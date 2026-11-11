El secretario del Tesoro estadounidense fue trasladado a una instalación militar por las amenazas iraníes contra su vida

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue trasladado a una instalación militar tras recibir amenazas del régimen iraní. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue trasladado de su vivienda en Washington a una instalación militar ante amenazas iraníes contra su vida, según informaron funcionarios citados por The New York Times . La decisión se produjo mientras Washington mantiene una campaña de presión económica y militar sobre Irán.

De acuerdo con el diario, las autoridades estadounidenses concluyeron que los presuntos planes iraníes contra funcionarios actuales y antiguos del país habían alcanzado una fase más avanzada. Reuters señaló por separado que no se conocía de inmediato el nivel concreto de gravedad de las amenazas dirigidas contra Bessent.

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La campaña económica contra Irán colocó a Bessent entre los posibles objetivos

El secretario encabeza la Operación Marginación Económica, una iniciativa del Departamento del Tesoro lanzada en agosto para aislar a Irán mediante sanciones y otras medidas financieras. Su participación en esa estrategia, sumada a las acciones militares estadounidenses, lo convirtió en uno de los integrantes de la administración de Donald Trump que Teherán querría atacar, según la información publicada por The New York Times.

El Departamento del Tesoro impulsó la Operación Marginación Económica para aislar a Teherán mediante sanciones financieras. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El traslado trascendió después de que el Departamento de Justicia anunciara, el martes por la noche, la acusación contra tres ciudadanos iraníes por cargos vinculados con terrorismo. La dependencia sostuvo que los procesados estuvieron relacionados con casi 20 ataques o intentos de ataque en Europa y Estados Unidos.

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Entre los hechos investigados figura un supuesto ataque ocurrido en septiembre de 2026 contra la base de la Real Fuerza Aérea británica de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, donde se encontraba personal militar estadounidense. El fiscal general Todd Blanche afirmó que cualquier persona que prepare un atentado contra una instalación que aloje a militares de Estados Unidos será llevada ante la Justicia del país.

Reino Unido atribuyó a Irán un incidente en la base de Fairford

A comienzos de octubre, el primer ministro británico, Andy Burnham, aseguró que Irán tuvo participación en el incidente de Fairford, que terminó con cinco detenidos bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, rechazó esa acusación en la red social X y sostuvo que el mandatario británico estaba equivocado.

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La base de Fairford, en Gloucestershire, es un punto operativo relevante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa. La instalación ha respaldado despliegues de bombarderos estratégicos y otras aeronaves estadounidenses.

Trump alude a avances, mientras Teherán niega negociaciones

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó que una acción militar contra Irán podría no ser necesaria si las sanciones y el bloqueo naval de Washington logran sus objetivos. El lunes, Trump escribió en Truth Social que Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y otros países preferían mantener el bloqueo naval estadounidense.

Donald Trump afirmó que las naciones del Golfo Pérsico respaldan la continuidad del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

El presidente afirmó que observaba señales favorables hacia el final del conflicto, aunque el martes evitó declarar terminada la guerra con Irán. Explicó que buscaba garantizar la seguridad de los aliados regionales de Estados Unidos y alcanzar una solución de largo plazo.

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Las autoridades iraníes negaron que existan conversaciones en curso. Mohsen Rezaei, responsable de seguridad del país, sostuvo que las versiones sobre negociaciones buscaban aliviar las presiones económicas y moderar los precios del petróleo. Durante la sesión asiática del miércoles, el crudo Brent cotizaba cerca de USD 92 por barril y el West Texas Intermediate rondaba los USD 86.