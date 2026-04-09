Estados Unidos

Un incendio en Garfield Park dejó como saldo a un hombre de 62 años sin vida y a un niño de 4 años herido

Una emergencia registrada en la madrugada activó el despliegue de bomberos y paramédicos en un edificio residencial del oeste de Chicago, donde un hombre falleció y un menor de edad resultó con lesiones tras la propagación del fuego

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Parte trasera de un camión de bomberos rojo con el número 36 y luces de emergencia encendidas por la noche. Una escalera y una bandera estadounidense son visibles
El incendio en East Garfield Park cobró la vida de un hombre de 62 años y dejó un niño herido (Captura de video)

Un incendio en el lado oeste de Chicago dejó un saldo trágico en las primeras horas del jueves, cuando un edificio de apartamentos en el vecindario de East Garfield Park fue consumido por las llamas. El incidente, ocurrido poco después de las 2 de la madrugada, movilizó a los servicios de emergencia y conmocionó a los residentes de la cuadra 3400 de West Monroe Street. Las autoridades recibieron una llamada de auxilio que alertaba sobre un incendio en curso en uno de los edificios residenciales de la zona, lo que desató una rápida movilización del Departamento de Bomberos de Chicago.

El fuego se desató en un complejo de apartamentos situado en un área densamente poblada del oeste de la ciudad. La magnitud del siniestro obligó a los equipos de emergencia a desplegar recursos adicionales para controlar el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara a viviendas cercanas. La emergencia se produjo en plena madrugada, un horario que dificulta la evacuación y multiplica los riesgos para los habitantes atrapados en el interior de los inmuebles. La presencia de humo y fuego obligó a los bomberos a actuar con rapidez, dado que en situaciones similares la inhalación de gases tóxicos representa una amenaza inmediata para la vida de los ocupantes.

El foco del incendio fue localizado en un apartamento del edificio, lo que llevó a los equipos a concentrar sus esfuerzos en ese sector durante los primeros minutos tras su llegada. La zona de East Garfield Park, donde ocurrió el hecho, es conocida por su actividad residencial y la presencia de familias que residen desde hace años en el barrio. La cuadra 3400 de West Monroe Street se vio alterada por la presencia de camiones de bomberos, ambulancias y patrullas policiales, en una escena marcada por la urgencia y la preocupación de los vecinos que observaban el despliegue desde la calle.

Dos ambulancias blancas del departamento de bomberos, con luces de emergencia rojas y naranjas encendidas, estacionadas en la calle de noche
El hombre fallecido fue hallado inconsciente en el apartamento y murió poco después en el Hospital Stroger (Captura de video)

En cuanto a las víctimas, el incendio dejó como saldo la muerte de un hombre de 62 años y lesiones en una mujer y un niño de 4 años. El adulto fue hallado inconsciente en el interior del apartamento afectado, lo que sugiere que pudo haber quedado atrapado por las llamas o el humo antes de que los equipos de rescate lograran ingresar al inmueble. Tras ser localizado, recibió atención médica inmediata dentro del edificio, en un intento por reanimarlo antes de su traslado de urgencia al Hospital Stroger. A pesar de los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia, el hombre fue declarado muerto poco después de su ingreso en el centro médico.

La identidad de la víctima fatal no ha sido revelada por las autoridades, y hasta el momento se mantiene en reserva mientras se notifican a los familiares y se llevan a cabo los procedimientos forenses correspondientes. El fallecimiento del hombre representa la consecuencia más grave del incidente, y remite a los riesgos asociados a los incendios residenciales, sobre todo en horarios nocturnos y en edificios de viviendas colectivas.

En paralelo, una mujer y un niño de 4 años, que también se encontraban en el lugar, lograron salir del edificio y fueron hallados por los bomberos en la acera, frente al inmueble siniestrado. Ambos presentaban signos de haber estado expuestos al humo, pero, según el parte oficial, fueron trasladados en buen estado al mismo Hospital Stroger donde fue conducido el hombre fallecido. Los informes médicos iniciales indican que tanto la mujer como el menor no presentan lesiones graves y su situación es estable, lo que permitió a los médicos centrarse en su recuperación y observación tras el suceso.

Un grupo de bomberos y paramédicos con uniformes y chalecos de alta visibilidad atiende a una persona en una camilla de ruedas en la calle, de noche
Una mujer y un niño de 4 años salieron del edificio afectados, pero su condición es estable tras recibir atención médica (Captura de video)

La rápida respuesta de los miembros del Departamento de Bomberos de Chicago fue determinante para rescatar a las víctimas y controlar la propagación del fuego. La llamada de emergencia se recibió poco después de las dos de la madrugada, lo que permitió una movilización inmediata hacia la cuadra 3400 de West Monroe Street. Al llegar, los bomberos encontraron a la mujer y el niño ya fuera del edificio, lo que facilitó su atención médica temprana. La localización del hombre de 62 años en el interior del apartamento representó el mayor desafío, debido a la intensidad del incendio y la acumulación de humo. Los equipos lograron extraerlo y brindarle asistencia en el lugar antes de su traslado al hospital, aunque los esfuerzos de reanimación no lograron salvarle la vida.

Los procedimientos de atención prehospitalaria incluyeron maniobras de reanimación y la administración de oxígeno a las víctimas, medidas esenciales en casos de intoxicación por humo e inhalación de gases tóxicos. El traslado de los afectados al Hospital Stroger se realizó en ambulancias equipadas para emergencias, garantizando que recibieran la atención médica necesaria en el menor tiempo posible.

Actualmente, la causa del incendio se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes. No se han difundido detalles sobre el origen del fuego ni sobre posibles factores que hayan contribuido a su propagación dentro del edificio. Los peritos trabajan en la recopilación de pruebas y el análisis de la escena para determinar si el siniestro fue producto de un accidente, una falla eléctrica o alguna otra circunstancia específica. El resultado de la investigación será clave para establecer responsabilidades y adoptar medidas preventivas en el futuro.

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