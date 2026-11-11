En su 250.° aniversario, Estados Unidos celebra el Día de los Veteranos con un ranking que mide lo que sus soldados lograron después del uniforme

Forbes eligió a 250 militares retirados según lo que construyeron después de colgar el uniforme, en el marco de los 250 años de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Heuer)

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Este 11 de noviembre, mientras Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos, Forbes reúne en San Diego a los integrantes de su Veteran 250: el primer ranking que la revista dedicó a los militares retirados más influyentes del país, publicado en agosto como parte de los festejos por el 250.° aniversario de la nación.

La lista no mide medallas ni historial de combate. El criterio que definió el orden fue el impacto posterior al uniforme: emprendimiento, creación de riqueza y filantropía.

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Así, Phil Knight —cofundador de Nike con una fortuna de USD 25.500 millones— encabezó la nómina por encima de expresidentes, secretarios de Estado y figuras de la cultura que también vistieron uniforme.

Para elaborar la selección, Forbes consultó a organizaciones de veteranos y oficiales retirados, que recomendaron no diferenciar entre servicio activo, reserva y Guardia Nacional.

La decisión final estuvo a cargo de un jurado integrado por el príncipe Harry, fundador de la Fundación Invictus Games; Phebe Novakovic, presidenta y directora ejecutiva de General Dynamics; Kathy Warden, presidenta de Northrop Grumman, y Leanne Caret, exdirectora ejecutiva de Boeing Defense, Space & Security.

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Knight usaba su uniforme militar para viajar gratis en aviones de transporte del Ejército durante sus primeros viajes de negocios (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Bob Parsons, Marine condecorado que volvió de Vietnam con esa distinción y fundó GoDaddy en 1997, quedó segundo.

Tercero en la lista figuró Bill Gross, conocido como el “rey de los bonos”, quien transportó Navy SEALs en embarcaciones de combate durante Vietnam antes de fundar una de las compañías gestoras de inversión más grande e importante del mundo, Pimco, en 1971.

El expresidente George W. Bush, piloto de cazas F-102 durante seis años en la Guardia Nacional Aérea, se ubicó cuarto. Solo ante empates o diferencias estrechas Forbes otorgó una ventaja menor a quienes participaron en combate, resultaron heridos o realizaron actos de heroísmo excepcionales.

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George W. Bush, el único expresidente vivo que sirvió como piloto militar quedó cuarto en el ranking, detrás de tres empresarios (AP)

Trayectorias que van del frente de batalla a Wall Street y Hollywood

El top 20 combina trayectorias tan diversas como el criterio que las reúne.

Detrás de Bush en el quinto lugar aparece Mel Brooks, quien durante la Segunda Guerra Mundial desactivó minas y trampas explosivas tras el desembarco de Normandía.

Luego construyó una carrera que abarca The Producers (1967) y Blazing Saddles (1974), además de la producción de The Elephant Man (1980) a través de su compañía Brooksfilms. Es uno de los pocos artistas con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Mel Brooks desactivó minas en Francia durante la Segunda Guerra Mundial antes de crear algunos de los filmes más celebrados de Hollywood (AP/Chris Pizzello)

Thomas Frist Jr., sexto en el ranking, sirvió dos años como cirujano de vuelo en Vietnam antes de cofundar Hospital Corporation of America (HCA), hoy uno de los mayores operadores sanitarios de Estados Unidos, con más de 65.000 veteranos y familiares de militares entre su plantilla.

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De las finanzas al emprendimiento tecnológico

Daniel D’Aniello, cofundador de Carlyle Group con un patrimonio de USD 4.700 millones, ocupó el puesto 7 del ranking. Sirvió a bordo del USS Wasp entre 1968 y 1971 y, desde 2018, anunció donaciones por USD 50 millones al Institute for Veterans and Military Families de la Universidad de Syracuse.

Stephen Schwarzman, cofundador de Blackstone con una fortuna de USD 41.600 millones, quedó en el octavo lugar. Sirvió en la Reserva del Ejército durante la guerra de Vietnam y convirtió su firma en una referencia en la contratación de exmilitares: en 2021 alcanzó su objetivo de 100.000 incorporaciones vinculadas a la comunidad militar.

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En tanto, Warren Buffett, quinto en fortuna global con casi USD 140.000 millones según Forbes, figuró noveno.

En la década de 1950, mientras trabajaba en la firma de su padre y aprendía análisis de valores con su mentor Benjamin Graham, Buffett se desempeñaba paralelamente como especialista en pagos en la Guardia Nacional del Ejército.

Warren Buffett repartía sueldos en la Guardia Nacional mientras daba sus primeros pasos en Wall Street (REUTERS/Scott Morgan/File Photo)

James Clark, décimo en la lista, abandonó el colegio a los 17 años y se alistó en la Armada. Tras tres años y medio de servicio fundó Silicon Graphics y luego Netscape, acumulando una fortuna de USD 7.600 millones. El empresario atribuye su disciplina y estructura mental a esa etapa.

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John Paul DeJoria, undécimo, se alistó en la Armada en 1962 sin recursos para ir a la universidad y sirvió dos años en el USS Hornet. Atravesó dos períodos de indigencia antes de cofundar John Paul Mitchell Systems en 1980 y Patrón Spirits nueve años después.

“La Marina enseñó a personas comunes como yo a trabajar en equipo y alcanzar resultados extraordinarios”, afirmó en declaraciones recogidas por Forbes.

El empresario John Paul DeJoria se alistó en la Marina en 1962 porque no tenía dinero para ir a la universidad; hoy su fortuna supera los USD 3.000 millones (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Cuando el servicio derivó en política, moda y cine

Al Gore, duodécimo, llegó a Vietnam como corresponsal de guerra tras graduarse en Harvard.

Su carrera posterior incluyó cargos en la Cámara de Representantes, el Senado, la vicepresidencia y la candidatura presidencial del año 2000. En 2007 recibió el Nobel de la Paz por su activismo ambiental.

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El exvicepresidente Al Gore llegó a Vietnam como periodista antes de construir una carrera que culminó con el Nobel de la Paz (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Ralph Lauren, decimotercero con un patrimonio de USD 14.500 millones, dejó sus estudios en el Baruch College de Nueva York para ingresar al Ejército a comienzos de los años 60. En 1998 donó USD 10 millones al Smithsonian para preservar la bandera que inspiró “The Star-Spangled Banner”.

Morgan Freeman, decimoctavo, pasó cuatro años en la Fuerza Aérea especializándose en reparación de radares antes de convertirse en actor.

Ganó el Oscar por Million Dollar Baby (2004) y fundó Revelations Entertainment, productora de títulos como Invictus (2009) y la serie Madam Secretary (2014-2019).

El actor Morgan Freeman pasó cuatro años reparando radares en la Fuerza Aérea antes de ganar un Oscar y fundar su propia productora (REUTERS/Eduardo Munoz)

Del capital de riesgo a la política: los últimos nombres del top 20

Richard Kinder, cofundador de Kinder Morgan con una fortuna de USD 12.900 millones, se ubicó en el puesto 14 del ranking. Fue desplegado durante Vietnam como oficial legal y, a través de la Kinder Foundation, comprometió donar el 95% de su patrimonio.

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Vincent Viola, fundador de la firma de negociación electrónica Virtu Financial y dueño de los Florida Panthers de la NHL, ocupó el puesto 15. Integró la 101.ª División Aerotransportada entre 1977 y 1980, tras graduarse en West Point.

Trump lo nominó como secretario del Ejército en su primer mandato, pero Viola rechazó el cargo por conflictos con sus negocios (Steve Mitchell-USA TODAY Sports)

Neal Blue, decimosexto, fue custodio de armas nucleares en la Fuerza Aérea antes de transformar una pequeña firma de energía nuclear en General Atomics, uno de los mayores contratistas privados del gobierno estadounidense.

Richard Schulze, decimoséptimo con un patrimonio de USD 4.600 millones, ingresó a la Guardia Nacional Aérea en 1958 en lugar de asistir a la universidad y fundó lo que se convertiría en Best Buy en 1966.

Johnson fue reclutado para combatir en Vietnam, donde resultó herido; al volver fundó Copart, hoy valuada en USD 1.700 millones (Copart USA)

Willis Johnson, decimonoveno, fue reclutado para combatir en Vietnam, donde resultó herido y recibió el Corazón Púrpura. Después fundó Copart, empresa de salvamento y subasta de vehículos valuada hoy en USD 1.700 millones.

El puesto 20 corresponde a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos desde enero de 2025. Se alistó en los Marines al terminar la escuela secundaria y sirvió cuatro años como corresponsal militar, con un despliegue en Irak.

Luego obtuvo un título de abogado en Yale, trabajó en capital de riesgo y fue elegido senador por Ohio en 2022.

Vance es el integrante más joven del top 20 y el único que pasó del uniforme directamente a la política nacional en las últimas dos décadas (KEN CEDENO/Pool via REUTERS)

El ranking no responde de forma explícita cuánto del éxito posterior se explica por el paso por el uniforme, pero varios de sus integrantes sí lo hicieron.

Uno de ellos es Bill Gross, tercero en la lista, quien lo desarrolló en una columna publicada esta semana en el Orange County Business Journal con motivo del Día de los Veteranos. “El servicio militar me preparó más para la vida y los negocios que cualquier universidad o escuela de negocios”, escribió el inversor.

Entre las lecciones que enumeró figuran la humildad, la capacidad de trabajar con personas distintas y la disciplina para sostener un objetivo. “¿Hubiera podido sobrevivir las batallas del mundo de los negocios si no hubiera servido en una batalla real?”, se preguntó. “Quizás. Pero me habría perdido lecciones de vida valiosas”.

El "rey de los bonos" publicó una columna esta semana en la que atribuye parte de su éxito a las lecciones de humildad y disciplina que aprendió en Vietnam (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Para Forbes, ese es precisamente el hilo conductor. “Quisimos reconocer el ideal estadounidense de la reinvención con un foco especial en el ciudadano-soldado”, señaló Alex Knapp, editor senior de la revista, al presentar el ranking.