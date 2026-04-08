El condado de Cobb recibió más de 10 millones de dólares para gastos de seguridad y tecnología de drones, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El condado de Cobb invierte más de 10 millones de dólares en tecnología de drones y sistemas de seguridad aérea para la Copa Mundial de la FIFA 2026 (AP Foto/Noah K. Murray)

El condado de Cobb se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una inyección de recursos sin precedentes destinados a fortalecer la seguridad y la defensa tecnológica. En un contexto de máxima vigilancia internacional, el condado de Cobb ha obtenido más de 10 millones de dólares en subvenciones orientados a gastos de seguridad, con especial énfasis en sistemas de defensa aérea y tecnología de drones. Esta inversión se concibe como parte de una estrategia integral para anticipar y neutralizar amenazas potenciales durante uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

El Departamento de Policía del Condado de Cobb fue receptor de casi 10,7 millones de dólares en fondos específicos para reforzar la seguridad aérea a lo largo del torneo. De acuerdo con el teniente Justin Bullis, estos recursos financiarán proyectos diseñados para detectar y enfrentar posibles amenazas provenientes del espacio aéreo. Entre los programas contemplados se incluyen la instalación de antenas fijas para la detección de drones, sistemas portátiles de detección basados en radiofrecuencia, cámaras infrarrojas y electroópticas, paneles de radar, así como tecnologías de mitigación de amenazas aéreas. Este conjunto de herramientas tecnológicas permitirá ampliar la capacidad del condado para vigilar y controlar el entorno en tiempo real.

El despliegue de nuevas tecnologías también abarca la creación de varias bases para drones de primera respuesta (DFR) y la infraestructura necesaria para su operación y mantenimiento. Estos sistemas estarán centralizados en el Centro de Delitos en Tiempo Real, que será el núcleo operativo para la mayoría de los dispositivos adquiridos. La finalidad es contar con una red de vigilancia capaz de proteger tanto a los asistentes y atletas como a la población local, ante la posibilidad de incidentes relacionados con sistemas aéreos no tripulados.

Según Bullis, la estrategia de seguridad no se limita a la detección, sino que también busca la mitigación efectiva de amenazas. Por ello, el condado ha impulsado la integración de tecnologías avanzadas que permitan una respuesta inmediata ante cualquier incidente aéreo. El enfoque incluye la protección de infraestructuras críticas y la cobertura de áreas estratégicas donde se prevé el mayor flujo de personas durante la celebración de la Copa Mundial.

Colaboración del Departamento de Policía de Cobb con otras agencias y uso de infraestructuras clave

El Departamento de Policía de Cobb recibió casi 10,7 millones de dólares para reforzar la detección y mitigación de amenazas provenientes del espacio aéreo (Captura de video)

El operativo de seguridad diseñado para la Copa Mundial implica una coordinación estrecha con socios externos y el aprovechamiento de infraestructuras clave del condado. El teniente Bullis confirmó que se han establecido centros de entrenamiento y bases de operaciones dentro del territorio, lo que facilitará la logística y la capacidad de respuesta. Entre las instalaciones que desempeñarán un papel crucial se encuentran el Aeropuerto Internacional de Cobb, la Base de la Fuerza Aérea Dobbins, el Truist Park y otras infraestructuras consideradas críticas para el despliegue de recursos y personal.

Estas instalaciones permitirán a las autoridades cubrir un amplio espectro de escenarios y garantizar la protección de quienes participen o asistan a los eventos programados. El uso coordinado de estos espacios será vital para la gestión de emergencias y el despliegue de equipos especializados, especialmente en situaciones que requieran intervención rápida para neutralizar riesgos aéreos.

La colaboración interagencial trasciende los límites del condado, ya que el Departamento de Policía de Cobb trabaja en conjunto con entidades estatales y federales para asegurar una cobertura integral. El objetivo es blindar tanto los espacios internos como aquellos de influencia directa en el entorno de la Copa Mundial, extendiendo los protocolos de vigilancia más allá de las fronteras administrativas locales.

Participación del condado de Cobb en el grupo de trabajo del FBI contra sistemas aéreos no tripulados (UAS)

El condado de Cobb ha dado un paso más en la profesionalización de sus equipos al integrarse a un grupo de trabajo del FBI dedicado a la lucha contra sistemas aéreos no tripulados (UAS). Esta alianza incluye a la ciudad de Atlanta, la Oficina de Investigación de Georgia y la Patrulla Estatal de Georgia. Cuatro agentes del condado, incluido el propio Bullis, completaron la formación en la academia del FBI, lo que fortalece la capacidad regional para responder ante emergencias aéreas durante eventos masivos.

El grupo de trabajo tendrá a su cargo la seguridad en recintos emblemáticos como el Mercedes-Benz Stadium y el Centennial Olympic Park, garantizando que la protección aérea sea uniforme en todos los puntos críticos del área metropolitana de Atlanta. Esta sinergia se traduce en una mayor eficacia para anticipar y contrarrestar amenazas, gracias al intercambio de información y la acción coordinada entre agencias.

Distribución y duración de los fondos, así como planes futuros de financiación

La estrategia de seguridad aérea incluye la protección de infraestructuras críticas y zonas de alta concentración de público durante el torneo mundialista (Captura de video)

La asignación de los 10,7 millones de dólares está planificada para cubrir las necesidades del programa durante un periodo de cinco años. Los recursos no solo contemplan la compra de equipos, sino también el pago de licencias, capacitación del personal, mantenimiento y garantías técnicas. Al concluir este plazo, las autoridades locales evaluarán la continuidad y el financiamiento futuro de los programas implementados. Mientras tanto, la prioridad será asegurar la operatividad plena durante la Copa Mundial y en la fase posterior, consolidando una base tecnológica sólida para la protección del espacio aéreo.

Subvención adicional para gastos de seguridad y tipos de equipos adquiridos

A la subvención principal se suma una ayuda adicional de 1,7 millones de dólares destinada a otros aspectos logísticos de la seguridad. Según Cassie Mazloom, directora de Gestión de Emergencias del Condado de Cobb, estos fondos adicionales permitirán cubrir horas extras del personal y la adquisición de equipos como sistemas de rayos X para el equipo de desactivación de explosivos y equipamiento para la patrulla montada de la oficina del sheriff. Entre las prioridades también figuran la instalación de estaciones de refrigeración, esenciales para proteger a los efectivos durante jornadas de trabajo prolongadas y bajo condiciones climáticas exigentes.

Experiencia previa del condado de Cobb en eventos a gran escala y la importancia de la colaboración interinstitucional

El condado de Cobb cuenta con un historial de organización de eventos de gran magnitud, lo que ha servido como base para perfeccionar sus protocolos de seguridad. La directora Mazloom subraya la importancia de la colaboración interinstitucional como factor decisivo para garantizar la seguridad integral. Detrás de cada evento, existe una labor coordinada entre múltiples agencias, orientada a que todos los aspectos logísticos y operativos funcionen sin contratiempos y bajo los más altos estándares de prevención.