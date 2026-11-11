El FBI suma al iraní Shahram Poursafi a la lista de terroristas más buscados de Estados Unidos por el intento de asesinato de John Bolton

La Oficina de Campo del FBI en Washington incorporó al ciudadano iraní Shahram Poursafi a su lista de terroristas más buscados. (FBI)

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La Oficina de Campo del FBI en Washington incorporó a Shahram Poursafi, ciudadano iraní y presunto miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), a la lista de terroristas más buscados del organismo. Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber intentado contratar el asesinato de dos exfuncionarios del Gobierno de Estados Unidos entre octubre de 2021 y abril de 2022. Por información que conduzca a su arresto o condena, el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofrece hasta USD 20 millones.

El caso tiene origen en una acusación judicial presentada en agosto de 2022 en el Distrito de Columbia. Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia (DOJ), Poursafi habría intentado organizar el asesinato del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, en un supuesto acto de represalia por la muerte del comandante Qasem Soleimani, ocurrida en enero de 2020.

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Una publicación del FBI en Washington anuncia la inclusión del iraní Shahram Poursafi en su lista de personas más buscadas por planear homicidios de exfuncionarios en Estados Unidos. (FBI)

Las autoridades vinculan a Poursafi con la Fuerza Quds del IRGC (IRGC-QF, por sus siglas en inglés), rama encargada de operaciones en el exterior.

El FBI incluyó a Shram Poursafi en la lista de terroristas más buscados

La Oficina de Campo del FBI en Washington anunció la incorporación de Poursafi a la lista de terroristas más buscados junto con la publicación de carteles para obtener información sobre tres de sus presuntos asociados. El organismo lo busca por cargos de apoyo material al terrorismo y participación en un intento de asesinato por encargo de exfuncionarios estadounidenses.

El cartel de búsqueda del FBI en Estados Unidos ofrece una recompensa por información sobre Shahram Poursafi por presunta conspiración para cometer asesinato por encargo. (FBI)

Poursafi, nacido el 21 de septiembre de 1976 en Irán, reside en Teherán y permanece prófugo fuera del territorio de Estados Unidos. El FBI indica que se lo debe considerar armado y peligroso. Además de su nombre real, utilizó los alias Mehdi Rezayi, Shahram Porsafi, Shahram Pursafi y Shahin Pourbakhsh.

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Quién es Shahram Poursafi y de qué lo acusa Estados Unidos

De acuerdo con el DOJ, Poursafi es miembro uniformado del IRGC, organización que el Gobierno estadounidense designó como organización terrorista extranjera. Habría actuado en representación de la IRGC-QF para contratar a personas dentro de Estados Unidos y llevar adelante los atentados. Una búsqueda de sus cuentas en línea reveló fotografías en las que aparece vistiendo un uniforme con el parche del IRGC. Durante las comunicaciones con un informante confidencial del FBI, Poursafi nunca negó su vínculo con la IRGC-QF.

La acusación formal, presentada en agosto de 2022, lo imputa por uso de medios de comunicación interestatales en la comisión de un asesinato por encargo y por proveer apoyo material a un complot de asesinato transnacional. De resultar condenado, podría enfrentar hasta 10 años de prisión por el primer cargo y hasta 15 años adicionales por el segundo.

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El supuesto plan contra John Bolton y otro exfuncionario estadounidense

Según los documentos judiciales, en octubre de 2021 Poursafi contactó a un residente en Estados Unidos para obtener fotografías de Bolton, con la excusa de que las necesitaba para un libro. Ese intermediario lo puso en contacto con una fuente confidencial del FBI, con quien Poursafi mantuvo comunicaciones encriptadas.

Poursafi enfrenta cargos federales por asesinato por encargo y apoyo al terrorismo que conllevan hasta 25 años de prisión. (FBI)

En noviembre de 2021, Poursafi ofreció USD 250.000 al informante para que contratara a alguien dispuesto a “eliminar” al exasesor. La cifra fue negociada hasta USD 300.000, con el objetivo declarado de llevar a cabo el atentado en Washington D. C. o Maryland. Poursafi instruyó al informante para que abriera una cuenta de criptomonedas y advirtió que el pago probablemente llegaría después de concretado el crimen. También requirió confirmación en video de la muerte.

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El sospechoso reside en Teherán, permanece prófugo y recurrió a múltiples alias como Mehdi Rezayi para coordinar comunicaciones encriptadas. (FBI)

A lo largo de los meses siguientes, Poursafi proporcionó la dirección laboral de Bolton, tomó capturas de pantalla de mapas con la ubicación del objetivo y suministró información sobre su agenda que, según las autoridades, no era de acceso público. El 22 de diciembre de 2021 envió al informante una fotografía de dos bolsas de plástico que aparentaban contener fajos de billetes estadounidenses, con una nota manuscrita entre ellas que incluía el nombre del informante y la fecha.

La acusación también menciona un segundo encargo con una oferta de USD 1 millón, aunque las autoridades no identificaron públicamente al segundo objetivo. En enero de 2022, Poursafi indicó que la vigilancia preoperacional sobre esa segunda persona ya había sido completada desde dentro de Estados Unidos, lo que sugiere la presencia de colaboradores en el país.

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Los otros tres miembros de la Guardia Revolucionaria buscados por el FBI

En simultáneo con la incorporación de Poursafi a la lista de terroristas más buscados, el FBI publicó carteles de búsqueda de información sobre tres presuntos funcionarios de la IRGC-QF: Mohammad Reza Ansari, Abolfazl Alizadeh y Mohammad Hossein Shamoradizadeh.

Según el FBI, Ansari desempeña funciones como subalterno de la Unidad 840 de la Fuerza Quds, unidad responsable de desarrollar operaciones letales. Habría apoyado operaciones de la IRGC-QF en Siria y, junto a Poursafi, habría planificado el intento de asesinato contra los dos exfuncionarios estadounidenses. En junio de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a Ansari y a Poursafi por actuar en nombre de la IRGC-QF.

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El FBI publicó carteles de búsqueda para tres presuntos asociados a la Fuerza Quds vinculados a la Unidad 840 de operaciones letales. (Reuters)

Alizadeh y Shamoradizadeh son, según el organismo, comandantes de batallón de la milicia Basij Imam Ali, una de las cinco ramas del IRGC —junto a las fuerzas Terrestre, Aérea, Naval y la propia Fuerza Quds— y habrían participado en operaciones letales. De acuerdo con información del FBI, la Unidad 840 estuvo al mando de Asghar Bagheri hasta su muerte, ocurrida en abril de 2026.

La recompensa de hasta USD 20 millones y cómo aportar información

El Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofrece hasta USD 20 millones por datos que conduzcan al arresto o la condena de Poursafi. El FBI también solicita información sobre Ansari, Alizadeh y Shamoradizadeh.

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Quienes dispongan de información pueden comunicarse a través de los siguientes canales oficiales: línea telefónica 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), el sitio web tips.fbi.gov, la oficina local del FBI más cercana, o la embajada o consulado estadounidense en su país.