Massachusetts avanza con un proyecto para prohibir redes sociales a menores de 14 años y restringir celulares en escuelas

La iniciativa legislativa busca modificar los hábitos digitales de niños y adolescentes con restricciones inéditas en el país (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La Cámara de Representantes de Massachusetts se prepara para votar una legislación que prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 14 años y restringirá el uso de teléfonos móviles en escuelas, una iniciativa que, de ser aprobada, convertiría al estado en pionero dentro de Estados Unidos en cuanto a regulaciones digitales para niños y adolescentes.

Según CBS News, la propuesta plantea un marco regulatorio robusto, con impacto directo en plataformas tecnológicas y en la vida cotidiana escolar.

El proyecto: alcance y mecanismos de control

La propuesta establece que las empresas tecnológicas deberán impedir el acceso a redes sociales a menores de 14 años. Para quienes tengan 14 o 15 años, se exigirá un consentimiento parental verificable antes de que puedan crear cuentas en las plataformas. A partir de los 16 años, la ley no impondrá restricciones específicas, informó CBS News.

El texto obliga a las compañías a implementar sistemas de verificación de edad sólidos. Además, los padres podrán acceder a la información sobre el uso que hacen sus hijos de las redes sociales, según precisó Boston Globe.

En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar sanciones económicas, aunque los montos exactos se definirán en la reglamentación que elaborará la Fiscalía General de Massachusetts antes del 1 de septiembre de 2026.

La ley, si se sanciona, comenzaría a regir el 1 de octubre de 2026. CBS News indicó que la definición de “red social” en el proyecto excluye plataformas educativas, de correo electrónico y de videoconferencias, por lo que el foco estará en aquellas redes de interacción abierta y masiva.

La propuesta exige a las plataformas establecer filtros de edad estrictos y otorga a los padres mayor supervisión sobre la actividad digital de sus hijos (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Fondos estatales y apoyo institucional

Para facilitar la implementación de las nuevas políticas, la iniciativa prevé una asignación de un millón de dólares destinada a los distritos escolares. Estos fondos forman parte de un paquete de gasto mayor, cercano a los dos millones de dólares, según reportó GovTech.

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) tendrá la responsabilidad de desarrollar lineamientos y modelos de política para que los distritos adapten sus reglamentos a la nueva normativa.

Celulares fuera de las aulas y programa piloto

El proyecto incluye una prohibición generalizada del uso de teléfonos móviles en las escuelas durante todo el horario escolar y en actividades patrocinadas por las instituciones. Cada distrito deberá establecer políticas claras para asegurar el cumplimiento de esta medida, detalló CBS News.

Uno de los aspectos innovadores es la creación de un programa piloto en 10 distritos escolares, donde se probarán sistemas tecnológicos diseñados para volver inoperables los dispositivos personales de los estudiantes mientras permanezcan en los recintos educativos. Un antecedente de esta política es la Watertown High School, que ya utiliza el sistema gratuito Doorman.

Según el director Joel Giacobozzi, entrevistado por CBS News, este recurso permite bloquear todas las funciones del teléfono excepto las llamadas, lo que, en palabras del funcionario, representa “un punto intermedio entre el bloqueo total y la libertad de uso”.

Diez distritos evaluarán herramientas que bloquean automáticamente los teléfonos dentro de las escuelas, limitando todas las funciones excepto llamadas de emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto legislativo y antecedentes en otros estados

La Cámara de Representantes de Massachusetts retoma la discusión de un tema que el Senado estatal ya había aprobado en 2025, pero que hasta ahora no había sido tratado en la cámara baja, de acuerdo con Boston Globe. La gobernadora Maura Healey manifestó su respaldo explícito tanto a la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 14 años como a la restricción total de teléfonos móviles en las escuelas.

La fiscal general Andrea Campbell impulsa iniciativas adicionales para limitar el acceso de menores a redes sociales y desactivar funciones consideradas adictivas, como el desplazamiento infinito y las notificaciones nocturnas, según información publicada en Mass.gov.

En 2024, Florida había adoptado una legislación semejante, aunque fue objeto de litigios por parte de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Los impulsores del proyecto en Massachusetts anticipan que podrían enfrentar desafíos legales, pero aseguran que la normativa propuesta tiene fundamentos sólidos y se encuentra “en terreno firme”, según declaraciones recogidas por CBS News.

Las instituciones deberán adaptar reglamentos y recibirán apoyo estatal para aplicar las nuevas normas sobre dispositivos electrónicos y conectividad en clase (Europa Press)

Argumentos y opiniones

Los legisladores defensores de la ley sostienen que el objetivo es proteger la salud mental y el bienestar de los menores frente al uso excesivo de dispositivos y redes sociales. “La realidad es que Massachusetts debe hacer más para asegurar que nuestras leyes estén a la altura de los desafíos modernos, especialmente en lo que respecta a la protección de los niños y al éxito educativo”, afirmaron Ron Mariano y Aaron Michlewitz en un comunicado difundido por CBS News.

La propuesta generó opiniones diversas entre los estudiantes. Un alumno entrevistado por CBS News opinó: “Puedes obtener tu licencia de conducir a los 16, creo que sabes usar redes sociales a los 15”.

La votación en la Cámara de Representantes de Massachusetts está programada para este miércoles. Si la iniciativa obtiene respaldo, quedará pendiente la promulgación por parte de la gobernadora y la redacción de la reglamentación específica antes del inicio del ciclo lectivo 2026.