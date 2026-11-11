Estados Unidos

Nueva York inaugura un centro de alimentos de USD 25 millones en Brooklyn

La sede de Met Council centralizará el abastecimiento de 344 despensas y podría atender a un millón de personas, frente a los 350.000 neoyorquinos que reciben ayuda cada año

Met Council abrió el 26 de octubre de 2026 una nueva instalación de 22.000 pies cuadrados en Canarsie, destinada a reforzar la distribución de alimentos en Nueva York.
Met Council abrió el 26 de octubre de 2026 una nueva instalación de 22.000 pies cuadrados en Canarsie, destinada a reforzar la distribución de alimentos en Nueva York.
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Nueva York inaugur un centro de distribución de alimentos de USD 25 millones en Canarsie, Brooklyn, que permitirá a familias seleccionar productos por internet y coordinar su retiro, mientras refuerza la red de asistencia alimentaria de Metropolitan Council on Jewish Poverty, conocida como Met Council.

La instalación de 2.044 m² (22.000 pies cuadrados), ubicada en 5361 Preston Court, será el centro logístico de una red de 344 despensas comunitarias asociadas. El edificio fue diseñado para respaldar operaciones con capacidad potencial para atender hasta un millón de personas, aunque la organización asiste actualmente a unos 350.000 neoyorquinos por año.

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La sede de 5361 Preston Court centralizará el almacenamiento y la preparación de alimentos para organizaciones asociadas en distintos barrios de Nueva York.
La sede de 5361 Preston Court centralizará el almacenamiento y la preparación de alimentos para organizaciones asociadas en distintos barrios de Nueva York.

El nuevo complejo constituye la mayor inversión de capital en los 54 años de trayectoria de Met Council. La organización distribuyó más de 9,1 millones de kilogramos de alimentos durante el año fiscal 2026, equivalentes a más de 20 millones de libras, de acuerdo con la entidad.

Pedidos digitales y elección de alimentos

Los residentes de Canarsie que utilicen las despensas participantes podrán ingresar a Market by Met Council, elegir los productos disponibles y reservar un horario para retirarlos. El sistema contempla frutas, verduras, lácteos, proteínas y artículos básicos de despensa.

La apertura reunió a representantes de organizaciones sociales y autoridades que respaldaron la mayor inversión de capital en los 54 años de Met Council.
La apertura reunió a representantes de organizaciones sociales y autoridades que respaldaron la mayor inversión de capital en los 54 años de Met Council.

La plataforma no fue creada con la apertura del centro: Met Council ya empleaba pedidos digitales en otros puntos de su red. La novedad es que la despensa digital quedó integrada a una infraestructura logística de mayor escala, destinada a concentrar almacenamiento, preparación y distribución.

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El mecanismo busca sustituir, en parte, el modelo de bolsas armadas previamente por las organizaciones. La posibilidad de seleccionar alimentos permite a cada hogar pedir productos que consume o necesita y reduce el riesgo de que la ayuda no se utilice por restricciones culturales, religiosas o alimentarias.

La plataforma Market by Met Council permite seleccionar productos disponibles y reservar horarios de recogida en despensas participantes, en lugar de recibir únicamente bolsas preparadas.
La plataforma Market by Met Council permite seleccionar productos disponibles y reservar horarios de recogida en despensas participantes, en lugar de recibir únicamente bolsas preparadas.

El programa no funciona como un supermercado comercial. Se trata de un sistema de asistencia alimentaria y las condiciones de acceso deben consultarse con Met Council.

La oferta incluye alimentos kosher, elaborados bajo las normas alimentarias del judaísmo, y halal, ajustados a los requisitos de la tradición islámica. La red presta servicios a personas de distintas religiones y procedencias, independientemente de sus creencias.

Los beneficiarios pueden elegir entre frutas, verduras, lácteos, proteínas y artículos básicos, sujetos a la disponibilidad de cada despensa.
Los beneficiarios pueden elegir entre frutas, verduras, lácteos, proteínas y artículos básicos, sujetos a la disponibilidad de cada despensa.

Durante las festividades judías del otoño de 2026, la organización distribuyó más de dos millones de libras de alimentos kosher. También organiza entregas especiales durante Pésaj, Rosh Hashaná, Ramadán y Eid al-Adha.

Refrigeración e inteligencia artificial para la red de despensas

El edificio incorpora sistemas de seguimiento de inventarios en tiempo real, identificación de mercadería mediante códigos de barras y herramientas de inteligencia artificial para prever la demanda. La tecnología también permitirá organizar rutas de entrega y reducir pérdidas vinculadas al almacenamiento o a una distribución ineficiente.

Met Council distribuye productos que respetan distintas tradiciones alimentarias y organiza entregas especiales durante festividades judías y musulmanas.
Met Council distribuye productos que respetan distintas tradiciones alimentarias y organiza entregas especiales durante festividades judías y musulmanas.

La automatización está orientada a la planificación logística y al manejo de existencias, no a reemplazar la atención a los beneficiarios. El objetivo es anticipar qué productos requerirán las despensas y acelerar los envíos dentro de la red comunitaria.

La nueva sede cuenta con una capacidad de refrigeración superior y sistemas de almacenamiento destinados a conservar frutas, verduras, pescado, pollo, huevos y lácteos. Estos productos requieren una infraestructura más costosa que los alimentos secos o enlatados.

El complejo incorpora sistemas de refrigeración para almacenar frutas, verduras, pescado, pollo, huevos y lácteos antes de su distribución.
El complejo incorpora sistemas de refrigeración para almacenar frutas, verduras, pescado, pollo, huevos y lácteos antes de su distribución.

Además de la distribución general, el centro respaldará programas de comidas adaptadas a condiciones médicas para beneficiarios elegibles de Medicaid, a través de la Social Care Network de Nueva York. La organización también presta servicios de alimentación a 144 escuelas mediante el National School Lunch Program.

Las operaciones incluyen entregas a domicilio para adultos mayores con movilidad reducida, sobrevivientes del Holocausto y otros beneficiarios que no pueden trasladarse hasta las despensas. El complejo dispone, además, de un centro de conferencias para capacitaciones, reuniones y coordinación con entidades comunitarias y públicas.

La instalación incorpora seguimiento de existencias, identificación mediante códigos de barras y herramientas para prever la demanda y optimizar la distribución.
La instalación incorpora seguimiento de existencias, identificación mediante códigos de barras y herramientas para prever la demanda y optimizar la distribución.

Fondos públicos y privados para una sede permanente

La construcción se financió mediante fondos municipales, estatales, federales y aportes de donantes privados. Entre los recursos identificados figura una subvención estatal de USD 1 millón, acompañada por contribuciones equivalentes de miembros de la junta directiva y otros donantes de Met Council.

El proyecto demandó cerca de cinco años de desarrollo y permitirá centralizar operaciones que antes no disponían de una sede permanente de estas características. En la inauguración participaron funcionarios públicos, dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones sin fines de lucro.

La organización asiste actualmente a unos 350.000 neoyorquinos por año y busca ampliar la capacidad de su red comunitaria mediante el nuevo centro.
La organización asiste actualmente a unos 350.000 neoyorquinos por año y busca ampliar la capacidad de su red comunitaria mediante el nuevo centro.

El director ejecutivo de Met Council, David G. Greenfield, planteó que la ampliación de recursos contra el hambre busca evitar que las familias deban optar entre pagar el alquiler y comprar alimentos.

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