Violenta agresión a una anciana en Brooklyn tras pedir que recojan excrementos de perro

Las imágenes captadas muestran el momento exacto en que la mujer de 75 años es atacada en el jardín de su casa (CBS New York)

La mañana del lunes en Crown Heights, Brooklyn, una situación cotidiana derivó en un hecho de gravedad: una mujer de 75 años fue brutalmente atacada al pedir a dos personas que recogieran los excrementos de sus perros. El caso, revelado por New York Daily News, fue registrado en video y ha generado conmoción en la comunidad.

El incidente y la evidencia visual

De acuerdo con los reportes de New York Daily News, Linda Scott, residente de President Street, confrontó a dos mujeres cuyos perros andaban sueltos y defecaron en un terreno baldío contiguo a su casa.

El ataque ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima exigió que las dueñas limpiaran los residuos de los animales. Un video obtenido por el propio medio muestra la secuencia: una de las mujeres, identificada por vestir una sudadera roja, se acercó a Scott y la agredió con una serie de golpes contundentes.

La grabación exhibe cómo la agresora la derribó al césped, la pateó y le pisoteó el rostro sin que la víctima ofreciera resistencia.

Una discusión vecinal terminó en una violenta agresión en el barrio de Crown Heights, con una adulta mayor como víctima (PIX11 News)

Michael Scott, hijo de la víctima, relató a New York Daily News que la intervención de una vecina fue determinante para evitar un desenlace fatal.

“Si mi vecina no intervenía, estaríamos hablando de un asesinato ahora mismo”, afirmó Scott en declaraciones recogidas por el medio neoyorquino.

El hijo también explicó que la madre fue trasladada de inmediato al Interfaith Medical Center, donde los médicos advirtieron que la paciente estuvo cerca de sufrir un infarto debido a la violencia física recibida. La salud de Linda Scott es especialmente delicada por antecedentes de dos cirugías cardíacas previas.

La víctima sufrió golpes en el rostro y fue hospitalizada, dado su frágil estado de salud previo por afecciones cardíacas (PIX11 News)

Contexto del conflicto y antecedentes del terreno

La situación que desencadenó la agresión tiene antecedentes. Según la reconstrucción de New York Daily News, el terreno baldío donde los perros hicieron sus necesidades permanece abandonado desde un incendio ocurrido en 2011.

El espacio, según describió Michael Scott, se ha convertido en un foco de problemas para la comunidad: en el sitio hay autos abandonados, campamentos de personas sin hogar y se han encontrado agujas desechadas, lo que incrementa la inseguridad y los riesgos sanitarios.

Antes del ataque, las agresoras acusaron a Linda Scott de lanzar ammonia –un compuesto químico de olor fuerte usado en limpieza y para repeler animales, que puede causar irritación en piel y vías respiratorias– sobre los perros, una versión que fue desmentida por su hijo.

Michael sostuvo que su madre utiliza el producto únicamente para ahuyentar roedores y mapaches que suelen ingresar al lote. “Ella no les arrojó nada, es para los animales salvajes”, aseguró el hijo en diálogo con New York Daily News.

El lote baldío donde se originó la disputa ha sido fuente de problemas comunitarios desde un incendio ocurrido en 2011 (PIX11 News)

Investigación y reacciones

Tras el suceso, no se han reportado arrestos ni avances sustanciales en la investigación policial, según detallaron tanto New York Daily News como la emisora 1010 WINS. La familia Scott demandó públicamente la captura de las responsables.

“A mi madre la patearon, la golpearon, la tiraron al piso. Quiero que detengan a los responsables, no me importa nada más”, enfatizó Michael Scott.

Autoridades buscan identificar a las agresoras, mientras la comunidad reclama mayor seguridad y justicia por el caso (PIX11 News)

El caso ha llamado la atención de otros medios como CBS News, que refuerzan el relato central y la existencia de la grabación que documenta la agresión. La cobertura coincide en el perfil de la víctima, el entorno conflictivo del lote y la ausencia de medidas inmediatas por parte de las autoridades.

La comunidad de Crown Heights permanece en alerta, mientras se difunden imágenes del ataque y se solicita información que permita identificar a las agresoras.