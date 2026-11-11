Condenan a prisión perpetua al expolicía que mató a una joven embarazada y presentó su asesinato como un suicidio

Un caso que durante años fue archivado como suicidio terminó con un exoficial de policía condenado por la justicia federal (Stoughton Police Department via AP, File/Facebook)

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Durante años, la muerte de Sandra Birchmore estuvo archivada como un suicidio. La joven de 23 años fue hallada sin vida en su apartamento de Canton, Massachusetts, en febrero de 2021, con una correa alrededor del cuello, tal como informó CBS News. Nadie fue procesado.

Recién en 2024 las autoridades federales arrestaron al exoficial Matthew Farwell y la historia comenzó a reescribirse.

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El 10 de noviembre de 2026, un tribunal federal en South Boston cerró ese proceso con una condena a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esa pena es obligatoria por ley para el cargo por el que fue condenado, por lo que no hay margen de discrecionalidad judicial.

La audiencia formal de sentencia, prevista para el 3 de febrero de 2027, es el acto en el que el juez pronunciará oficialmente esa pena.

La familia de Sandra Birchmore esperó casi seis años para escuchar un veredicto de culpabilidad (Jessica Rinaldi/The Boston Globe via AP, File)

Los cargos, el juicio y lo que el jurado debía probar para condenar

Los cargos contra Farwell eran dos: asesinato de un testigo o víctima y muerte de un nonato.

Para que el jurado pudiera condenarlo por el primero, debía quedar probado no solo que mató a Birchmore, sino que lo hizo con el objetivo de impedir que ella denunciara sus delitos ante las autoridades federales.

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El jurado escuchó a 50 testigos a lo largo de cuatro semanas de testimonio antes de emitir su veredicto.

El jurado debía determinar no solo si Farwell mató a Birchmore, sino también si lo hizo para impedir que ella hablara con las autoridades federales (Facebook/Matthew Farwell)

La fiscalía sostuvo que Farwell estranguló a Birchmore, quien estaba embarazada de lo que ella creía era su hijo, y luego simuló su muerte como un suicidio para encubrir la relación que mantenían.

La defensa, en cambio, argumentó que Birchmore tenía antecedentes de problemas de salud mental y que se quitó la vida tras enterarse de que Farwell no era el padre del bebé y que la relación había terminado.

La deliberación no fue inmediata. El lunes previo al veredicto, el jurado informó al tribunal mediante una nota que se encontraba en un punto muerto. Al día siguiente llegó la condena.

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Birchmore estaba embarazada al momento de su muerte; su bebé también figura como víctima en la condena (U.S. District Court for the District of Massachusetts)

Una relación que comenzó en la adolescencia y terminó en un tribunal federal

Sandra Birchmore tenía 13 años cuando conoció a Farwell a través del programa juvenil de exploradores de la Policía de Stoughton. Los fiscales afirmaron que él inició una relación sexual con ella cuando la joven tenía apenas 15 años.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron a Farwell entrando al complejo a las 9:14 p.m. del 1 de febrero de 2021, con mascarilla y capucha. A las 9:40 p.m., el celular de Birchmore registró su último movimiento.

Tres minutos después, las mismas cámaras lo captaron saliendo. Farwell estaba en el edificio cuando el teléfono de la joven dejó de registrar actividad.

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No fue hasta más de tres años después del hallazgo que las autoridades arrestaron a Farwell, y el médico forense modificó la determinación oficial de la causa de muerte a “indeterminada”.

El Departamento de Justicia evaluó la posibilidad de solicitar la pena de muerte, pero el año previo al juicio descartó esa opción, de acuerdo con CBS News.

Las cámaras del edificio registraron a Farwell entrando minutos antes de que el celular de Birchmore dejara de registrar actividad, y saliendo 29 minutos después (U.S. District Court for the District of Massachusetts)

Las voces de quienes esperaron años por este resultado

La fiscal federal de Massachusetts Leah Foley describió las pruebas presentadas en el juicio como “impactantes y contundentes” y calificó el comportamiento de Farwell como “absolutamente diabólico”.

“Hoy se hizo justicia para Sandra Birchmore y su hijo nonato, ambos muertos a manos de Matthew Farwell”, declaró Foley ante los medios.

La prima de Birchmore, Barbara Wright, expresó una mezcla de alivio y tristeza. “Han pasado casi seis años desde que perdimos a Sandra, y no olvidemos a su bebé. Finalmente obtuvimos justicia. Hemos luchado mucho por ella, y se lo merece”, afirmó Wright a la salida del tribunal.

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La fiscal federal de Massachusetts fue la cara visible de una acusación que tardó años en llegar a los tribunales (REUTERS/Taylor Coester/File Photo)

El jefe policial interino de Stoughton, James O’Connor, también celebró el fallo. “Lo que le ocurrió a Sandra fue una traición profunda a la confianza que cada oficial de policía jura sostener.

Farwell no representa a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Stoughton, que sirven a esta comunidad con honor cada día", aseguró O’Connor en un comunicado.

La jefa de la fuerza, Donna McNamara —actualmente en licencia remunerada por una investigación ajena al caso Farwell—, señaló que el veredicto va más allá de la condena a un individuo.

“El jurado federal confirmó lo que se me hizo evidente hace un tiempo: Sandra fue asesinada, y su asesino fue un oficial de policía que abusó de la confianza que ella depositó en la placa y el uniforme”, tal como dijo McNamara en su declaración.

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La jefa de la Policía de Stoughton, en licencia desde antes del veredicto, igual emitió una declaración pública sobre el fallo (Stoughton Police Department)

La Fiscalía del Distrito de Norfolk (NDAO) también emitió un pronunciamiento. El fiscal Michael Morrissey reconoció las críticas recibidas por no haber procesado a Farwell en el fuero estatal y explicó que la oficina estuvo limitada por la determinación inicial del médico forense, que clasificó la muerte como suicidio.

La NDAO aseguró haber colaborado en todo momento con la fiscalía federal, incluso mediante la financiación del desarrollo de pruebas adicionales, y haber puesto a disposición pública su expediente desde octubre de 2022, según el medio.