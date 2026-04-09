Un enorme estudio cinematográfico impulsado por IA, con una inversión de 50 millones de dólares, se encuentra en desarrollo en el norte de Texas

El estudio cinematográfico Super Studios USA impulsará la industria audiovisual de Texas con una inversión de 50 millones de dólares en Mansfield (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria audiovisual de Texas se prepara para un salto de escala con la llegada de un ambicioso megaproyecto: Super Studios USA, una iniciativa que promete transformar el panorama del norte del estado. El anuncio de la construcción de este complejo representa una apuesta decidida por la integración de inteligencia artificial en la producción cinematográfica y televisiva, con la mira puesta en atraer grandes producciones y consolidar a Texas como un polo de innovación en el sector. La noticia ha generado expectativas tanto en la comunidad local como en la industria nacional, que observa cómo el Estado de la Estrella Solitaria multiplica su atractivo para cineastas, productores y empresas tecnológicas.

El desarrollo de Super Studios USA responde a una visión de largo plazo que busca capitalizar el crecimiento sostenido del sector audiovisual texano. A diferencia de otros polos de producción, el enfoque de este complejo se centra en la convergencia de tecnología avanzada, capacitación profesional y servicios integrales para grandes proyectos. El anuncio, acompañado de documentación oficial ante el Departamento de Licencias y Registro de Texas, evidencia la seriedad y la magnitud de la inversión, así como la intención de posicionar al área de Dallas-Fort Worth en el radar internacional de la producción fílmica.

Super Studios USA ha sido concebido para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. El enfoque en operaciones de estudio impulsadas por IA y en infraestructuras diseñadas para televisión subraya la voluntad de innovar en cada etapa de la cadena de valor audiovisual. La noticia ha generado reacciones entre líderes de la industria y autoridades locales, quienes consideran que este tipo de inversión puede tener un efecto multiplicador en la economía regional y en la generación de empleo calificado.

Super Studios USA integrará inteligencia artificial en la producción audiovisual, buscando posicionar al norte de Texas como un referente internacional en innovación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación presentada esta semana ante el Departamento de Licencias y Registro de Texas establece una hoja de ruta precisa para el desarrollo del proyecto. Super Studios USA destinará 50 millones de dólares a la construcción inicial del estudio de grabación y de las oficinas anexas. El cronograma contempla el inicio de las obras en agosto de 2026 y la conclusión en junio de 2027, con la expectativa de que el complejo esté operativo poco después de esa fecha. La ubicación elegida, en 561 Easy Drive, Mansfield, TX 76063, sitúa al estudio en un enclave estratégico dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, una de las zonas de mayor dinamismo económico y crecimiento demográfico del estado.

El complejo ocupará un terreno de más de 30 hectáreas, lo que permitirá albergar múltiples infraestructuras y servicios complementarios. El edificio principal, con una superficie de 7.524 metros cuadrados, será el corazón operativo de Super Studios USA y servirá como punto de referencia para futuras expansiones. Este dato ilustra la escala del proyecto y el potencial para absorber una variedad de producciones de distinta envergadura, desde series televisivas hasta largometrajes y proyectos híbridos con fuerte componente tecnológico.

La visión de Super Studios USA para el norte de Texas va mucho más allá de la simple construcción de platós y oficinas. El campus ha sido diseñado como un ecosistema integral que incluye estudios de grabación, instalaciones de producción y postproducción, oficinas especializadas en inteligencia artificial y un centro de datos de última generación. Esta infraestructura permitirá agilizar los procesos creativos y técnicos, facilitando el trabajo colaborativo entre equipos multidisciplinarios y asegurando altos estándares de calidad.

La construcción de Super Studios USA comenzará en agosto de 2026 y se prevé su inauguración para mediados de 2027, según la documentación oficial presentada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos distintivos del proyecto es la incorporación de alojamiento preparado para rodajes y de una oferta de servicios complementarios, como hoteles y restaurantes, que facilitarán la logística de grandes equipos de producción nacionales e internacionales. Además, el campus contará con una escuela de formación profesional adyacente, orientada a capacitar a la próxima generación de creadores y técnicos audiovisuales en disciplinas vinculadas a la inteligencia artificial y la producción avanzada. Este componente busca crear un círculo virtuoso entre industria, innovación y educación, generando un flujo constante de talento especializado para el sector.

El desarrollo de Super Studios USA se inserta en una estrategia estatal más amplia para atraer inversiones y fortalecer la infraestructura audiovisual de Texas. La iniciativa no solo busca consolidar la posición de Dallas-Fort Worth como enclave fílmico, sino también servir de modelo para futuras inversiones en otras regiones del estado. La apuesta por la inteligencia artificial y la formación profesional responde a tendencias globales que privilegian la automatización, la eficiencia y la creatividad en las industrias culturales.

En paralelo al megaproyecto de Mansfield, otras zonas de Texas también avanzan en la construcción de complejos cinematográficos de gran escala. Más cerca de la capital estatal, el suburbio de Bastrop, ubicado al este de Austin, se prepara para recibir al estudio 204Texas, una infraestructura inspirada en los grandes sets de Hollywood. Este proyecto está liderado por Line 204, una empresa de alquiler de equipos de producción con sede en Los Ángeles, que busca replicar su modelo de negocios en territorio texano y aprovechar la demanda creciente de espacios especializados para la filmación de series, películas y comerciales.

La llegada de 204Texas a Bastrop refuerza la percepción de que Texas se está consolidando como un destino clave para la industria audiovisual, combinando incentivos económicos, talento local y una infraestructura en rápida expansión. La competencia entre diferentes regiones del estado por captar megaproyectos y producciones de alto perfil augura un escenario de constante innovación y crecimiento para los próximos años.