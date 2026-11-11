La familia Kennedy busca impedir el proyecto de Trump para construir un arco de triunfo en Virginia

Una estructura de protesta se alza cerca del Memorial Circle, el lugar propuesto para un Arco del Triunfo, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia (AP/Julia Demaree Nikhinson)

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Nueve integrantes de la familia Kennedy pidieron a una jueza federal que frene el plan del presidente estadounidense Donald Trump para levantar un arco conmemorativo de 76 metros junto al Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, al justificar que la estructura proyectaría sombras sobre las tumbas de sus familiares.

Los descendientes presentaron una moción para intervenir en dos demandas ya existentes contra el proyecto. Argumentaron que la construcción modificaría la visita a los sepulcros de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Edward M. Kennedy, ubicados cerca de la llama eterna que recuerda al ex presidente asesinado en 1963.

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La jueza federal Tanya Chutkan ordenó la semana pasada una suspensión temporal de las obras durante 14 días. La medida impide al Gobierno iniciar los trabajos mientras la magistrada analiza los planteos contra la iniciativa.

Los nueve solicitantes son hijos y nietos de Robert F. Kennedy y Edward M. Kennedy, hermanos de John F. Kennedy y antiguos senadores de Estados Unidos. Sus abogados afirmaron que el arco supondría una “denigración permanente” de las tumbas. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración Trump, no se sumó a la acción judicial. El funcionario mantiene diferencias con varios integrantes de su familia.

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El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., interviene mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, escucha durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

La presentación sostuvo que los familiares “jamás podrían volver a apreciar ambos lugares como siempre lo han hecho, y como la familia Kennedy siempre lo concibió”. El grupo cuenta con la representación del abogado Norm Eisen y del Democracy Defenders Fund.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, cuestionó la demanda. “Es lamentable que algunos miembros de la familia Kennedy se hayan sumado al litigio contra el Arco, ya que el proyecto tiene como objetivo honrar a nuestros héroes que descansan en el Cementerio Nacional de Arlington”, declaró. “No se debe abusar del poder judicial para politizar una estructura diseñada para unir a nuestra nación”, insistió Ingle.

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El proyecto prevé instalar el arco entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, al otro lado del río Potomac. La administración sostiene que la obra rendirá homenaje a los veteranos, mientras que los demandantes afirman que afectará las vistas históricas hacia los monumentos y las tumbas del cementerio. El monumento sería de 76 metros, con una figura femenina alada dorada de 18 metros que sostiene una llama y águilas doradas a ambos lados de la estructura. Sería la estructura más grande de su tipo en el mundo.

Una maqueta del arco triunfal propuesto por el presidente Donald Trump se exhibe en la Gran Feria Estatal Estadounidense, en el National Mall, el 27 de junio de 2026, en Washington (AP/Jen Golbeck, archivo)

La administración estadounidense sostiene que el Congreso autorizó la obra hace más de un siglo, junto con la construcción de un puente sobre el río Potomac. La Casa Blanca afirma que el monumento rendirá homenaje a los veteranos enterrados en Arlington.

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Varios legisladores demócratas anunciaron que buscarán bloquear la construcción del arco cuando asuman el control del Congreso en enero, tras imponerse en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

(Con información de AFP y Associated Press)