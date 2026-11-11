El pavo de Acción de Gracias podría costar más este año: los precios mayoristas subieron 12%

Los precios mayoristas del pavo registraron un aumento del 12 % antes de la celebración de Acción de Gracias (REUTERS/David Ryder)

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Las familias de Estados Unidos que compren pavo para Acción de Gracias pueden encontrar valores más altos que en el 2025.

Los precios mayoristas del pavo subieron 12 % en esta temporada, una presión que llega a los comercios en un momento de fuerte demanda, aunque la mayor oferta y las promociones podrían moderar el desembolso final según la cadena y la región.

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La suba mayorista no se traslada de forma automática ni en la misma proporción a cada supermercado. Los contratos negociados con antelación, las ofertas de temporada y la recuperación de la producción configuraron un mercado con suficiente disponibilidad, pero con costos aún elevados para productores y compradores.

El mercado mayorista registra una suba de 12 % antes de Acción de Gracias

El valor promedio nacional del pavo entero congelado llegó a USD 2,78 por kilogramo a inicios de noviembre. (REUTERS/David Ryder)

El incremento de 12 % en los precios mayoristas fue informado por Fox Business y coincide con una temporada en la que el pavo concentra buena parte de las ventas anuales del sector.

La referencia es relevante para los minoristas, aunque no determina por sí sola el precio exhibido en cada tienda.

A fines de octubre, el pavo entero cotizaba en promedio a USD 3,97 por kilogramo (USD 1,80 por libra) en el mercado mayorista, según David Anderson, economista de Texas A&M AgriLife Extension.

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Un año antes, esa cotización era de USD 3,73 por kilogramo (USD 1,69 por libra), de acuerdo con datos publicados por Farm Progress.

La diferencia entre las variaciones depende de la fecha y la referencia utilizada. Los valores mayoristas pueden modificarse durante la campaña, mientras que el precio final al público responde también a los acuerdos de compra previos, los márgenes comerciales y las rebajas decididas por cada cadena.

Las cadenas de supermercados implementaron canastas y descuentos especiales para mitigar el costo de la cena familiar (REUTERS/David Ryder)

El precio al público también aumentó, pero las promociones pueden contenerlo

El precio promedio nacional de los pavos enteros congelados convencionales llegó a USD 2,78 por kilogramo a comienzos de noviembre, frente a USD 2,27 un año antes, según Farm Progress. Ese promedio supone un aumento interanual, pero no permite anticipar el valor exacto que pagará cada familia.

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Anderson advirtió que los consumidores pueden encontrar precios distintos según el comercio, la zona y la presentación del producto. “Su tienda puede tener un precio diferente”, señaló el economista en declaraciones recogidas por AgriLife Today.

Las cadenas prepararon descuentos para una de sus fechas comerciales más importantes. Walmart, Aldi y Target anunciaron canastas para la cena, mientras que algunos comercios regionales proyectaban entregar pavos sin cargo a clientes frecuentes.

Unos 2.500 establecimientos promocionaban pavos congelados convencionales, una cifra superior a la de la campaña anterior, según AgriLife Today.

Los costos de alimento mantienen presión sobre los productores

La suba de los valores también afecta a explotaciones familiares como DiPaola Turkey Farms, de Hamilton, Nueva Jersey.

No hay información verificable que permita establecer un aumento específico en los precios de venta de esa empresa durante 2026.

Tampoco hay datos oficiales o sectoriales que acrediten una suba general de entre 10 % y 12 % en los precios del maíz y la soja destinados a la alimentación avícola durante 2026. Los costos de alimentación pueden variar según el insumo, la región y el período analizado.

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Estos gastos ayudan a explicar por qué una mayor disponibilidad de aves no implica necesariamente una caída de los precios.

Las promociones pueden reducir el valor en góndola durante unos días, pero no eliminan la presión derivada de la alimentación, la logística y otros costos operativos.

Los gastos operativos y el precio del alimento para aves mantienen la presión sobre las granjas productoras (REUTERS/Shannon Stapleton)

La producción se recupera y el sector asegura que habrá suficientes pavos

La oferta estadounidense muestra señales de recuperación después de la caída del año anterior. Sin embargo, no hay datos consolidados que permitan confirmar, para 2026, un aumento específico de 3 % en los envíos de pavos ni de casi 6 % en el volumen de carne disponible.

“Hay suficientes pavos para todos”, sostuvo Anderson ante Farm Progress. El economista vinculó la recuperación con una demanda favorable, cotizaciones firmes y menores costos de alimento respecto de los máximos que había enfrentado el sector.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó que los criadores producirán cerca de 198,5 millones de pavos en 2026, un aumento de 3 % frente a 2025 y el primer crecimiento anual desde 2023, según Capital Press.

La producción de carne inspeccionada federalmente alcanzaría 2.350 millones de kilogramos, un 7 % más que en el ciclo previo.

Aun así, el volumen continúa por debajo de los registros anteriores a las recientes crisis sanitarias. Entre 2016 y 2019, la producción anual de pavos se ubicó en torno a 240 millones a 245 millones de aves, según los informes Turkeys Raised del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En 2019, por ejemplo, la cifra fue de aproximadamente 240 millones.

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Para los consumidores, la recuperación actual alcanza para asegurar el abastecimiento, pero no necesariamente para devolver el mercado a los precios de aquellos años.

México se mantendrá como el principal mercado para las exportaciones de pavo procedente de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

La influenza aviar sigue siendo un riesgo, aunque no altera el abastecimiento previsto

La influenza aviar altamente patógena causó la muerte de más de un millón de pavos en parvadas comerciales desde fines de agosto, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos actualizadas al 10 de noviembre y citadas por Capital Press. Los brotes afectaron sobre todo a Minnesota y las Dakotas.

Datos recogidos por Farm Progress situaron en cerca de 900.000 las aves afectadas en unas 20 granjas comerciales desde septiembre.

Pese a esas pérdidas, Anderson consideró que su escala no alcanza para modificar de forma significativa la oferta prevista para la celebración.

El sector enfrenta además el metapneumovirus aviar, que puede reducir la eficiencia con la que las aves aprovechan el alimento y elevar los costos.

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La Universidad de Texas A&M estimó que el virus afectó entre 60 % y 80 % de las parvadas de pavos estadounidenses en 2024.

México se mantendrá como el principal destino de las exportaciones estadounidenses, según las previsiones citadas por Capital Press.

En el mercado interno, la combinación de precios mayoristas al alza, mayor producción y descuentos de temporada deja a los compradores con margen para comparar ofertas antes de elegir dónde adquirir el pavo.