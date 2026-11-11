El emblemático Teatro Loew’s de Nueva Jersey reabrió sus puertas tras una renovación de USD 130 millones

El Teatro Loew's Jersey reabrió en Jersey City tras una obra de restauración que demandó USD 130 millones (CBS News)

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Tras décadas de incertidumbre, el Teatro Loew’s Jersey volvió a encender sus luces el lunes 10 de noviembre con una ceremonia de reinauguración en Jersey City, poniendo fin a una restauración de USD 130 millones que devolvió al antiguo palacio cinematográfico su esplendor original de 1929.

La reapertura del teatro no es total: el órgano histórico permanece fuera de servicio y el candelabro principal continúa en proceso de restauración. Con todo, el espectáculo arrancó: la primera función fue un concierto agotado de la Trey Anastasio Band, seguido al día siguiente por The War on Drugs. El grupo de R&B Jodeci está programado para el 18 de noviembre.

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El recinto retomó la actividad con espectáculos musicales mientras el órgano histórico y el candelabro principal continúan en proceso de reparación (CBS News)

El edificio estuvo al borde de la demolición en los años 80

Inaugurado el 22 de septiembre de 1929 —un mes antes del crack bursátil— como uno de los cinco llamados “Wonder Theatres” de la zona metropolitana de Nueva York, Loew’s Jersey fue en su época un destino cultural que convocaba a más de 3.000 personas por función y recibió en su escenario a figuras como Bing Crosby, Duke Ellington y Cab Calloway.

Con el paso de las décadas, el edificio cayó en desuso y, en la década de 1980, enfrentó la posibilidad real de ser demolido.

Fue entonces cuando un grupo de vecinos agrupados en Friends of the Loew’s intervino para salvar la estructura, que en 1987 obtuvo la condición de Monumento Histórico Nacional. Durante casi 40 años, la organización sostuvo el lugar con proyecciones cinematográficas a USD 8 la entrada para adultos y USD 6 para mayores y niños, con pochoclo a USD 1 la caja.

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El edificio abrió sus puertas en septiembre de 1929 como parte de los Wonder Theatres y obtuvo la categoría de Monumento Histórico Nacional en 1987 (CBS News)

La restauración tomó más de dos años y empleó a más de 1.000 trabajadores

La renovación, que demandó más de dos años de obra, fue ejecutada por un consorcio integrado por la Agencia de Reurbanización de Jersey City (JCRA), el Estado de Nueva Jersey, la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA) y la empresa Harris Blitzer Sports & Entertainment.

Según Doug Phelps, director ejecutivo de la constructora a cargo, gran parte del trabajo fue invisible pero estructural: nuevas instalaciones eléctricas, plomería renovada y, en el caso de las torres de la fachada, una demolición y reconstrucción completas.

“Originalmente la idea era reparar las torres”, declaró Phelps en declaraciones recogidas por The New York Times. Y agregó: “Terminamos teniendo que derribarlas y reconstruirlas”.

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Lo visible también fue exhaustivo, ya que las alfombras rojas y doradas del vestíbulo fueron reproducidas para replicar las originales, los murales del cielorraso fueron repintados, las butacas fueron restauradas a partir de fotografías de época, y se incorporó un ascensor al balcón para cumplir con normativa de accesibilidad vigente.

Los trabajos estructurales abarcaron más de dos años de tareas y exigieron la reconstrucción completa de las torres de la fachada (Loew’s Jersey Theatre/CBS News)

Harris Blitzer llevará conciertos, pero a precios muy distintos a los de la era Friends

Harris Blitzer, la empresa propietaria de los New Jersey Devils de la NHL y los Philadelphia 76ers de la NBA, y operadora del Prudential Center de Newark, tomó a su cargo la programación comercial del teatro.

Las entradas para los shows inaugurales —disponibles en Ticketmaster— marcan una diferencia significativa respecto al período anterior: las ubicaciones generales para el concierto de Anastasio arrancaron en USD 93,15, con palcos que llegaron a USD 227,15. Para Jodeci, los precios van de USD 42,85 a USD 343,70.

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En parte, ese salto refleja la transformación urbana de Jersey City durante la última década. Según la plataforma de alquileres Zumper, la mediana del alquiler mensual en la ciudad llegó a USD 2.826 en octubre de 2026, aunque viene cayendo: es USD 79 menos que el año anterior.

La sala principal del teatro Loew's en Nueva Jersey presenta sus butacas rojas y molduras restauradas en el marco de una obra de renovación (CBS News)

El lugar de la organización histórica todavía está por definirse

El regreso del teatro abre una disputa pendiente sobre el rol futuro de Friends of the Loew’s. La organización, que el alcalde James Solomon reconoció como pilar de la preservación, quedó fuera de la programación durante la gestión de su antecesor, Steven Fulop, quien dejó el cargo en enero.

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En 2024, luego de que la entidad perdiera temporalmente su estatus de organización sin fines de lucro, la ciudad transfirió las funciones de programación comunitaria a la JCRA.

Colin Egan, fundador de Friends of the Loew’s y quien lleva cuatro décadas vinculado al teatro, expresó cautela ante el nuevo esquema. “Una agenda completa de espectáculos comerciales importantes es algo positivo”, dijo Egan en declaraciones al Times. Pero advirtió sobre el riesgo de perder “lo que hacía Friends of the Loew’s: proyecciones de cine, programación comunitaria, el sentido de diversión”.

La empresa Harris Blitzer asumió la explotación comercial del teatro con boletos de valores superiores a las tarifas del ciclo previo (CBS News)

Un vocero de Harris Blitzer indicó que la empresa busca “continuar trabajando con muchos grupos comunitarios, incluido Friends of the Loew’s”, mientras que Solomon afirmó estar comprometido a definir cómo incorporar a la organización en la grilla.

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Por su parte, Egan se mostró “cautelosamente optimista” y concluyó ante los medios locales: “Por ahora parece que va a salir bien”.