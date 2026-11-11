Dos estudiantes terminaron envueltos en llamas durante una presunta novatada y la universidad suspendió a la fraternidad

La Universidad Estatal de Ohio impuso una suspensión provisional a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon por el incidente registrado cerca del campus. (X / @ZachBitango)

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La Universidad Estatal de Ohio suspendió provisionalmente al capítulo de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon mientras las autoridades investigan un incidente ocurrido cerca del campus que podría estar relacionado con una práctica de iniciación. El caso cobró relevancia después de que un video difundido en redes sociales mostrara a dos jóvenes con la ropa en llamas durante una reunión.

La investigación busca determinar cómo se produjo el episodio, qué participación tuvieron los integrantes de la organización estudiantil y si se cometieron delitos. La institución universitaria, la Policía de Columbus y la organización nacional de la fraternidad intervienen en las pesquisas para esclarecer las circunstancias.

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El video muestra a dos jóvenes con la ropa en llamas durante una reunión

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un joven sentado en el suelo mientras sus pantalones deportivos están envueltos en llamas. Después se incorpora y se abalanza sobre otra persona, cuya ropa también comienza a arder. Ambos intentan quitarse las prendas mientras algunos asistentes intervienen para ayudarlos.

En la grabación aparece un grupo numeroso reunido en el exterior de una vivienda. Varias personas llevan prendas con los colores rojo y blanco asociados a la Universidad Estatal de Ohio. También se escuchan gritos y se observa a algunos asistentes intentando apagar el fuego. Una persona aparece con un extintor pequeño, aunque no queda claro si logró utilizarlo.

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El incidente ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 11:00 a. m., en una vivienda de Sigma Alpha Epsilon ubicada en Indianola Avenue, cerca del campus universitario.

El portavoz de la universidad, Benjamin Johnson, confirmó que el capítulo de la fraternidad quedó bajo suspensión provisional mientras avanzan las investigaciones. En una declaración recogida por Associated Press, calificó el episodio como extremadamente preocupante y señaló que las personas involucradas recibían atención médica.

La medida impide temporalmente que la organización desarrolle actividades mientras la institución examina lo sucedido y determina si se incumplieron sus normas internas. La universidad no ha detallado públicamente qué elementos permitieron establecer el vínculo formal entre la reunión y el capítulo estudiantil.

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Un video difundido en redes sociales registró a dos jóvenes con la ropa en llamas durante una reunión en una vivienda de Indianola Avenue. (Capturas de pantalla)

Una estudiante alertó a la Policía después de recibir el video

La Policía de Columbus tomó conocimiento del episodio un día después de que ocurriera. Según el informe preliminar, los agentes no recibieron llamadas de emergencia desde el lugar durante el sábado 7 de noviembre.

El primer aviso llegó el domingo 8 de noviembre, aproximadamente a las 9:30 p. m., cuando una estudiante se comunicó con los servicios policiales después de recibir las imágenes en un chat grupal.

Durante la llamada, difundida posteriormente por CBS News, la mujer afirmó que los jóvenes podían ser aspirantes a ingresar a la fraternidad y que habían sido prendidos fuego como parte de una actividad de iniciación. También mencionó la posible utilización de gasolina.

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Sin embargo, la denunciante no presenció directamente el incidente y explicó que conoció lo sucedido a través del video que recibió. Por esa razón, la supuesta utilización de combustible y las circunstancias de la actividad todavía deben ser verificadas por los investigadores.

La comunicación permitió a las autoridades iniciar las diligencias para identificar a las personas que participaron en la reunión y establecer qué ocurrió antes, durante y después del incendio.

Los dos estudiantes afectados sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado que requirieron atención médica especializada. (Captura de pantalla)

Los dos estudiantes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado

El informe policial precisó que los dos jóvenes involucrados eran estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio y sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. Las autoridades describieron las lesiones como moderadas.

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Las quemaduras de segundo grado afectan la epidermis y parte de la dermis, una capa más profunda de la piel. Pueden provocar ampollas, dolor intenso y complicaciones como infecciones, dependiendo de su extensión.

Las de tercer grado destruyen todas las capas de la piel y pueden alcanzar los tejidos situados debajo de ella. Su tratamiento puede requerir atención especializada, injertos de piel o intervenciones quirúrgicas, según la gravedad y la zona afectada.

La universidad informó inicialmente que ambos recibían atención médica, pero no divulgó sus identidades ni precisó en qué centros de salud fueron atendidos. Tampoco se comunicaron detalles sobre su evolución o si permanecían hospitalizados.

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Las autoridades no informaron sobre otras personas lesionadas durante la reunión.

Una alumna alertó a la Policía de Columbus sobre el suceso un día después de los hechos tras recibir la grabación en un chat. (Captura de pantalla)

La Policía investiga si el incendio estuvo relacionado con una novatada

La Policía de Columbus trabaja junto con la Universidad Estatal de Ohio y la unidad especializada en investigación de incendios del Departamento de Bomberos de la ciudad para determinar si se cometieron delitos.

Una de las principales líneas de investigación es la posible realización de una novatada, conocida en Estados Unidos como hazing. El término comprende prácticas de iniciación que pueden someter a los participantes a situaciones de riesgo físico o psicológico, humillaciones o actividades peligrosas como condición para ingresar o permanecer en una organización.

El informe policial también identifica al presidente del capítulo universitario de Sigma Alpha Epsilon, George Limperis, entre las personas relacionadas con las diligencias. Su aparición en el documento no significa que haya sido declarado responsable ni que enfrente necesariamente cargos penales.

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El sargento Joe Albert, portavoz de la Policía de Columbus, señaló que los agentes trabajan con las autoridades universitarias y los investigadores de incendios para establecer las circunstancias del episodio.

Hasta el miércoles 11 de noviembre, no se habían anunciado arrestos ni cargos formales. Los investigadores todavía deben determinar quién inició el fuego, si existió planificación previa y qué responsabilidad pudo tener cada una de las personas presentes.

Las autoridades locales y los peritos de bomberos investigan si el fuego estuvo vinculado a una novatada o práctica de iniciación. (Captura de pantalla)

Sigma Alpha Epsilon anunció una investigación interna

Steve Mitchell, director ejecutivo de la organización nacional de Sigma Alpha Epsilon, confirmó que la entidad conoce el incidente y que trabaja junto con la universidad y las autoridades locales.

En un comunicado, sostuvo que las conductas contrarias a los estándares de la fraternidad no tienen lugar dentro de la organización y aseguró que se adoptarán las medidas correspondientes cuando se conozcan los resultados de las investigaciones.

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La agrupación también tiene antecedentes disciplinarios en la Universidad Estatal de Ohio. Según archivos históricos de la institución citados por Associated Press, el capítulo recibió al menos siete sanciones desde 2001 por incumplimientos relacionados con el consumo de alcohol, las novatadas y otras conductas que pusieron en riesgo a sus integrantes.

Sin embargo, la fraternidad no figura entre las organizaciones sancionadas por novatadas durante los últimos cinco años en el registro universitario. Estos antecedentes ofrecen contexto sobre su historial institucional, pero no demuestran responsabilidad en el episodio actual.

A escala nacional, Sigma Alpha Epsilon eliminó en 2014 su proceso tradicional de iniciación de aspirantes, conocido como pledging, después de una serie de incidentes graves vinculados con estas prácticas.

El caso de Columbus se produjo el mismo día en que el equipo de fútbol americano de Ohio State recibió a Oregon en un partido universitario. La coincidencia temporal ayuda a explicar la presencia de asistentes con prendas de los colores de la institución, aunque no establece una relación entre el encuentro deportivo y el incidente investigado.