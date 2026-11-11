El desfile de Acción de Gracias de Macy’s alcanza sus 100 ediciones: fecha, horario, recorrido y dónde verlo en televisión

El desfile de Acción de Gracias de Macy’s celebrará su edición número 100 el 26 de noviembre de 2026 en Manhattan. (REUTERS/Jeenah Moon)

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El desfile de Acción de Gracias de Macy’s celebrará su edición número 100 el jueves 26 de noviembre de 2026 en Manhattan, en una jornada que reunirá figuras de la cultura popular y elementos históricos de esta tradición. La celebración tendrá lugar durante la mañana del Día de Acción de Gracias y contará con transmisiones televisivas y una actividad abierta al público el día anterior.

La edición especial recuperará personajes que participaron en años anteriores e incorporará nuevas figuras a una programación que incluirá carrozas, bandas escolares, artistas y cien elementos inflables. Aunque el desfile comenzó en 1924, esta será su centésima edición debido a las tres suspensiones registradas durante la Segunda Guerra Mundial.

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El desfile parte del Museo Americano de Historia Natural y llega a Herald Square

El desfile partirá de West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan, cerca del Museo Americano de Historia Natural. Desde ese sector, avanzará hacia el sur por Central Park West hasta llegar a Columbus Circle.

Luego continuará por Central Park South y descenderá por la Sexta Avenida hasta la calle 34, donde girará hacia Herald Square, frente a la tienda insignia de Macy’s. El trayecto tendrá una extensión aproximada de cuatro kilómetros, equivalentes a 2,5 millas.

La observación desde las veredas será gratuita y no requerirá entradas. Sin embargo, los espacios habilitados para el público estarán delimitados. Según la guía de AFAR, los sectores previstos incluyen Central Park West entre las calles 61 y 75, y la Sexta Avenida, entre las calles 38 y 59.

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No habrá áreas disponibles para espectadores en Columbus Circle ni en el tramo de Herald Square destinado a la producción televisiva, entre las calles 34 y 38. En esa zona se concentran las cámaras y las tribunas utilizadas durante la transmisión.

Quienes quieran conseguir un lugar cercano a las barreras suelen llegar desde las primeras horas de la mañana. No está permitido acampar durante la noche para reservar espacios y la Policía de Nueva York puede intervenir ante los intentos de ocupar anticipadamente las veredas.

El recorrido abarcará cuatro kilómetros desde West 77th Street y Central Park West hasta la tienda insignia en Herald Square. (Peanuts Worldwide)

NBC, Telemundo y Peacock transmiten desde las 8:30 de la mañana

La cobertura televisiva comenzará a las 8:30 del jueves 26 de noviembre en todas las zonas horarias de Estados Unidos. NBC tendrá la señal en inglés, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español. Peacock también permitirá seguir la celebración mediante streaming.

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El horario corresponde al inicio de la marcha y de la emisión televisiva. La llegada de los últimos participantes a Herald Square está prevista alrededor del mediodía, aunque la duración puede variar por el ritmo del recorrido y las condiciones meteorológicas.

La lista completa de artistas invitados todavía no fue anunciada. Sin embargo, la programación ya incluye bandas escolares y universitarias de distintas partes del país. Entre las agrupaciones confirmadas por ABC7 New York figuran la Dobyns-Bennett High School Marching Band, de Tennessee; la James F. Byrnes High School Band, de Carolina del Sur; la Pride of Pearland Marching Band, de Texas; la Million Dollar Band de la Universidad de Alabama y la banda de la Universidad de Connecticut.

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Inflado de globos el miércoles 25, desde las 13:00

Un día antes de la celebración, los visitantes podrán observar los preparativos de las figuras inflables durante la Macy’s Balloon Inflation Celebration. La actividad se realizará el miércoles 25 de noviembre, entre las 13:00 y las 18:00, en los alrededores del Museo Americano de Historia Natural.

El ingreso estará habilitado por West 72nd Street y Columbus Avenue. Desde ese punto, los asistentes recorrerán un circuito delimitado entre West 77th y West 81st Street, en el perímetro del museo y sus alrededores.

Durante la jornada, los equipos técnicos llenarán con helio los globos que participarán en el desfile. La actividad permite observar de cerca las dimensiones y los detalles de las figuras antes de que recorran las calles de Manhattan.

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El acceso estará sujeto a controles de seguridad y a las disposiciones de los organizadores. Por ello, quienes planeen asistir deberán revisar las actualizaciones oficiales antes de trasladarse al lugar, especialmente ante posibles modificaciones por el clima o la cantidad de visitantes.

La exhibición constituye una actividad independiente de la marcha del jueves. Los globos permanecen en el suelo durante el proceso de preparación y solo se elevan cuando comienza el desfile.

Las cadenas NBC y Telemundo emitirán la ceremonia por televisión a partir de las 8:30 de la mañana junto al servicio de Peacock. (REUTERS/Brendan McDermid)

Nueve globos nuevos, entre ellos Bluey, Hello Kitty y Snoopy

La edición número 100 incorporará nueve novedades a la categoría de globos, según la recopilación publicada por AFAR. Entre ellas estarán Bluey, Hello Kitty, Joe Cool junto a Woodstock, Buckaroo Bob the Minion, Earl the Squirrel, Billie Brightpaw, Underdog, Sorcerer’s Apprentice Mickey Mouse y Macy’s Blueprint Stars.

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Bluey tendrá un diseño inspirado en el episodio navideño Christmas Swim de la serie animada australiana. La figura medirá aproximadamente 14,4 metros de altura y presentará al personaje con una temática relacionada con las celebraciones de fin de año.

Hello Kitty llegará con el diseño Hello Kitty Big Apple, que incluirá su característico lazo rojo y una manzana como referencia al apodo de Nueva York. La figura tendrá unos 10,2 metros de altura.

Joe Cool, la versión de Snoopy que utiliza gafas de sol, aparecerá acompañado por Woodstock. El personaje de Peanuts llevará su característico suéter rojo y formará parte de las nuevas incorporaciones de esta edición.

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También debutará Sorcerer’s Apprentice Mickey Mouse, inspirado en la secuencia del aprendiz de brujo de la película Fantasía. Para Disney, su participación tendrá un significado especial: será el vigésimo primer globo de Mickey Mouse que aparece en la historia del desfile, según ABC7 New York.

Underdog también regresará con una nueva versión después de más de cuatro décadas sin participar. Su última aparición ocurrió en 1984, por lo que su incorporación es el regreso más largo de la programación.

La edición histórica no estará dedicada únicamente a los estrenos. Macy’s confirmó el regreso de Felix the Cat, personaje que apareció por primera vez en el desfile en 1927 y que fue el primer personaje representado mediante un globo. También volverá el Blue Hippopotamus, una figura que desapareció después de la edición de 1931 y cuya historia forma parte de los primeros años de la celebración.

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Entre los homenajes históricos estará la carroza Macy’s Parade All-Stars, que reunirá personajes de distintas épocas, como Popeye, Olive Oyl, Swee’Pea y Bullwinkle. Otra de las novedades será Tony Sarg’s Amazing Marionettes, una carroza dedicada al artista que contribuyó a desarrollar los elementos característicos del desfile.

Macy’s también anunció la incorporación de Tom Jr., hijo de Tom Turkey, como parte de las referencias a la historia de la celebración y a sus futuras generaciones.

Nueve figuras inflables debutarán en la marcha, entre ellas Bluey con más de 14 metros de altura y Hello Kitty Big Apple. (ABC7 New York)

Vientos fuertes pueden limitar la participación de los globos

Aunque la realización del evento está prevista para el jueves 26 de noviembre, las condiciones meteorológicas pueden influir en la participación de los elementos inflables. Los vientos fuertes representan uno de los principales riesgos debido a las dimensiones de las figuras y a la dificultad de controlarlas entre los edificios y las calles de Manhattan.

Los organizadores y las autoridades evalúan las condiciones atmosféricas para determinar si los globos pueden elevarse de manera segura. Cuando la velocidad del viento supera los límites establecidos, pueden reducir su altura o decidir que algunas figuras no participen en el recorrido.

Estas medidas responden a criterios de seguridad para los espectadores, los equipos encargados de guiar los inflables y los demás participantes. Por esa razón, la presencia de todos los globos anunciados no puede garantizarse hasta la evaluación correspondiente.

Las carrozas, las bandas musicales y los grupos de baile forman parte de los demás componentes de la celebración. Santa Claus cerrará el recorrido en Herald Square, como ocurre desde los primeros años del desfile.