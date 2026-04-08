Estados Unidos

La mitad de los estadounidenses adultos no alcanza los niveles mínimos de actividad física recomendados

El reciente informe señala que la proporción de ciudadanos que logra alcanzar los estándares recomendados varía ampliamente según factores educativos, económicos y geográficos, lo que evidencia disparidades significativas en el acceso y la práctica del ejercicio

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los adultos jóvenes y las personas con peso saludable registran las mayores tasas de cumplimiento de ejercicio recomendado en Estados Unidos.

En 2024, el 47,2% de los adultos de Estados Unidos cumplió con las directrices federales de actividad física aeróbica durante su tiempo libre, de acuerdo con un informe publicado por Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS). En este se advierte que factores como el peso corporal, la percepción de salud y el grado de urbanización también afectan de forma significativa la adherencia a las recomendaciones promovidas desde la iniciativa Healthy People 2030, cuyo objetivo es “aumentar la proporción de adultos que realizan suficiente actividad física aeróbica para obtener beneficios sustanciales para la salud”.

A su vez, se detalla que los adultos sin discapacidades alcanzaron una tasa de cumplimiento del 49,8%, más del doble que el 22,4% registrado entre quienes declararon alguna discapacidad. Esta diferencia, la mayor encontrada entre los subgrupos analizados en la encuesta nacional de salud, indica que la presencia de limitaciones funcionales incide directamente en la probabilidad de cumplir con las pautas federales de ejercicio, que exigen al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad física moderada, 75 a 150 minutos de actividad intensa o una combinación equivalente.

Los hombres, los jóvenes y aquellos con peso saludable, los más activos

Un hallazgo central del informe es la brecha de género: mientras el 52,3% de los hombres cumplió con las recomendaciones, solo el 42,4% de las mujeres lo hizo. Además, el cumplimiento disminuye de manera lineal con la edad. La franja de 18 a 34 años presentó la mayor adhesión (54%), en contraste con el 38,4% registrado entre los adultos mayores de 65 años.

En relación al índice de masa corporal, los adultos con peso saludable exhiben una prevalencia del 54,8% en el cumplimiento de la meta federal, seguidos por quienes presentan sobrepeso (49,8%) y bajo peso (44,3%), mientras que las personas con obesidad registran la cifra más baja (38%).

El impacto del estatus de salud autopercibido de cada encuestado es aún mayor, dado que 57,8% de quienes reportan “excelente o muy buena” salud alcanzan los estándares, frente a 39,3% de quienes indican “buena” y solo 23,7% entre quienes se definen en condición de “regular o mala”.

Por otro lado, la variable étnica también revela contrastes significativos. Los adultos blancos no hispanos (49,2%) y asiáticos no hispanos (47,9%) presentaron tasas superiores a los adultos hispanos (43,8%) y negros no hispanos (41,4%).

Hombre musculoso con camiseta sin mangas y pantalones cortos oscuros realizando una sentadilla con barra pesada en un gimnasio moderno con suelo negro.
Las diferencias de género muestran que 52,3% de los hombres logra las metas federales de actividad física, frente a 42,4% de las mujeres.

La educación, los ingresos familiares y el lugar de residencia amplifican las diferencias de acceso y cumplimiento

El nivel educativo fue considerado en las encuestas realizadas. Los datos revelan que entre quienes no terminaron la escuela secundaria, solo 32,3% cumple con las recomendaciones, tasa que asciende a 38,6% en graduados de secundaria, 47,4% en quienes han cursado estudios postsecundarios cortos y alcanza su máximo en adultos con título universitario o superior (58,5%).

Asimismo, quienes viven por debajo del umbral federal de pobreza, solo 35,4% alcanza la meta; en los hogares con ingresos entre 100% y menos de 200% del umbral, la proporción apenas mejora a 36,7%. A medida que suben los ingresos familiares, de 200% a menos de 400% del umbral, la tasa trepa a 43,8%, y se dispara a 56,5% en el grupo con ingresos altos (igual o superiores a 400%).

Respecto al lugar de residencia de los encuestados, a escala nacional, la región Oeste agrupa el mayor porcentaje de adultos activos con 51,9%, por delante del Noreste (48,4%), el Medio Oeste (46,4%) y el Sur (44,1%). Al asociar este dato con la clasificación urbana-rural, el informe del National Center for Health Statistics revela otra brecha relevante: 51,5% de quienes viven en áreas metropolitanas centrales cumplen las pautas, frente a solo 40,2% entre los residentes de zonas no metropolitanas.

Seis personas en ropa deportiva cuelgan de barras horizontales, practicando dominadas en un gimnasio moderno con equipos y ventanales.
La región Oeste y las áreas metropolitanas centrales lideran en proporción de adultos que alcanzan los mínimos recomendados de ejercicio en Estados Unidos.

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