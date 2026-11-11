Estados Unidos

El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, afirma estar abierto a apoyar a los demócratas en las elecciones de 2028

Tras la victoria del partido en las legislativas de mitad de mandato, el empresario dijo que priorizará la competencia de los candidatos y descartó a figuras vinculadas con la DSA

El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, manifestó su disposición a respaldar a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2028 (REUTERS/Arnd Wiegmann)
El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, manifestó su disposición a respaldar a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2028 (REUTERS/Arnd Wiegmann)
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El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, manifestó que está dispuesto a respaldar a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2028, después de la victoria del partido en los comicios legislativos de mitad de mandato celebrados este noviembre en Estados Unidos.

En respuestas recogidas por Politico y difundidas por Forbes, Karp señaló que evaluará a los aspirantes de acuerdo con su capacidad de liderazgo. Sin embargo, fijó un límite político concreto: no apoyará a ninguna figura vinculada con los Socialistas Democráticos de América, organización conocida por sus siglas en inglés, DSA.

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Las declaraciones del empresario llegan luego de años de cercanía de Palantir con áreas sensibles de la administración de Donald Trump, entre ellas el Departamento de Defensa y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.

Karp aseguró que ha sido demócrata durante toda su vida

El empresario aseguró que ha sido demócrata durante toda su vida y definió la tecnología de su compañía como progresista (REUTERS/Denis Balibouse)
El empresario aseguró que ha sido demócrata durante toda su vida y definió la tecnología de su compañía como progresista (REUTERS/Denis Balibouse)

Karp se definió como demócrata y sostuvo que su formación política proviene de entornos de izquierda. “He sido demócrata toda mi vida. Crecí en un ambiente de extrema izquierda”, afirmó en la entrevista citada por Politico.

El ejecutivo también dijo conocer profundamente el significado de la identidad progresista. De acuerdo con Forbes, utilizó ese término en ocho oportunidades durante el intercambio y llegó a describir la oferta tecnológica de Palantir como “esencialmente progresista”.

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Forbes informó que el empresario realizó esos comentarios pocos días después de que los demócratas obtuvieran una victoria amplia en las elecciones de mitad de mandato. El medio periodístico destacó que el posicionamiento de Karp adquiere relevancia por la relación que la compañía mantuvo con las políticas de seguridad y migración impulsadas por Trump.

La empresa desarrolla plataformas de análisis de datos para organismos públicos y compañías privadas. En los últimos años, sus contratos con agencias federales estadounidenses ubicaron a Palantir entre las firmas tecnológicas más asociadas con las prioridades de defensa, vigilancia y control fronterizo de Washington.

El apoyo para 2028 dependerá del perfil de los candidatos

Palantir consolidó contratos con el Pentágono y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para tareas de control fronterizo (REUTERS/Jonathan Drake)
Palantir consolidó contratos con el Pentágono y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para tareas de control fronterizo (REUTERS/Jonathan Drake)

Al explicar su posición ante la próxima carrera presidencial, Karp sostuvo que el Partido Demócrata corrigió parte de sus problemas y podría recuperar su respaldo. “Apoyaré al líder más competente”, indicó, aunque excluyó de esa posibilidad a los dirigentes relacionados con la DSA, según la información publicada por Forbes.

El empresario no anticipó el nombre de ningún potencial candidato ni confirmó aportes concretos para la contienda de 2028. Sus palabras, no obstante, sugieren una apertura a financiar o acompañar políticamente a demócratas moderados, siempre que no estén identificados con el sector socialista del partido.

En declaraciones citadas por otro medios, Karp planteó que su prioridad se encuentra en la desigualdad económica antes que en la adhesión automática a una fuerza política. El director ejecutivo consideró que los demócratas cuentan con una ventaja frente a los republicanos para abordar esa discusión.

Esa posición contrasta con su reciente aproximación a sectores conservadores y con las críticas que Palantir ha recibido por su trabajo para agencias federales. El debate sobre el uso de tecnología de datos en operativos migratorios se convirtió en uno de los puntos más sensibles de esa relación.

Palantir reforzó sus contratos con el Pentágono y con ICE bajo Trump

Aunque Karp había realizado donaciones a figuras demócratas como Joe Biden y Kamala Harris, en los últimos años también se alineó con medidas de la administración Trump y aportó a MAGA Inc., de acuerdo con los antecedentes reunidos por Forbes.

Durante ese período, Palantir consolidó su lugar como contratista del Pentágono y de ICE. Forbes afirmó que sus programas permitieron ampliar el seguimiento y control sobre migrantes, un aspecto que vinculó a la empresa con la estrategia de endurecimiento migratorio del Gobierno.

Karp respaldó públicamente las declaraciones de Trump posteriores a las elecciones de mitad de mandato, cuando el presidente admitió que algunas medidas de control migratorio habían ido demasiado lejos. “Me alegra que ahora diga públicamente lo que yo venía diciendo en privado”, aseguró el empresario.

La definición de Karp se produjo en un momento en que el vínculo entre las grandes compañías tecnológicas, los contratistas de defensa y los dos principales partidos estadounidenses vuelve a quedar bajo observación de cara a la elección presidencial de 2028.

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