Estados Unidos

Por segundo año consecutivo bajó el número de personas sin hogar en Estados Unidos: una reducción de 49.000, la mayor caída en más de 10 años

El conteo anual reveló que casi 700.000 personas siguen en la calle, mientras el gobierno federal y organizaciones independientes disputan las razones del descenso

Miles de familias e individuos en Estados Unidos pasan cada noche en refugios temporales o a la intemperie, una realidad que el gobierno federal mide una vez al año en todo el país (REUTERS/Mike Blake)
Miles de familias e individuos en Estados Unidos pasan cada noche en refugios temporales o a la intemperie, una realidad que el gobierno federal mide una vez al año en todo el país (REUTERS/Mike Blake)
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Cada año, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su sigla en inglés) organiza un conteo simultáneo en comunidades de todo el país para medir cuántas personas duermen en albergues o en la calle.

El último registro, correspondiente a enero de 2026, arrojó la mejor noticia en más de una década: el descenso del 6% fue el más pronunciado desde que comenzaron los conteos en 2007, según informó NPR

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El resultado, sin embargo, no cierra el debate sino que lo abre. Dos lecturas distintas del mismo dato enfrentan al gobierno federal con organizaciones independientes, y la disputa va mucho más allá de los números: toca el modelo de política pública que debería aplicarse para sostenero profundizarla mejora.

Los fondos federales destinados a vivienda social en Estados Unidos financian una red de programas con enfoques muy distintos, y cada administración prioriza unos sobre otros (REUTERS/Daniel Cole)
Los fondos federales destinados a vivienda social en Estados Unidos financian una red de programas con enfoques muy distintos, y cada administración prioriza unos sobre otros (REUTERS/Daniel Cole)

Un número que resiste la mejora

El punto de partida es alto. Pese a la caída, cerca de 700.000 personas continúan en situación de calle o en refugios temporales, una cifra que supera con creces los registros previos a la pandemia de COVID-19. La mejora reciente no alcanza, por sí sola, para recuperar el terreno perdido durante esos años.

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El descenso fue especialmente pronunciado entre los veteranos de guerra: más del 7% en el último año, y casi un 60% desde 2010.

La directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Terminar con el Sinhogarismo (NAEH, por su sigla en inglés), Ann Oliva, atribuyó ese resultado a los programas de vivienda del gobierno. “Es una buena noticia que más personas estén accediendo a una vivienda y que los programas financiados por el Congreso estén funcionando”, aseguró a NPR.

Una mujer con gafas y chaqueta negra está sentada con los brazos cruzados frente a un micrófono en una habitación
Como directora ejecutiva de la NAEH, Oliva encarga cada año su propio análisis del conteo oficial para contrastar las conclusiones del gobierno federal con una lectura independiente (Invisible People)

Una baja con dos explicaciones

El secretario de HUD, Scott Turner, vinculó la caída directamente con las medidas del gobierno federal. “Las acciones del presidente Trump para asegurar la frontera, sacar a los inmigrantes criminales de las calles y restaurar la seguridad en nuestras comunidades generaron una disminución histórica en el número de personas sin hogar”, sostuvo en un comunicado oficial.

Devon Kurtz, director de Política de Seguridad Pública del Instituto Cicero, respaldó esa lectura: las cuatro ciudades que más contribuyeron a la reducción —Nueva York, Chicago, Boston y Denver— son precisamente las que habían recibido la mayor afluencia de solicitantes de asilo durante la administración Biden. “Esas cuatro ciudades también son las que impulsaron la mitad de la caída más reciente”, agregó Kurtz.

Kurtz también mencionó la situación de San Francisco, donde los descensos coincidieron con una expansión de las opciones de vivienda sobria, es decir, alojamientos que prohíben el consumo de alcohol y drogas.

Los críticos de ese modelo advierten que puede devolver a las personas a la calle si recaen, dado que la recaída es habitual en procesos de recuperación, según señalaron organizaciones de asistencia citadas por NPR. La administración Trump, en cambio, sostiene que la exigencia de abstinencia es precisamente lo que impulsa una recuperación real y duradera.

La adicción es una de las causas más frecuentes de pérdida de vivienda, pero también uno de los principales obstáculos para acceder a los programas de asistencia que exigen abstinencia (REUTERS/Eduardo Munoz)
La adicción es una de las causas más frecuentes de pérdida de vivienda, pero también uno de los principales obstáculos para acceder a los programas de asistencia que exigen abstinencia (REUTERS/Eduardo Munoz)

Un modelo en disputa, una reforma bloqueada

La disputa en torno a las causas también refleja un desacuerdo más profundo sobre el modelo de intervención.

La administración Trump quiere reformar varios miles de millones de dólares en gasto federal destinado a personas sin hogar, con el objetivo de redirigirlos hacia viviendas temporales con tratamiento obligatorio para adicciones y problemas de salud mental. Esa iniciativa, hasta el momento, fue bloqueada por tribunales.

Desde el gobierno, el argumento central es que la política de larga data —conocida como Housing First, que consiste en dar acceso a vivienda permanente sin condiciones previas— fracasó y es responsable del aumento de la falta de vivienda durante la pandemia.

Oliva, en cambio, afirmó que los programas sin condicionamientos fueron determinantes en las bajas recientes.

La propia NAEH encargó un análisis independiente basado en el mismo conteo oficial. Sus conclusiones apuntan en una dirección diferente: las ciudades con prohibiciones para dormir o acampar en espacios públicos —avaladas por la Corte Suprema en 2024— “en realidad tuvieron peores resultados que el promedio nacional”, tal y como dijo Oliva.

HUD, sin embargo, considera esas prohibiciones una herramienta necesaria para ordenar el espacio público y facilitar el acceso a los servicios de asistencia.

Desde que la Corte Suprema autorizó en 2024 a los municipios a prohibir acampar en espacios públicos, decenas de ciudades endurecieron sus ordenanzas, generando un debate sobre si eso resuelve el problema o simplemente lo desplaza (REUTERS/Etienne Laurent/File Photo)
Desde que la Corte Suprema autorizó en 2024 a los municipios a prohibir acampar en espacios públicos, decenas de ciudades endurecieron sus ordenanzas, generando un debate sobre si eso resuelve el problema o simplemente lo desplaza (REUTERS/Etienne Laurent/File Photo)

La NAEH advirtió que quienes llevan más de un año en situación de calle —un grupo con alta prevalencia de adicciones y trastornos de salud mental, según el organismo— fueron la excepción a la tendencia general. Mientras otros grupos vieron caer sus números, este segmento registró un leve incremento.

Entre otros factores que podrían explicar la mejora, Oliva señaló la moderación de los mercados de alquiler. Los precios siguen altos, pero bajaron respecto de los picos de los últimos años, lo que redujo el flujo de personas que pierden su vivienda por primera vez.

También se produjeron descensos en zonas afectadas por desastres climáticos, como el oeste de Carolina del Norte y Hawái. La asistencia federal desplegada para los damnificados benefició, además, a quienes ya se encontraban en situación de calle, detalló NPR.

HUD no descartó esos factores, pero insistió en que las medidas del gobierno federal fueron el principal motor del cambio.

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