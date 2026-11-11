Caso Christa Pike: por qué sus abogados no pueden analizar el fármaco de la ejecución fallida

El estado solicitó a la Justicia que prohíba a los abogados inspeccionar el pentobarbital sobrante para no revelar la identidad del proveedor. La defensa de la única sobreviviente al corredor de la muerte en EE. UU. exige respuestas para entender qué falló en el procedimiento que la dejó con graves secuelas físicas. (Fuente: @WKRN News 2)

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Tennessee busca impedir que la defensa de Christa Pike analice el pentobarbital usado en el intento de ejecución que la dejó hospitalizada en septiembre, según documentos judiciales obtenidos por CBS News. El estado argumenta que permitir el acceso de los abogados a los viales restantes del fármaco revelaría la identidad del proveedor, en violación de la ley estatal.

La presentación judicial llegó días después de que la jueza I’Ashea L. Myles ordenara la preservación de pruebas en el marco de la demanda que el equipo legal de Pike interpuso tras el procedimiento fallido, según informó AP. Christa Pike, de 50 años, es la primera y única persona de la que se tiene registro que sobrevivió tras recibir efectivamente los fármacos de una inyección letal en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

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Tennessee solicitó a la justicia revocar la orden que autoriza a la defensa a inspeccionar los viales sobrantes de pentobarbital. (MAY MARTINEZ/SPECIAL TO THE NEWS SENTINEL)

Siete personas antes que ella sobrevivieron a intentos de ejecución, pero en todos esos casos el procedimiento se suspendió antes de administrar las drogas.

Tennessee bloquea el acceso de la defensa de Christa Pike al pentobarbital de la ejecución fallida

En un escrito presentado el viernes ante la jueza Myles, Tennessee solicitó que se revoque la parte de la orden judicial que autoriza al equipo legal de Pike a inspeccionar, recolectar y analizar el pentobarbital sobrante del intento de ejecución. El fiscal general del estado, Jonathan Skrmetti, fue categórico: “Los abogados y peritos de Pike no pueden ser autorizados a ver, manipular ni acceder de ningún otro modo a la información de los viales sobrantes de pentobarbital de su intento de ejecución”, según consta en el escrito judicial recogido por CBS News y confirmado por AP.

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La jueza I'Ashea Myles ordenó al estado preservar todas las pruebas del intento de ejecución fallido. Ahora debe resolver si la defensa de Pike puede acceder al pentobarbital sobrante. (George Walker IV/Pool via REUTERS)

Un empleado del Departamento de Correcciones de Tennessee —cuyo nombre el departamento no divulgó— declaró mediante un affidávit que la identidad del proveedor del fármaco sería identificable si la defensa tuviese acceso a los viales o a sus etiquetas, incluso con tachaduras. El mismo empleado advirtió que un proveedor anterior dejó de comunicarse con el departamento en 2024 tras quedar expuesta su identidad y que el estado no podría reemplazar fácilmente a su proveedor actual si lo perdiera, según informó AP.

El Departamento de Correcciones advirtió que la exhibición de las etiquetas expondrá la identidad del proveedor estatal del fármaco. (Department of Justice via AP, File)

La ley de Tennessee prohíbe la divulgación pública de cualquier individuo o entidad involucrada en la adquisición de sustancias letales o en la realización de ejecuciones.

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Qué investiga la defensa tras la ejecución fallida de Christa Pike

El abogado Luke Ihnen, integrante del equipo defensor de Pike, dejó en claro que revelar la identidad del proveedor estatal de pentobarbital “nunca ha sido el objetivo” del litigio. Lo que buscan, dijo, es entender qué falló: cómo fue etiquetado y almacenado el fármaco, si hubo problemas en su preparación o transporte, y si estaba vencido al momento de ser administrado.

Los abogados defensores señalaron que las venas colapsaron luego de múltiples punciones y la sustancia tóxica se acumuló en los tejidos. (REUTERS/Seth Herald)

“Todavía no sabemos exactamente qué pasó esa noche”, afirmó Ihnen en declaraciones a CBS News. “Ese tipo de información es valiosa para entender qué salió mal”, agregó.

En un escrito judicial previo, los abogados de Pike señalaron que sus venas pueden haber colapsado antes de que se le administrara el fármaco. Según la defensa, el equipo de ejecución utilizó alrededor de 10 agujas e intentó colocar una vía intravenosa en varios puntos de ambos brazos; el pentobarbital probablemente no llegó al torrente sanguíneo de forma correcta sino que se acumuló en los tejidos.

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Las secuelas que denunció Pike después del intento de ejecución

Tras el procedimiento fallido, Pike ingresó a un hospital de Tennessee conectada a un respirador durante varios días. Sus abogados informaron que presentó neumonía, un coágulo de sangre, dificultades para tragar y pérdida de movilidad en brazos y manos al recuperar la conciencia. Luego regresó a prisión, donde según su defensa permanece con dolor constante.

La reclusa permaneció conectada a un respirador hospitalario y reportó secuelas como neumonía, coágulos y parálisis parcial de sus extremidades.

Un mes después, Pike dio a conocer una declaración dictada a sus abogados: “Varios días después me desperté sola en un hospital, confundida y con dolor. No ha habido un solo momento desde esa noche en que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”.

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Pike y su entonces novio torturaron y asesinaron a Colleen Slemmer, una compañera de 19 años, en 1995. Pike tenía 18 años al cometer el crimen y se convirtió en una de las mujeres más jóvenes condenadas a muerte en el país.

El debate sobre el protocolo de inyección letal en Tennessee

CBS News revisó los protocolos de inyección letal de Tennessee desde 2007 y detectó que se volvieron progresivamente menos detallados. Antes de 2025, el documento de procedimientos superaba las 100 páginas. La versión más reciente, que el departamento publicó a comienzos del año pasado, se redujo a 44 páginas.

El asesinato de Colleen Slemmer en 1995 convirtió a Pike a sus dieciocho años en una de las condenadas más jóvenes a la pena capital.

El caso Pike no es el primero del año: en mayo, el condenado Tony Carruthers recibió un aplazamiento de un año luego de que el equipo de ejecución tardara más de una hora sin lograr establecer una vía intravenosa.

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El comisionado del Departamento de Correcciones, Frank Strada, presentó su renuncia a raíz del procedimiento fallido. El gobernador designó a Christopher Hansen como comisionado interino.

Qué puede pasar con la condena a muerte de Christa Pike

El gobernador republicano Bill Lee encargó a un exfiscal federal una revisión independiente del intento de ejecución y canceló las ejecuciones programadas en el estado durante el resto del año. Lee dejará el cargo en enero.

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones restantes del año y encargó una investigación independiente sobre el caso. (Jessica Tezak/The New York Times)

Los abogados de Pike piden que conmute la pena de muerte de su defendida y la reemplace por cadena perpetua. “Lo mínimo que podría ocurrir ahora es que al menos retiremos la pena de muerte de la mesa”, dijo el abogado Steve Ferrell a CBS News. Ferrell advirtió que Pike permanecerá en el corredor de la muerte a menos que un tribunal resuelva lo contrario.

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La senadora republicana Marsha Blackburn, gobernadora electa del estado, se pronunció a favor de explorar métodos alternativos de ejecución, entre ellos la silla eléctrica, sin referirse a la situación particular de Pike.