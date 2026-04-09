Alerta en el sur de Florida por lluvias acumuladas y fuertes tormentas hasta el viernes

El sur de Florida mantiene alerta vigente por inundaciones urbanas y riesgo de corrientes de resaca en Miami-Dade, Broward y Palm Beach (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur de Florida enfrenta una alerta vigente por inundaciones y corrientes de resaca que afecta a Miami-Dade, Broward y Palm Beach. El National Weather Service Miami, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Miami, anticipa precipitaciones intensas y condiciones costeras peligrosas que podrían persistir hasta el viernes.

Según la última actualización del National Weather Service Miami, las lluvias acumuladas se estiman entre 25 y 50 milímetros (1 y 2 pulgadas) en la mayoría de las zonas, con picos de hasta 125 milímetros (5 pulgadas) en áreas localizadas, especialmente en ciudades como Miami, Hialeah, Fort Lauderdale y West Palm Beach.

Esta acumulación representa un riesgo considerable para áreas urbanas y sectores con sistemas de drenaje insuficientes, ya que la acumulación de agua en calles y zonas bajas puede complicar la movilidad y aumentar la vulnerabilidad de la población.

El pronóstico meteorológico para el sur de Florida indica también un incremento en la frecuencia de tormentas eléctricas. Las autoridades han advertido que las condiciones pueden cambiar rápidamente dependiendo de la intensidad y la distribución de las lluvias; por ello, la vigilancia por inundaciones permanecerá activa, al menos, hasta la noche del miércoles.

La presencia de tormentas eléctricas eleva el riesgo de cortes de energía y daños a infraestructuras sensibles, afectando tanto a residentes como a turistas.

Las condiciones marítimas y la advertencia por corrientes de resaca

Las condiciones marítimas en Palm Beach presentan olas entre 2,4 y 3,7 metros y fuerte oleaje, con advertencia por corrientes de resaca en toda la costa del sureste (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el condado de Palm Beach, las condiciones marítimas se encuentran bajo alerta con una advertencia por corrientes de resaca y fuerte oleaje. Se prevé que las olas alcancen entre 2,4 y 3,7 metros (8 y 12 pies), lo que implica un peligro considerable para quienes frecuentan las playas debido a la posible erosión costera y la dificultad añadida para labores de rescate en caso de emergencias.

Por este motivo, las autoridades locales recomiendan a los bañistas extremar las precauciones y evitar ingresar al mar fuera de las áreas vigiladas.

La alerta por corrientes de resaca se extiende igualmente a los condados de Broward y Miami-Dade, que comprenden puntos clave del litoral como Hollywood, Miami Beach y Fort Lauderdale. El alto riesgo de corrientes de resaca puede arrastrar mar adentro incluso a los nadadores experimentados, según los equipos de salvamento y las organizaciones de seguridad acuática.

Estos fenómenos suelen intensificarse con el aumento de los vientos previsto hacia el fin de semana, lo que puede agravar la situación costera.

El origen de esta situación actual en el sur de Florida se debe a un sistema meteorológico inestable y la llegada de frentes húmedos procedentes del Golfo de México, de acuerdo con el National Weather Service Miami. Para los habitantes de los tres condados afectados, esto supone lluvias fuertes en cortos periodos, incrementando la probabilidad de inundaciones repentinas y desbordes.

Las autoridades han redoblado el monitoreo de infraestructuras urbanas críticas, con especial atención a los sistemas de bombeo y drenaje en áreas históricamente vulnerables.

Recomendaciones y medidas preventivas

La Asociación de Salvavidas de Florida recomienda extremar precauciones y nadar solo en playas vigiladas debido al alto riesgo de ser arrastrado por corrientes de resaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Weather Service Miami exhorta a la población a seguir en tiempo real las actualizaciones oficiales y evitar conducir en calles inundadas, especialmente en entornos urbanos donde el agua puede ocultar daños en la infraestructura y generar peligros para los automovilistas. También recalca la importancia de nadar solo en playas bajo la supervisión de salvavidas certificados.

Ante el riesgo de corrientes de resaca, la Asociación de Salvavidas de Florida, organización líder en prevención acuática en el estado, subraya la necesidad de mantener la calma si una persona es arrastrada por una corriente.

Recomienda flotar boca arriba y desplazarse de manera paralela a la costa hasta lograr salir de la zona de corriente, evitando luchar directamente contra la fuerza del agua, ya que la mayoría de los incidentes graves ocurren cuando las víctimas intentan regresar de manera directa hacia la playa.

Las autoridades de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach han activado protocolos de emergencia y prevención, coordinando la información por canales oficiales y redes sociales para mantener informada a la población.

El personal de protección civil y los departamentos de bomberos realiza inspecciones en áreas de riesgo elevado y refuerza su presencia en calles y playas consideradas críticas.

Impacto en el turismo y antecedentes recientes

Para los turistas que visitan la región, los organismos de turismo han enviado comunicados en varios idiomas, recordando la importancia de seguir las instrucciones de los servicios de emergencia y respetar las señales de advertencia en la costa.

El Aeropuerto Internacional de Miami y las principales terminales de transporte informan que las operaciones se mantienen normales por el momento, aunque sugieren a los viajeros consultar el estado de sus vuelos, debido a eventuales retrasos por el clima.

El sur de Florida ha vivido episodios recientes de inundaciones urbanas durante lluvias intensas. En junio de 2023, un sistema similar provocó la acumulación de más de 100 milímetros de lluvia en menos de 24 horas en áreas de Miami y Fort Lauderdale, provocando dificultades en el tránsito y daños a infraestructuras.

Las autoridades locales han recordado estos antecedentes para resaltar la importancia de la prevención y una respuesta rápida frente a estas emergencias.

El pronóstico extendido señala que la inestabilidad podría continuar hasta el viernes, con posibilidad de lluvias intensas adicionales y vientos que superen los 40 km/h (25 mph). El National Weather Service Miami continuará emitiendo reportes actualizados y mantiene el llamado a la cautela y al seguimiento de la información oficial.