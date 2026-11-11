Desfile de Macy’s 2026: a qué hora empieza, cuál es el recorrido y dónde se podrá ver gratis el inflado de los globos un día antes en Manhattan

El 26 de noviembre de 2026, las calles de Manhattan recibirán una edición histórica del desfile, con globos gigantes, carrozas, bandas y espectáculos musicales.

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Macy’s llevará 100 elementos inflables a las calles de Manhattan el jueves 26 de noviembre de 2026, cuando su desfile de Thanksgiving alcance la edición número 100 tras las interrupciones que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. La celebración comenzará a las 8:30, hora de Nueva York, y reunirá globos gigantes, carrozas, bandas y espectáculos musicales.

El recorrido tendrá cerca de cuatro kilómetros y concluirá frente a la tienda principal de la compañía en West 34th Street, donde se realizan parte de las presentaciones destinadas a la transmisión televisiva. El público podrá observarlo sin costo desde los sectores habilitados de las aceras.

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El 7 de noviembre, los equipos técnicos realizaron ensayos de inflado y desplazamiento de los personajes que participarán en la celebración del centenario.

La cifra récord no equivale necesariamente a 100 globos gigantes individuales: incluye personajes, estructuras decorativas y otros diseños inflables. La organizadora confirmó además homenajes a figuras que participaron en la transformación del desfile desde su creación en 1924.

Los ensayos de los globos en Nueva Jersey

Las pruebas de los nuevos diseños se realizaron el sábado 7 de noviembre en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La actividad, conocida como BalloonFest, fue cerrada al público y permitió a los equipos técnicos inflar las figuras, comprobar sus dimensiones y practicar su traslado seguro antes de la presentación en Manhattan.

Sorcerer’s Apprentice Mickey, inspirado en la película Fantasía de Disney, será uno de los nuevos diseños de globos gigantes anunciados para la edición número 100.

Entre los personajes probados estuvieron Bluey, Mickey Mouse vestido como aprendiz de hechicero, Hello Kitty, Underdog, Billie Brightpaw y Snoopy en su versión Joe Cool, acompañado por Woodstock. También se presentó Buckaroo Bob the Minion, una nueva versión de los personajes de la franquicia animada de Illumination.

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El ensayo se desarrolló sin espectadores, pero residentes y visitantes podrán ver los preparativos durante el inflado público previsto para el miércoles 25 de noviembre, según ABC7 New York. La actividad tendrá lugar en las inmediaciones del American Museum of Natural History, en el Upper West Side.

El popular personaje infantil figura entre los globos que participaron en las pruebas realizadas en Nueva Jersey antes de la celebración del 26 de noviembre.

Sorcerer’s Apprentice Mickey será uno de los estrenos del desfile, inspirado en la interpretación del personaje en la película Fantasía de Disney. Underdog regresará por primera vez desde 1984, mientras que Hello Kitty llevará un diseño con una manzana como referencia a Nueva York y su apodo de Big Apple.

Snoopy volverá acompañado por Woodstock, y Billie Brightpaw se incorporará como un personaje original creado para la celebración. El programa también incluirá estrellas inflables basadas en diseños históricos de los archivos de la empresa y el regreso de Felix the Cat, el primer personaje que apareció como globo en el desfile, en 1927.

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Snoopy regresará con su apariencia de Joe Cool, acompañado por Woodstock, en una edición que recuperará personajes emblemáticos de la historia del desfile.

La edición 100 y las suspensiones durante la guerra

La primera celebración se realizó en 1924, cuando empleados de la compañía organizaron un desfile navideño por las calles de Manhattan. En aquellas ediciones iniciales participaron trabajadores disfrazados, bandas musicales y animales del zoológico de Central Park.

Los globos de personajes comenzaron a incorporarse tres años después y se convirtieron en la imagen más reconocible del evento. La continuidad se interrumpió entre 1942 y 1944 porque materiales como el caucho eran necesarios para el esfuerzo bélico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El personaje participará en la edición número 100 con una versión que incorpora una manzana, en referencia al apodo Big Apple de la ciudad.

El desfile regresó en 1945. Por esa razón, en 2024 se cumplieron 100 años desde la primera realización, pero el encuentro de 2026 será la presentación número 100.

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La programación incluirá una carroza titulada Tony Sarg’s Amazing Marionettes, dedicada a Tony Sarg, el artista y titiritero que desarrolló técnicas para crear grandes personajes y trasladarlos por las calles como marionetas. Otra carroza, Parade All-Stars, reunirá a Popeye, Olive Oyl, Swee’Pea, Sonic the Hedgehog y Bullwinkle J. Moose.

El personaje, ausente del desfile desde 1984, volverá a formar parte de la celebración que conmemora cien ediciones del tradicional evento neoyorquino.

El inflado público y el recorrido por Manhattan

El inflado de los globos del 25 de noviembre permitirá observar las figuras a pocos metros de distancia antes de que sean elevadas sobre el recorrido del desfile. La actividad es gratuita, aunque puede estar sujeta a controles de acceso, circuitos peatonales obligatorios, restricciones de circulación y límites de ingreso a determinadas zonas.

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Los asistentes deberán consultar los horarios oficiales, los puntos habilitados y las indicaciones del Departamento de Policía de Nueva York antes de acercarse. La cercanía con Central Park, Columbus Avenue y el museo convierte a esta instancia en una alternativa para quienes no puedan asistir al desfile principal.

El miércoles 25 de noviembre, residentes y turistas podrán acercarse a las inmediaciones del American Museum of Natural History para observar los preparativos, sujetos a los controles de acceso establecidos.

La marcha comenzará en Central Park West, cerca de West 77th Street, y avanzará hacia el sur hasta Columbus Circle. Desde allí continuará por Central Park South y Sixth Avenue hasta Herald Square.

Central Park West y distintos tramos de Sixth Avenue suelen concentrar a los espectadores, aunque los sectores cercanos al inicio, al final y a las áreas de producción televisiva pueden tener acceso restringido. Las estaciones de metro próximas al trayecto pueden registrar controles, cambios operativos y una demanda superior a la habitual.

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La marcha comenzará a las 8:30 del 26 de noviembre en Central Park West y avanzará por Columbus Circle, Central Park South y Sixth Avenue hasta Herald Square.

La transmisión estará disponible por NBC, Telemundo y Peacock. Las tribunas próximas a Macy’s Herald Square no se comercializan como entradas convencionales para el público general y habitualmente se distribuyen mediante invitaciones.