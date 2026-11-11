Estados Unidos

Fue el transatlántico más rápido del mundo y ahora tendrá una segunda vida bajo el mar

El SS United States, que aún ostenta el récord de la travesía trasatlántica más rápida, descansará a 55 metros de profundidad frente a las costas de Florida tras décadas de abandono y disputas legales

Un gran barco transatlántico con dos chimeneas navega asistido por cuatro barcos remolcadores sobre el agua bajo un cielo nublado
La embarcación se sumergirá mediante inundación controlada, sin explosivos, el 12 de noviembre en el Golfo de México, a 40 kilómetros de Destin, Florida, donde quedará a 55 metros de profundidad (Matt Rourke/AP)
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El SS United States será hundido de forma controlada el jueves 12 de noviembre de 2026 en el Golfo de México para convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo. La operación está programada para comenzar a las 10:00 a. m. (hora local) y pondrá fin a décadas de disputas legales e incertidumbre sobre el destino del transatlántico más veloz de la historia.

Según informó The Guardian, los remolcadores comenzaron a mover el navío desde su muelle en Mobile, Alabama, el lunes 9 de noviembre. El transatlántico quedará a unos 40 kilómetros al suroeste de la costa de Destin, Florida, a una profundidad de aproximadamente 55 metros. Despojado de sus dos grandes chimeneas y de su mástil, el casco oxidado apenas recuerda al emblema de lujo que transportó presidentes, realeza y celebridades a través del Atlántico durante más de una década. El miércoles 11 de noviembre se realizará una ceremonia pública de despedida antes del hundimiento oficial.

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El SS United States aún ostenta el récord de la travesía transatlántica más rápida de un buque de pasajeros

Puesto en servicio en 1952, el SS United States completó su viaje inaugural en dirección este en tres días, diez horas y cuarenta minutos, a una velocidad media de casi 36 nudos (66,7 km/h). Ninguna embarcación de pasajeros logró superar esa marca. Con ese hito, el buque se quedó con el Blue Riband, el galardón honorífico otorgado al transatlántico más veloz, que conserva hasta hoy.

Fotografía en blanco y negro de un transatlántico en el mar, con casco oscuro, superestructura blanca y dos chimeneas
El navío obtuvo el Blue Riband tras completar en 1952 su viaje inaugural hacia el este en tres días, diez horas y cuarenta minutos, a casi 36 nudos de velocidad media (Wikipedia )

United States Lines, la compañía operadora, retiró el navío del servicio en 1969 ante la caída de pasajeros y el auge de los vuelos transatlánticos. Desde entonces, el transatlántico acumuló años de abandono en muelles de Virginia y Pensilvania, mientras varios proyectos —hotel flotante, museo, espacio gastronómico— no prosperaron por falta de financiamiento.

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El condado de Okaloosa compró el buque por un millón de dólares para salvar el proyecto del arrecife

En 2021, las autoridades portuarias de Filadelfia duplicaron las tarifas diarias de amarre a USD 1.700, un costo que la SS United States Preservation Society, organización sin fines de lucro fundada en 1992, declaró insostenible. Tres años después, un fallo judicial ordenó el desalojo de la embarcación y su destino parecía ser el desguace.

Fue el condado de Okaloosa, en Florida, el que intervino para adquirir el buque por USD 1.000.000 y relanzar el proyecto del arrecife. Tras su traslado a Mobile, se retiraron instalaciones internas y materiales tóxicos. El hundimiento se realizará mediante inundación controlada, sin uso de explosivos, y los buzos podrán visitar el navío de 302 metros de eslora a partir del viernes 13 de noviembre.

Vista satelital de una costa con playas de arena clara, agua marina turquesa, un canal con muelles y manzanas urbanas con calles y puentes.
La estructura de 302 metros de eslora quedará frente a Destin tras la maniobra programada para el jueves, luego de la retirada de materiales tóxicos, las chimeneas y el mástil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nieta del diseñador del barco asegura que “su historia seguirá viva” gracias a un museo en tierra

Susan Gibbs, presidenta y cofundadora de la organización, es la nieta de William Francis Gibbs, el arquitecto naval que diseñó el SS United States y una de las figuras más reconocidas de la arquitectura marítima del siglo XX. Gibbs subrayó que, aunque el transatlántico quede fuera de la vista del público, la gente todavía podrá visitarlo y conocer su legado.

“Mientras ella pronto descanse bajo las olas, su historia seguirá viva”, dijo Gibbs en declaraciones recogidas por The Guardian. La organización proyecta un museo en tierra que exhibirá las chimeneas del buque y una colección de artefactos, películas y testimonios de quienes navegaron o trabajaron a bordo. Desde ese mismo complejo partirán las excursiones de buceo al arrecife.

Gibbs describió la relación de su abuelo con el transatlántico como “una obsesión a pleno”. Señaló que William Francis Gibbs solía bromear con que amaba al SS United States mil veces más que a su propia esposa, y que acudía al puerto a despedirlo cada vez que partía hacia Europa y era de los primeros en recibirlo a su regreso. El arquitecto murió cuando ella tenía cinco años, pero Gibbs dijo haberlo conocido a través del navío, sus cartas y sus discursos.

Con el hundimiento, el SS United States pasará a ser el arrecife artificial más extenso del planeta, un hábitat marino que se espera atraiga vida submarina y visitantes de todo el mundo. La operación marcará el cierre de un capítulo que comenzó con un récord de velocidad y concluirá en el fondo del Golfo de México.

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