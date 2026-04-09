El 62% de las ciudades del sur de California registra caída en alquileres

El 62 % de las ciudades del sur de California reporta un descenso en los precios de alquiler durante el último año, según ApartmentList. (Reuters)

El descenso de los alquileres en el sur de California representa un cambio en la dinámica habitacional de la región. Según datos recientes, el 62% de las ciudades registraron caídas en los precios de renta durante el último año.

El informe de la plataforma de datos inmobiliarios ApartmentList, analizado por San Diego Union-Tribune, muestra que en 33 de las 53 ciudades estudiadas, el precio medio de alquiler bajó 0,6%, con una media de USD 1.940 para una habitación y USD 2.357 para dos habitaciones.

Los mercados con tendencia a la baja presentan una diferencia: los alquileres de una habitación cuestan 16% menos y los de dos habitaciones 12% menos respecto de aquellos en ciudades con aumentos.

La situación da cuenta de las dificultades económicas que experimentan los inquilinos con menor poder adquisitivo, mientras que los propietarios ajustan precios e incentivan nuevas rentas para evitar vacantes prolongadas.

Ciudades con mayores caídas y subidas de alquiler

Las caídas más pronunciadas de alquiler se observaron en Santa Mónica, que encabezó la lista con una baja de 8,1%. Le siguen Glendale (4,7%), Palm Desert (4,6%), Chula Vista (4,3%), La Mesa (3,7%), Calabasas (3,5%), Oxnard (3,2%), Pasadena (2,6%), Los Ángeles (2,5%) y Monrovia (2,3%), de acuerdo con el análisis de San Diego Union-Tribune.

Santa Monica lidera las caídas con una reducción del 8,1 % en los precios de renta, seguida de Glendale, Palm Desert y Chula Vista, de acuerdo a datos inmobiliarios. (Google Maps)

No todas las ciudades compartieron esta tendencia. Mientras la mayoría presentó descensos, 20 ciudades vieron incrementos de alquiler, aunque menos marcados.

El caso más notorio fue Newport Beach, donde los precios subieron 5,6 %. Otros aumentos se registraron en Aliso Viejo (4,6 %), Culver City (2,7 %), Oceanside (2,1 %), Mission Viejo, Placentia y Carlsbad (1,2 % cada una), junto con Moreno Valley, Costa Mesa y Laguna Niguel (1 % cada una).

Diferencias entre condados y factores económicos

El informe indica que Orange County continúa como el mercado más costoso, con solo cuatro de sus quince ciudades reportando bajas. En ese condado, el precio promedio subió 0,6 % y las rentas alcanzaron USD 2.322 para una habitación y USD 2.679 para dos habitaciones.

Los Angeles Times informó que el precio medio del área metropolitana de Los Ángeles cayó a USD 2.167, el nivel más bajo en cuatro años. La disminución responde a la incorporación de más de 15.000 nuevas viviendas multifamiliares en 2025, lo que elevó la tasa de vacancia al 5,3% al cierre del año anterior.

La tasa de vacancia en Los Ángeles sube al 5,3 % tras la incorporación de más de 15.000 nuevas viviendas multifamiliares y el estancamiento económico regional. (Reuters)

Este aumento en la oferta, junto con una economía estancada y la presión de la inflación sobre los salarios, ha llevado a que los propietarios adopten incentivos y descuentos para atraer inquilinos.

Según Anthony Luna, directivo de Coastline Equity citado por Los Angeles Times, “hay propiedades que antes se alquilaban en pocos días y ahora permanecen vacías semanas”. Esta tendencia obliga a los dueños a competir más agresivamente por los arrendatarios.

Las causas detrás de la baja en los alquileres

El estancamiento del mercado laboral local, sumado a la inflación persistente y la ralentización de los aumentos salariales, ha reducido la capacidad de pago de muchos residentes. Esto, junto con la oferta de nuevas unidades, genera presión a la baja en los precios en extensas áreas del sur de California.

El precio medio de alquiler en el sur de California alcanza USD 1.940 para una habitación y USD 2.357 para dos habitaciones, tras la reciente baja. (Reuters)

El medio local OB Rag señala que en San Diego los descensos anuales alcanzaron 6,3 % para departamentos de una habitación y 4,8% para dos habitaciones. La previsión marca que en 2026 la cantidad de nuevas unidades disponibles crecerá más del 70%, lo que podría mantener la presión sobre los precios.

Proyecciones para el resto de 2026

El pronóstico del informe de la Universidad del Sur de California, USC Casden Multifamily Forecast, citado en abril, estima que, aunque los alquileres podrían volver a subir moderadamente hacia mediados de 2026, el ritmo será más lento que en años previos.

El informe prevé un incremento de entre USD 58 y USD 148 mensuales en la región para el próximo año, cifras superiores a los aumentos experimentados durante la pandemia.

Especialistas advierten que, si la demanda se recupera o la oferta de nuevas viviendas disminuye, los precios podrían estabilizarse o subir nuevamente en ciertos mercados.

Consecuencias para propietarios e inquilinos

El descenso de los alquileres favorece especialmente a quienes buscan vivienda en ciudades con mayor oferta y menor demanda, facilitando el acceso a nuevos contratos. Los propietarios, en contraste, enfrentan un aumento de vacantes y deben aplicar promociones y ajustes para reducir las pérdidas.

En barrios mejor ubicados, la disminución de los precios es menos evidente y la competencia persiste por unidades bien localizadas. El fenómeno tiene mayor impacto en zonas con rápido desarrollo inmobiliario y menor dinamismo económico local.

Las cifras recientes confirman que el mercado del sur de California se encuentra en una fase de ajuste, con consecuencias directas para la oferta, la demanda y la economía doméstica de miles de hogares.