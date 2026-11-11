Estados Unidos

Legisladores del Congreso de Estados Unidos piden investigar al CEO de Nvidia y un senador reclama su renuncia

El director ejecutivo de la empresa, Jensen Huang, quedó bajo presión política tras revelaciones sobre sus vínculos con una exdirectiva investigada por presuntos nexos con la inteligencia china

Tres comités de la Cámara de Representantes convocaron al líder de Nvidia a una sesión privada fijada para el 18 de noviembre. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
Tres comités de la Cámara de Representantes convocaron al líder de Nvidia a una sesión privada fijada para el 18 de noviembre. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, enfrenta pedidos de legisladores de Estados Unidos para que se investiguen sus contactos con una ejecutiva presuntamente vinculada a la inteligencia china. Un senador republicano incluso reclamó su renuncia por posibles riesgos de seguridad nacional.

La controversia se intensificó después de que Huang reconociera una relación extramatrimonial, mientras la compañía abrió una revisión interna para determinar si existieron filtraciones de información o vulnerabilidades en sus sistemas de protección.

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Nvidia sostuvo que, por ahora, no tiene indicios de que secretos empresariales o intereses de seguridad nacional hayan sido comprometidos.

Un senador pidió la salida de Huang de Nvidia

El senador republicano Kevin Cramer solicitó la renuncia de Jensen Huang ante el riesgo de extorsión a la cúpula de Nvidia. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)
El senador republicano Kevin Cramer solicitó la renuncia de Jensen Huang ante el riesgo de extorsión a la cúpula de Nvidia. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

El senador republicano por Dakota del Norte, Kevin Cramer, consideró que la situación podría dejar a Huang expuesto a presiones externas. En declaraciones recogidas por Politico, afirmó que el eventual riesgo de extorsión es demasiado alto para el responsable de una empresa central en el desarrollo de chips de inteligencia artificial. Por ese motivo, consideró que debería dimitir.

El legislador, integrante del Comité Bancario del Senado, sostuvo que la continuidad del ejecutivo al frente de Nvidia representa un asunto de seguridad. El presidente Donald Trump indicó esta semana que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) analiza el caso, aunque también dijo que Huang le aseguró desconocer los supuestos vínculos de la mujer con organismos de inteligencia extranjeros.

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El Congreso quiere conocer los protocolos de seguridad de la empresa

El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, anticipó que buscará que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado revise si la relación pudo haber afectado la seguridad de Estados Unidos. Según Forbes, Coons considera posible que información sensible haya quedado expuesta.

Además, los presidentes de los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Competencia Estratégica con China de la Cámara de Representantes convocaron a Huang a una sesión privada el 18 de noviembre. Los republicanos Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford solicitaron explicaciones sobre sus vínculos con la ejecutiva, los riesgos de espionaje y los mecanismos internos de protección de Nvidia.

La citación se produjo en medio de un debate legislativo para reforzar las restricciones a las ventas de tecnología avanzada a China. En una declaración conjunta, el senador republicano Jim Banks y la senadora demócrata Elizabeth Warren reclamaron al Departamento de Comercio que cierre vacíos en los controles de exportación y respaldaron la incorporación de la AI Overwatch Act a la ley anual de defensa.

Esa iniciativa ampliaría la supervisión del Congreso sobre las exportaciones de chips avanzados. Los legisladores también evalúan incluir la Chip Security Act, que prevé sistemas para rastrear la ubicación de los procesadores y prevenir su contrabando, y la MATCH Act, orientada a que los países aliados limiten la venta a China de maquinaria para fabricar semiconductores.

La carta enviada a Huang, fechada el 4 de noviembre, fijó este miércoles 11 de noviembre como plazo para responder a la solicitud o proponer otra fecha. Nvidia no hizo comentarios sobre el pedido de comparecencia, aunque indicó que sus clientes de computación en la nube de Asia reciben información comercial habitual y no secretos corporativos ni datos vinculados con la seguridad nacional.

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.

Nvidia abrió una investigación independiente

La empresa informó que su junta directiva creó un comité de directores independientes, con asesoramiento jurídico externo, para examinar los señalamientos. La investigación busca establecer si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera y si hubo consecuencias para la compañía o para la seguridad estadounidense.

Nvidia afirmó que no cuenta con pruebas de una filtración de secretos corporativos o información de seguridad nacional, aunque aclaró que la revisión analizará todos los datos disponibles. Huang, quien pidió disculpas a su familia en un mensaje a los empleados, manifestó su disposición a colaborar con el proceso y la compañía indicó que seguirá en su cargo durante la pesquisa.

Alice Huang es señalada por presuntos vínculos con Beijing

La ejecutiva mencionada en los reportes fue identificada como Alice Huang, también conocida como Huang Le. Es una empresaria china que ocupó un cargo directivo en Megaspeed International, una firma de centros de datos con sede en Singapur. No se conoce que tenga algún parentesco con Jensen Huang, pese a que ambos comparten apellido.

Según informó The New York Times, las autoridades estadounidenses concluyeron que la empresaria recopilaba información sobre el CEO de Nvidia para Beijing. La acusación no pudo ser verificada de manera independiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China la calificó de infundada.

Una investigación posterior reveló que Huang buscó financiación, a comienzos de 2025, para desarrollar un centro de datos en el Sudeste Asiático. El proyecto, valuado en varios cientos de millones de dólares, contemplaba alquilar capacidad de cómputo a empresas chinas y requería acceso a procesadores gráficos de Nvidia. Megaspeed también es objeto de investigaciones en varias jurisdicciones por presunto contrabando de chips.

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