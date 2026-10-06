Una estudiante de 16 años y un conductor que iba al trabajo murieron en el choque del autobús escolar en Florida

Un oficial de policía presenta fotografías que evidencian los daños de dos automóviles tras una colisión de tránsito. (Fox News)

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Un oficial sostiene fotografías de las secuelas del choque entre un vehículo blanco y un autobús escolar del distrito de Polk. (Fox News)

Adinaluz Guadalupe Prieto Oyola, estudiante de 16 años de la escuela Winter Haven High School, posa en un muelle de madera. (GoFoundMe)

Un representante de la oficina del alguacil del condado de Polk ofrece declaraciones ante los medios junto a una bandera de Estados Unidos. (Fox News)

Agentes de la oficina del sheriff atienden la escena de un accidente de autobús escolar en el condado de Polk, Florida. (Polk County Sheriff's Office)

Una grúa de rescate permanece junto a un autobús escolar volcado sobre la hierba al lado de una carretera en el condado de Polk, Florida. (Polk County Sheriff's Office)

Un autobús escolar yace volcado en una cuneta en el condado de Polk, Florida, después de un accidente de tránsito en el que murieron dos personas. (Fox News)

Múltiples vehículos de emergencia atienden el lugar de un accidente de autobús escolar en el condado de Polk, Florida. (Fox News)

Adinaluz Guadalupe Prieto Oyola, de 16 años, estudiante de décimo grado de Winter Haven High School, y Deshaun Smith, de 26 años y oriundo de Haines City, fueron identificados como las dos personas que murieron en el accidente múltiple ocurrido el lunes en Winter Haven, Florida. Más de 30 personas resultaron heridas.

La adolesente se dirigía a su primera práctica de porristas de la tarde cuando murió, a las 6:13 de la mañana, en el accidente del autobús escolar en el que viajaba. Mientras que Smith conducía hacia su trabajo cuando el Jeep en el que se desplazaba fue embestido por el autobús y se incendió. Murió en el lugar.

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Según el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, la conductora del autobús, Jessica Dye, de 34 años, circulaba dentro del límite de velocidad y en su carril cuando un Chevrolet Malibu blanco, conducido por Maria Jimenez, de 23 años y también residente de Haines City, cruzó la doble línea amarilla e impactó las ruedas traseras del vehículo escolar.

El golpe provocó una “maniobra PIT inversa”, por la que el autobús perdió tracción, invadió el carril contrario, chocó de frente contra el Jeep y terminó volcado en una cuneta.

El autobús llevaba 39 personas, incluida la hija de 9 años de la conductora

El vehículo transportaba a 37 estudiantes de secundaria, a Dye y a la hija de 9 años de la conductora. Judd calificó el siniestro como “la tragedia de autobús más horrible que hemos tenido en décadas” en el condado. Las imágenes captadas por las cámaras internas del autobús, exhibidas durante la conferencia de prensa del martes, muestran la secuencia en fracciones de segundo: los faros del Malibu cruzando la línea central, el impacto en las ruedas traseras y la pérdida inmediata de control.

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El golpe inicial desprendió uno de los neumáticos traseros. El autobús cruzó hacia los carriles en sentido contrario y chocó de frente con el Jeep antes de volcar sobre la banquina. “Así de horrible y así de rápido ocurre”, dijo Judd al reproducir las imágenes frente a la prensa.

Jessica Dye quedó atrapada y se liberó por sus propios medios para ayudar a los alumnos

Pese a haber quedado aprisionada en su asiento tras la colisión frontal, Dye logró liberarse sin asistencia externa y regresó al interior del vehículo para auxiliar a los estudiantes. Judd destacó su actuación de forma explícita durante la conferencia del martes. “Quiero presumir de ella. Quiero decirles lo maravillosa que fue esa conductora”, declaró.

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La respuesta de emergencia fue inmediata. Veintidós estudiantes fueron trasladados al hospital en otro autobús escolar con un paramédico a bordo; siete alumnos, Dye y su hija fueron llevados en ambulancia; tres estudiantes fueron evacuados en helicóptero. Otros cuatro fueron trasladados por sus propias familias. Al momento de las primeras declaraciones de las autoridades, una persona permanecía en estado crítico. BayCare informó que nueve pacientes continuaban internados en el Winter Haven Hospital.

Una testigo ayudó a los chicos antes de que llegaran los paramédicos

Aniyah Urbaez, quien transitaba por el lugar, capturó video de la escena y detuvo su auto cuando vio a los estudiantes a un costado de la ruta. “Vi a los chicos desesperados y escuché que pedían ayuda”, declaró al canal Gulf Coast. Describió niños sin zapatos, con cortes y sangre, incluyendo a uno que sangraba de la cabeza.

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Con un botiquín que llevaba en el auto, Urbaez atendió a varios heridos, los sentó en el suelo y dentro de su vehículo, y les ayudó a comunicarse con sus padres. A una estudiante que no podía caminar por el dolor en la pierna la cargó hasta su auto. “Solo me alegra haber podido ayudarlos”, dijo.

Jimenez coopera con la investigación y aún no enfrenta cargos penales

Según Judd, la conductora del Malibu, Jimenez, estudiante de enfermería que se dirigía a trabajar, permaneció en la escena tras el accidente y coopera con los investigadores. Al momento de la última conferencia de prensa, no enfrentaba cargos penales, aunque el alguacil no descartó que eso pudiera cambiar según el avance de la investigación por homicidio vehicular. Las autoridades indicaron que cargos civiles serían probables.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) se sumó a la investigación el martes, una intervención que Judd calificó de inusual dado que el organismo raramente interviene en accidentes de autobuses escolares. “Si hay algo positivo en esto, es que no hubo más víctimas fatales. Pero una sola ya es demasiado”, dijo Judd.

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Polk, Fred Heid, identificó públicamente a Prieto Oyola y señaló que fue la conversación más difícil que debió mantener en sus 14 o 15 años al frente del cargo. “No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a una persona joven”, expresó Justin Sharpless, presidente del Consejo Escolar del condado. Las autoridades escolares confirmaron que los estudiantes, sus familias y otras personas afectadas tendrán acceso a servicios de apoyo para atravesar las consecuencias del accidente.

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