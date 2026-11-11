Estados Unidos

El 24% de los estadounidenses con historial crediticio tienen deudas atrasadas

Un análisis del Urban Institute mostró que las facturas médicas, los préstamos estudiantiles y el crédito para consumo concentran los atrasos, en un escenario marcado por el alza del costo de vida y las tasas de interés

Mano sujeta tarjeta de crédito. Sobre una mesa hay billetes de dólar, monedas, recibos de papel y un monitor con un gráfico de línea ascendente rojo.
Casi una cuarta parte de los estadounidenses con historial crediticio registra deudas atrasadas en sus pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aumento del costo de vida y el mayor uso del crédito dejaron a casi una cuarta parte de los estadounidenses con historial crediticio atrasada en el pago de sus deudas, de acuerdo con un análisis del Urban Institute citado por CBS News. La investigación ubicó en 24 % la proporción de personas con facturas médicas, préstamos estudiantiles, créditos para automóviles o deudas comerciales en mora.

La deuda mediana enviada a cobranza asciende a USD 2.913, indicó el centro de estudios no partidista. El análisis se elaboró a partir de más de 10 millones de historiales crediticios y datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, informó CBS News el 10 de noviembre.

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El atraso en los pagos aumentó frente a 2025

La deuda mediana enviada a cobranza en Estados Unidos asciende a 2.913 dólares, según el Urban Institute
La deuda mediana enviada a cobranza en Estados Unidos asciende a 2.913 dólares, según el Urban Institute

La proporción de personas con deudas en cobranza creció cerca de un punto porcentual durante 2026, desde un nivel inferior al 23 % registrado el año anterior, precisó el Urban Institute. El incremento ocurre tras varios años de encarecimiento sostenido de bienes y servicios.

Ted Rossman, analista principal de finanzas de consumo de la organización sin fines de lucro Money Management International, sostuvo ante CBS News que los precios al consumidor acumularon un alza promedio de 30 % desde 2019. A su juicio, esa presión llevó a numerosos hogares a reducir sus ahorros y recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

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Los presupuestos de muchos hogares están en un punto de quiebre”, afirmó Rossman en declaraciones enviadas al medio. Los saldos de las tarjetas de crédito, por su parte, llegaron a USD 1,29 billones, un máximo histórico que representa un aumento cercano al 70 % respecto de cinco años atrás, conforme a cifras del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reproducidas por la cadena.

Breno Braga, investigador principal de la división de bienestar familiar y financiero del Urban Institute, atribuyó el fenómeno a una combinación de precios elevados y tasas de interés más altas. “El aumento del costo de vida hace más difícil que las personas cubran pagos de necesidades básicas”, aseguró a CBS News.

Las comunidades racializadas registran una mora más alta

El 30 % de las personas de comunidades racializadas mantiene obligaciones financieras en mora (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
El 30 % de las personas de comunidades racializadas mantiene obligaciones financieras en mora (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El informe estableció que el 30 % de las personas de comunidades racializadas tiene obligaciones atrasadas, seis puntos por encima del promedio general. En esos grupos, la deuda mediana en cobranza llega a USD 3.009, detalló el Urban Institute.

Braga explicó que las diferencias regionales y sociales se vinculan, entre otros factores, con ingresos más bajos, mayores tasas de pobreza y puntajes crediticios reducidos. Tal como dijo al medio, quienes acceden a tarjetas o préstamos para vehículos con un historial crediticio más débil suelen enfrentar intereses más altos, lo que complica el cumplimiento de las cuotas.

El peso de los préstamos estudiantiles también figura entre los factores relevados. Cerca de uno de cada seis prestatarios, equivalente a casi 16 %, mantiene pagos atrasados, señaló el análisis. En Luisiana, el estado con mayor proporción de habitantes con deudas en cobranza, la morosidad de los préstamos estudiantiles ronda el 22 %.

Las deudas médicas persisten aun con cobertura de salud

Las facturas sanitarias son otra fuente de presión financiera para los hogares. El Urban Institute calculó que el 3 % de la población estadounidense posee deudas médicas en cobranza, con una mediana de USD 1.492. Esa cifra solo incluye pagos pendientes a hospitales u otros proveedores y deja fuera los gastos de salud que las personas cargaron a sus tarjetas de crédito.

Braga advirtió que contar con seguro no evita necesariamente este tipo de endeudamiento. “Las personas sin seguro tienen más probabilidades de acumular deuda médica, pero la cobertura tampoco protege por completo, en especial con los planes de deducibles altos”, manifestó en declaraciones recogidas por CBS News.

Quince estados aprobaron leyes que impiden a los prestadores de salud informar las deudas médicas a las agencias de calificación crediticia, añadió el reporte. Sin embargo, Braga remarcó que esa restricción puede limitar el impacto sobre el historial financiero, aunque no elimina las obligaciones impagas.

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