Condenaron a 18 años de prisión a un joven de Idaho por planear ataques contra iglesias en nombre del Estado Islámico

Mercurio envió a una fuente encubierta un juramento de lealtad y una fotografía junto a la bandera del Estado Islámico (Office of Public Affairs).

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Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a un joven de Idaho a 18 años de prisión por intentar brindar apoyo material al Estado Islámico y planear un ataque contra iglesias de Coeur d’Alene, Idaho. Tras cumplir la pena, permanecerá bajo supervisión judicial de por vida.

El juez federal David C. Nye dictó la sentencia contra Alexander Scott Mercurio, de 21 años, luego de que se declarara culpable del cargo de terrorismo, informó Associated Press.

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Según el Departamento de Justicia, el FBI lo detuvo el 6 de abril de 2024, un día antes de la fecha prevista para el ataque.

El plan contemplaba armas de fuego, explosivos y armas blancas

Los registros judiciales recogidos por CNN indican que el condenado mantuvo reuniones presenciales y conversaciones en línea con una fuente colaboradora del FBI.

Durante esos intercambios, expresó su apoyo al Estado Islámico y le envió un audio con una declaración de respaldo, además de una fotografía en la que aparecía frente a una bandera de la organización con un cuchillo.

De acuerdo con la investigación, Mercurio había elegido el 7 de abril de 2024 para ejecutar el ataque antes del final del Ramadán.

Ese día, el joven planeaba incapacitar a su padre con un caño de metal para apoderarse de sus armas de fuego. Luego, proyectaba utilizarlas junto con explosivos, cuchillos y un machete.

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El plan criminal contemplaba golpear al padre del sospechoso con un caño de metal para apoderarse de sus armas de fuego (Kootenai County Sheriff's Office).

En el allanamiento de la vivienda familiar, los agentes hallaron dos cartuchos de butano, encendedores, esposas, un cuchillo y un machete, además de varias armas pertenecientes a su padre.

Antes de definir el plan contra las iglesias, había considerado viajar al extranjero para apoyar a la organización, aunque carecía de dinero y recursos para hacerlo. Asimismo, en 2023 Mercurio creó un repositorio en línea de contenido favorable al Estado Islámico con el objetivo de difundir la doctrina del grupo.

La defensa pidió una pena menor y sostuvo que Mercurio abandonó el extremismo

Los abogados defensores Carter Powers Beggs y J. Stephen Roberts Jr. solicitaron una pena de nueve años.

En una presentación judicial, citada por Associated Press, alegaron que Mercurio era un adolescente con depresión cuando fue detenido, que creció en un entorno familiar disfuncional y que estuvo expuesto desde pequeño a ideologías de supremacía blanca.

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La defensa señaló que el joven atravesaba un trauma familiar y un aislamiento social cuando entró en contacto por internet con un informante gubernamental.

A su vez, afirmaron que, tras transitar distintas ideologías políticas, adoptó el islamismo radical durante la pandemia de COVID-19, en 2020.

El acusado creó en 2023 un repositorio digital con material de propaganda para difundir la doctrina del Estado Islámico (AP Photo/Jenny Kane, File).

“Desde que tenía apenas 17 años, el señor Mercurio pasaba sus días encerrado en el dormitorio del sótano, hablando con su mejor amigo sobre ideologías terroristas cada vez más radicales”, escribieron sus abogados en el documento.

Luego agregaron: “Juntos idearon un plan tan horrible como improbable de éxito: un ataque suicida contra iglesias locales utilizando las armas de fuego de su padre y un explosivo/lanzallamas improvisado y sin probar”.

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La defensa aseguró que, desde su arresto, el joven renunció a esas posturas y presenta un bajo riesgo de representar un peligro en el futuro.

El fiscal federal de Idaho, John Shirts, declaró que la condena “envía el mensaje claro de que quienes pretendan cometer actos de terrorismo contra Estados Unidos, ya sea en Coeur d’Alene o en cualquier otra comunidad, serán llevados ante la justicia”.