 15 de octubre de 2026, Family Farmstead Dairy ya había retirado del mercado ciertos quesos cheddar crudos ante la posibilidad de contaminación con Escherichia coli O26:H11 y O45:H2. La nueva medida, más amplia, cubre la totalidad de la línea de cheddar de la marca.

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Según la FDA, ningún otro producto de Family Farmstead Dairy está comprendido en este retiro, salvo que la empresa lo indique explícitamente. La compañía señaló que la decisión forma parte de su proceso de mejora continua.

Los dos productos afectados: cheddar suave y fuerte crudos en envases de 227 gramos

El retiro abarca dos variedades: el Raw Mild Cheddar (cheddar suave crudo) y el Raw Sharp Cheddar (cheddar fuerte crudo), ambos en presentaciones de 227 gramos (8 oz) con envoltura plástica, bajo la marca Family Farmstead.

Que ambas variedades sean elaboradas con leche cruda las hace más susceptibles a la contaminación bacteriana: a diferencia de los quesos pasteurizados, los quesos crudos no pasan por un proceso térmico que elimine patógenos. La FDA advirtió que la Listeria monocytogenes no altera el olor, el sabor ni la apariencia del alimento, por lo que un queso contaminado puede parecer en perfecto estado.

La FDA anunció el retiro de todos los quesos cheddar de Family Farmstead Dairy por posible contaminación con Listeria monocytogenes (AP foto/Jose Luis Magana)
La FDA anunció el retiro de todos los quesos cheddar de Family Farmstead Dairy por posible contaminación con Listeria monocytogenes (AP foto/Jose Luis Magana)

Hasta la fecha del anuncio, la FDA no informó casos de enfermedad confirmados asociados a los productos retirados. Las autoridades recomendaron no consumirlos y devolverlos al comercio de compra o descartarlos.

Quienes ya los hayan ingerido y presenten síntomas deben consultar a un médico. Para consultas, la empresa habilitó el teléfono (607) 397-4044, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00, y el correo customerservice@familyfarmsteaddairy.com.

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