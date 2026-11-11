Dos incendios en camiones recolectores de Staten Island,en Nueva York, reactivan la alerta por baterías de litio: cuáles no se tiran y dónde entregarlas gratis

El 1 de noviembre de 2026, los bomberos respondieron a un incendio en un vehículo del Departamento de Sanidad de Nueva York cerca de Midland y Patterson Avenue.

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Dos incendios en camiones recolectores de Staten Island, uno de ellos el 1 de noviembre de 2026, renovaron la alerta sobre las baterías de litio y los aparatos electrónicos arrojados a la basura en Nueva York: la compactación de residuos puede dañarlos, provocar fuego y poner en riesgo a trabajadores, plantas de tratamiento y comunidades cercanas.

El episodio más reciente ocurrió cerca de Midland Avenue y Patterson Avenue, donde los bomberos actuaron ante un incendio en un camión del Departamento de Sanidad de Nueva York. Fue el segundo hecho de este tipo en el distrito en aproximadamente una semana y al menos el cuarto registrado allí durante el año, según publicó Waste360.

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El último episodio fue el segundo en aproximadamente una semana y puso nuevamente el foco en los residuos electrónicos mezclados con la basura doméstica.

La preocupación excede a los vehículos recolectores. Hasta el 28 de octubre, el Departamento de Bomberos de Nueva York había contabilizado 401 incendios vinculados con baterías de litio durante 2026, con 74 personas heridas y seis fallecidos, de acuerdo con la fiscal general estatal, Letitia James.

Las baterías recargables y los dispositivos electrónicos regulados no pueden ir a los contenedores de basura común ni a los de reciclaje doméstico. La ciudad dispone de centros gratuitos, comercios adheridos y programas residenciales para recibirlos de forma segura.

La presión ejercida sobre los residuos puede perforar o deformar las celdas recargables y desencadenar una fuga térmica, con humo, gases inflamables y fuego.

El riesgo de las baterías dañadas durante la compactación

Las baterías de iones de litio están presentes en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, herramientas eléctricas, aspiradoras inalámbricas, bicicletas eléctricas y monopatines. Almacenan grandes cantidades de energía en poco espacio, pero pueden fallar si sufren golpes, perforaciones, defectos internos o exposición a temperaturas extremas.

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Una batería dañada puede atravesar una fuga térmica: una celda se sobrecalienta y transmite el calor a otras, con posible emisión de humo, gases inflamables, fuego o explosiones. En un camión recolector, el mecanismo que comprime los residuos puede romper una batería atrapada entre otros objetos.

Hasta el 28 de octubre, Nueva York había contabilizado 401 incendios vinculados con baterías de litio durante 2026, con 74 heridos y seis fallecidos.

El Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) prohíbe desechar baterías de litio y otras recargables junto con residuos convencionales, papel, plástico, metal o vidrio. La prohibición alcanza también a las baterías pequeñas de dispositivos electrónicos y a las de tipo botón, utilizadas en relojes, controles remotos y otros artículos.

La regla es diferente para las pilas alcalinas de un solo uso. Las AA, AAA, C y D pueden colocarse en la basura ordinaria, al igual que las alcalinas de nueve voltios, aunque las autoridades aconsejan cubrir los terminales de estas últimas para evitar cortocircuitos.

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El sobrecalentamiento, la deformación, el humo y los ruidos inusuales son señales de advertencia que requieren dejar de utilizar el dispositivo y evitar su manipulación.

Las baterías recargables de litio, níquel-cadmio y otras tecnologías deben llevarse a puntos de recolección autorizados. Las baterías de automóviles y las de botón tampoco pueden ir a los recipientes domésticos.

Antes de trasladarlas, el DSNY recomienda colocarlas por separado en bolsas o cubrir sus terminales con cinta transparente, según las indicaciones de cada programa. Una batería hinchada, caliente, dañada o que emite humo no debe manipularse ni transportarse como si estuviera en condiciones normales.

Las baterías de litio y otras tecnologías recargables deben entregarse en puntos de recepción autorizados, separados de los residuos domésticos y del reciclaje convencional.

Centros gratuitos y comercios para entregar baterías y electrónicos

Los comercios de electrónica, ferreterías, locales de artículos de oficina y tiendas que venden baterías recargables pueden participar en los programas estatales de devolución. El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York señala que los negocios alcanzados por estas normas deben aceptar baterías recargables usadas dentro de las condiciones previstas.

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La ciudad cuenta además con cinco centros municipales de recepción de residuos especiales, uno en cada distrito. Allí los residentes pueden entregar determinados residuos peligrosos y electrónicos sin costo, aunque no están destinados a empresas comerciales y el personal puede solicitar una identificación o comprobante de domicilio.

Las pilas alcalinas de un solo uso, como AA y AAA, pueden desecharse con la basura ordinaria, mientras que las recargables y las de botón requieren un tratamiento especial.

Los establecimientos funcionan habitualmente de martes a sábado entre las 9:00 y las 15:00, salvo feriados o cierres por condiciones meteorológicas adversas. También existen eventos especiales SAFE Disposal Events para recibir baterías, productos químicos domésticos y otros materiales que no deben mezclarse con la basura habitual.

En Manhattan, el centro está en 74 Pike Slip, debajo del Manhattan Bridge, entre Cherry Street y South Street. El de Brooklyn funciona en 459 North Henry Street, en Greenpoint, con entrada por Kingsland Avenue.

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Los residentes pueden llevar determinados residuos peligrosos y electrónicos a los centros municipales de recepción, uno en cada distrito de la ciudad.

El punto de Queens se ubica en 30th Avenue, entre las calles 120 y 122, en College Point. En el Bronx está en Farragut Street y East River, junto al Fulton Fish Market, con acceso desde Food Center Drive.

El centro de Fresh Kills, en Staten Island, se encuentra en la zona con acceso desde la salida de Muldoon Avenue de la West Shore Expressway. Cada programa define qué materiales acepta, por lo que se deben revisar las condiciones antes de llevar baterías grandes o deterioradas.

Los dispositivos electrónicos regulados no pueden mezclarse con la basura doméstica y deben entregarse mediante programas municipales, comercios o fabricantes.

Los teléfonos celulares, tabletas, computadoras, monitores, impresoras y otros dispositivos electrónicos tampoco pueden desecharse con la basura ni con el reciclaje doméstico. Los residentes pueden entregarlos en centros municipales, eventos comunitarios, comercios o programas de devolución de fabricantes.

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Antes de desprenderse de un teléfono o una computadora, se recomienda cerrar las sesiones de las cuentas, realizar copias de seguridad, borrar archivos sensibles y restaurar el equipo a su configuración de fábrica cuando sea posible. Las baterías integradas no deben retirarse por la fuerza si el fabricante no indica que pueden extraerse de manera segura.

El programa ecycleNYC permite a edificios de al menos 10 unidades coordinar el retiro de computadoras, monitores, impresoras, televisores y otros aparatos admitidos.

Edificios residenciales y baterías de bicicletas eléctricas

Los inmuebles con al menos 10 unidades pueden incorporarse a ecycleNYC, un programa del DSNY administrado junto con Electronic Recyclers International. Los administradores de edificios pueden organizar la recepción y el retiro gratuito de computadoras, monitores, impresoras, teléfonos, consolas de videojuegos, televisores y cables vinculados con esos equipos.

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En los edificios de mayor tamaño, el programa puede proporcionar contenedores especiales. En otros casos, permite almacenar los aparatos temporalmente en un área segura hasta coordinar su retiro.

Las unidades utilizadas en bicicletas y monopatines eléctricos tienen mayor capacidad y deben entregarse a recicladores que acepten expresamente baterías de movilidad eléctrica.

ecycleNYC no acepta baterías sueltas, electrodomésticos ni bombillas. Los residentes deben comprobar que el objeto figure entre los artículos admitidos antes de dejarlo en los espacios de recolección del edificio.

Las bicicletas eléctricas y los monopatines requieren una atención distinta porque utilizan baterías recargables de mayor capacidad. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) advierte que una batería defectuosa, dañada, cargada o almacenada de forma incorrecta puede producir incendios de rápida propagación.

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Los equipos con señales de daño, calentamiento anormal o fallas de funcionamiento no deben seguir utilizándose ni cargándose.

Las autoridades aconsejan utilizar únicamente baterías y cargadores compatibles con las especificaciones del fabricante, evitar reparaciones improvisadas y dejar de usar equipos que muestren señales de deterioro. Si aparecen humo, chispas, calentamiento anormal o ruidos extraños, se debe tomar distancia y llamar al 911 si hay peligro inmediato.

Las baterías de bicicletas eléctricas no pueden arrojarse a la basura ni abandonarse en la vía pública. Deben entregarse a un reciclador autorizado que acepte expresamente baterías de movilidad eléctrica, ya que no todos los puntos que reciben baterías pequeñas están preparados para unidades de mayor tamaño.

Para determinadas baterías usadas, las autoridades recomiendan aislar los contactos eléctricos con cinta o embolsar las unidades individualmente antes de entregarlas, según las instrucciones del programa receptor.

La bicicleta completa puede incluir componentes metálicos reciclables, pero su batería necesita un tratamiento separado. El FDNY advierte que el riesgo no se limita a los hogares o los sitios donde se cargan estos vehículos: una batería mal desechada puede incendiarse durante el traslado o procesamiento de residuos.

Los pequeños electrodomésticos sin baterías, como determinados tostadores, cafeteras y microondas, pueden tener opciones de reciclaje como metal y plástico rígido, según sus materiales y componentes. Las aspiradoras inalámbricas y las herramientas eléctricas exigen otra evaluación porque pueden contener baterías de litio.

El Departamento de Sanidad organiza jornadas especiales para recibir materiales que no deben terminar en contenedores domésticos, incluidas ciertas baterías y sustancias químicas.

Los refrigeradores, congeladores y aires acondicionados están sujetos a reglas especiales por sus componentes refrigerantes. El Concejo Municipal de Nueva York convocó para el 20 de noviembre una audiencia de supervisión sobre seguridad contra incendios en viviendas y riesgos asociados con el almacenamiento de baterías.