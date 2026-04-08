Un conductor ebrio protagonizó una persecución a través de cuatro condados del sur de California antes de ser arrestado

Un presunto conductor ebrio protagonizó una persecución policial de más de dos horas por cuatro condados del sur de California (Captura de video)

Un presunto conductor ebrio desató una larga persecución policial que abarcó varios condados del sur de California la noche del martes, poniendo en alerta a la Patrulla de Carreteras de California y a los habitantes de la región. Todo comenzó alrededor de las 20:40, cuando los agentes detectaron a una camioneta plateada zigzagueando en la autopista 91 en dirección oeste, a la altura de Anaheim, dentro del condado de Orange. La forma errática en la que el vehículo circulaba llevó a los oficiales a sospechar que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol, por lo que decidieron iniciar una persecución que rápidamente se transformó en un operativo de amplia escala.

La persecución se desencadenó tras la observación directa de los patrulleros, quienes advirtieron el peligro potencial que representaba el conductor para los demás usuarios de la vía. El hecho de que la camioneta no mantuviera una trayectoria recta y presentara movimientos bruscos fue el factor determinante para que los agentes elevaran el nivel de alerta, considerando la posibilidad de encontrarse ante un caso de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas. En ese momento, se priorizó la seguridad pública, iniciando una acción coordinada que derivó en un extenso seguimiento a lo largo de distintas carreteras y jurisdicciones.

Los primeros minutos de la persecución estuvieron marcados por maniobras evasivas del conductor, quien no acató las señales de alto y continuó desplazándose a gran velocidad. El trayecto inicial se mantuvo sobre la autopista 91, pero pronto la situación se volvió más compleja. El vehículo, en lugar de detenerse, tomó rumbo norte y se adentró en el condado de Los Ángeles, ampliando el radio de acción de las fuerzas policiales. La ruta de escape no fue lineal ni predecible: tras pasar por Los Ángeles, el sospechoso regresó hacia el sur, dirigiéndose al Inland Empire, una vasta región que comprende zonas metropolitanas de Riverside y San Bernardino.

La Patrulla de Carreteras de California desplegó al menos seis patrullas para dar seguimiento al vehículo sospechoso en varias autopistas

El recorrido incluyó tramos por la autopista 15 en dirección este, lo que llevó al conductor al condado de Riverside. Sin embargo, apenas unos minutos después, cambió de rumbo y se incorporó a la autopista 60, transitando hacia el condado de San Bernardino. Este ir y venir entre condados complicó la labor de coordinación de las patrullas involucradas, obligando a los agentes a mantener comunicación constante y ajustar la estrategia de seguimiento conforme el sospechoso iba cambiando de jurisdicción y autopista.

En medio de la persecución, el conductor volvió brevemente al condado de Riverside, saliendo de la autopista en la zona de Jurupa Valley. Esta parada no supuso el final del operativo, ya que el individuo retomó la autopista y cruzó nuevamente hacia San Bernardino, para después dirigirse otra vez al condado de Los Ángeles, específicamente al este del valle de San Gabriel. La movilidad del sospechoso, sumada a su aparente conocimiento de las conexiones entre autopistas, dificultó que los agentes pudieran anticipar el desenlace del operativo.

El extenso recorrido tuvo un nuevo giro cuando el conductor optó por regresar al condado de Orange, esta vez a través de la autopista 57. Este desplazamiento por un circuito de autopistas regionales mantuvo en vilo a los agentes durante varias horas, con el riesgo latente de que el conductor, presuntamente ebrio, pudiera provocar un accidente mayor o poner en peligro a otros automovilistas. Las autoridades siguieron de cerca cada movimiento, manteniendo la presión y estableciendo puntos de vigilancia en diferentes salidas y accesos a las principales vías de circulación.

Finalmente, poco antes de las 22:30, la persecución llegó a su desenlace. El sospechoso se incorporó a la autopista 22 y, tras recorrer un corto tramo, decidió salir y detenerse en una gasolinera en Garden Grove. Allí, los agentes de la Patrulla de Carreteras de California procedieron a su arresto sin que se reportaran incidentes adicionales. Hasta el momento, la identidad del individuo no ha sido dada a conocer por las autoridades.

El arresto del sospechoso se realizó en una gasolinera, sin resistencia ni incidentes violentos, después de un extenso recorrido interjurisdiccional

El detenido no ofreció resistencia al momento de ser abordado por los uniformados, quienes lograron contener la situación y evitar que la persecución concluyera en un hecho violento. La intervención final en la gasolinera, tras más de dos horas de seguimiento constante, fue posible gracias a la coordinación y persistencia de los equipos desplegados. Este arresto puso fin a una secuencia de riesgos en carretera, donde el principal objetivo fue prevenir daños a terceros y restablecer el control del tránsito en las zonas afectadas.

Durante el desarrollo de la persecución, las imágenes mostraron hasta seis patrullas de la Patrulla de Caminos de California participando activamente en el seguimiento del vehículo. El despliegue de recursos y personal fue considerable, dado el carácter interjurisdiccional del incidente y la necesidad de mantener la seguridad en las diferentes autopistas por las que transitó el sospechoso. La coordinación entre los departamentos de los condados de Orange, Los Ángeles, Riverside y San Bernardino fue fundamental para evitar que el vehículo se perdiera en alguno de los múltiples accesos y salidas de las vías rápidas.

Las autopistas involucradas en la persecución incluyeron la 91, 605, 405, 71, 15 y 60, mostrando la magnitud del operativo y la complejidad logística que enfrentaron los agentes para mantener el control de la situación. El caso ilustra la capacidad de reacción y cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad vial del sur de California ante situaciones de emergencia en la red de carreteras.