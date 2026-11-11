Más de 635.000 vehículos serán retirados del mercado por una falla que puede dificultar el giro del volante

Honda anunció el retiro de 635.808 vehículos en Estados Unidos por una falla en la dirección asistida eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Honda anunció un retiro del mercado en Estados Unidos por un defecto de software que puede interrumpir el funcionamiento de la dirección asistida eléctrica y dificultar las maniobras al conducir. La situación representa un riesgo para la seguridad vial, especialmente si el sistema deja de proporcionar asistencia de manera repentina.

La medida involucra vehículos de las marcas Honda y Acura. El fabricante identificó un problema en la programación del sistema electrónico de dirección y determinó que es necesario actualizarlo para evitar que se produzca la interrupción de la asistencia.

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Vehículos Honda y Acura incluidos en el retiro

La campaña comprende tres modelos de distintas categorías. El Honda Pilot representa la mayor cantidad de unidades involucradas, con 383.110 vehículos correspondientes a los años modelo 2023, 2024 y 2025.

También están incluidos 177.100 SUV Acura MDX, de los años modelo 2022, 2023 y 2024, y 75.598 sedanes Acura TLX, fabricados para los años modelo 2021 a 2025.

En conjunto, el retiro alcanza a 635.808 vehículos potencialmente afectados, según el informe presentado por American Honda Motor Co. ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). La campaña está identificada con el número 26V721.

Los períodos de fabricación varían según el modelo:

Honda Pilot: del 13 de septiembre de 2022 al 23 de diciembre de 2025.

Acura MDX: del 10 de diciembre de 2020 al 10 de julio de 2024.

Acura TLX: del 11 de agosto de 2020 al 18 de agosto de 2025.

La población alcanzada se determinó mediante los registros de producción de la compañía. Por ello, los propietarios deben comprobar si su unidad está incluida mediante el número de identificación vehicular (VIN), incluso si corresponde a uno de los modelos y años señalados.

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El defecto de programación desactiva la asistencia al volante y exige mayor fuerza física del conductor para maniobrar. (REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo/File Photo)

El defecto de software que puede desactivar la asistencia de dirección

El problema se encuentra en la programación de la dirección asistida eléctrica, un sistema que utiliza componentes electrónicos y un motor para reducir la fuerza que el conductor necesita aplicar al volante.

Según el reporte presentado ante la NHTSA, una configuración incorrecta del software puede provocar que el sistema entre en un modo de seguridad, conocido como failsafe. Cuando esto sucede, la asistencia eléctrica se desactiva y se encienden los indicadores de advertencia en el tablero.

El vehículo conserva la capacidad de girar, pero el conductor debe ejercer más fuerza para mover el volante. Este cambio puede dificultar las maniobras y reducir el control del automóvil, lo que incrementa el riesgo de accidente o lesión.

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La causa técnica está relacionada con un cálculo del sistema de compensación de las condiciones de la carretera, integrado en el monitor de atención del conductor. En determinadas circunstancias, el programa puede ejecutar una operación matemática con un denominador igual a cero y generar un error interno.

La configuración del software establece que, ante ese error, se desactive la asistencia eléctrica. Honda confirmó en febrero de 2026 que la falla puede presentarse bajo ciertas condiciones operativas mientras el vehículo circula en línea recta.

Lo que reveló la investigación del defecto

El software involucrado fue desarrollado por Robert Bosch Automotive Steering LLC, proveedor de componentes para la industria automotriz. La investigación permitió establecer que el problema combinaba un error en el cálculo del programa con una respuesta incorrectamente configurada ante el fallo interno.

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Honda recibió el primer reporte relacionado con esta condición en noviembre de 2021. Durante los años siguientes continuó analizando los casos y las notificaciones recibidas, mientras examinaba el funcionamiento del sistema de dirección asistida.

El proveedor identificó el problema en agosto de 2025. En diciembre de ese año, Honda consiguió reproducir la falla durante sus pruebas, lo que permitió establecer la relación entre el comportamiento del software y la interrupción de la asistencia eléctrica.

En febrero de 2026, el fabricante confirmó las condiciones operativas en las que podía presentarse el defecto. Finalmente, el 22 de octubre de 2026 determinó que existía un problema relacionado con la seguridad que justificaba el retiro del mercado. La documentación fue presentada ante la NHTSA el 29 de octubre.

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Hasta el cierre de la evaluación, Honda contabilizó 146 reclamaciones de garantía y un reporte de lesión relacionado con esta condición. Los registros corresponden al período comprendido entre el 22 de mayo de 2022 y el 22 de octubre de 2026. La compañía no informó fallecimientos vinculados con el defecto.

El fabricante registró 146 reclamos de garantía y un reporte de lesión asociados a la interrupción de la asistencia. (REUTERS/Toru Hanai/File Photo)

Reparación sin costo y notificaciones desde el 14 de diciembre

La solución consiste en actualizar el software de la unidad de control electrónico de la dirección asistida. Los concesionarios autorizados de Honda y Acura realizarán la reprogramación sin costo para los propietarios.

La compañía tiene previsto comenzar a enviar las cartas de notificación a los propietarios registrados el 14 de diciembre de 2026. Los documentos incluirán las instrucciones para llevar los vehículos a un concesionario y recibir la reparación correspondiente.

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Quienes deseen comprobar si su automóvil está incluido pueden ingresar el VIN, un código único de 17 caracteres asignado a cada vehículo, en el sistema de consulta de retiros de la NHTSA. La disponibilidad de los números de identificación correspondientes a esta campaña está prevista para el 11 de noviembre de 2026.

Los propietarios también pueden comunicarse con el servicio de atención de Honda al 866-784-1870 para consultar sobre el procedimiento. Los números internos asignados por el fabricante a esta campaña son KQB y TQA.