Estados Unidos

El clima en Chicago anuncia suba de temperaturas este miércoles

La ciudad registrará una jornada más cálida en comparación con días previos, impulsada por la llegada de una masa de aire templado y ráfagas de viento, que modificarán la sensación térmica en distintas zonas urbanas

Guardar
Vista aérea panorámica del denso skyline de Chicago al atardecer, con rascacielos de variadas alturas y Lake Michigan de fondo bajo un cielo nublado
El clima en Chicago experimenta un aumento de temperaturas el miércoles, alcanzando máximas de 20 ℃ y mínimas de 13 ℃

Durante los próximos días, el clima en Chicago presentará varios cambios que impactarán tanto las actividades cotidianas como los planes de quienes residen o visitan la ciudad. El miércoles será una jornada que marque diferencia, ya que se prevé un aumento gradual de las temperaturas tras varios días de condiciones más frescas. Este comportamiento atmosférico, combinado con el incremento de probabilidades de lluvia y tormentas hacia el fin de semana, dibuja un panorama variable para la región.

El miércoles, Chicago experimentará una tarde considerablemente más cálida en comparación con días anteriores. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20 ℃, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 13 ℃. Este ascenso en el termómetro será acompañado por ráfagas de viento, creando una sensación térmica que podría variar dependiendo de la ubicación, especialmente en áreas cercanas al lago. El aumento de la temperatura responde a una masa de aire cálido que se desplaza hacia la región, permitiendo que los habitantes disfruten de condiciones primaverales más marcadas luego de un inicio de semana más fresco.

El incremento térmico resulta perceptible en contextos urbanos como Chicago, donde la transición entre estaciones puede ser abrupta. El miércoles se perfila como un día ventoso y templado, ideal para actividades al aire libre, aunque conviene estar atentos al viento, que podría intensificar la sensación de inestabilidad atmosférica. La previsión apunta a que este será el punto de inflexión antes de la llegada de sistemas de baja presión que traerán consigo humedad y precipitaciones.

Vista de una calle ancha de Chicago con rascacielos, árboles otoñales a los lados, un semáforo en rojo y varios coches aparcados bajo un cielo azul claro
Las condiciones más cálidas del miércoles surgen por el arribo de una masa de aire cálido que marca diferencias frente a días anteriores en Chicago

La expectativa de un clima más cálido en mitad de la semana se ve matizada por el pronóstico de un cambio drástico en las condiciones para el final de la semana y el fin de semana. A partir del jueves, las probabilidades de lluvia aumentarán de manera significativa, con el regreso de tormentas, algunas de las cuales podrían ser eléctricas. Este patrón climático afectará tanto el tránsito como las actividades al aire libre, y representa un escenario típico de la transición entre la primavera y el verano en el Medio Oeste de Estados Unidos.

El jueves, se prevé la llegada de lluvias desde temprano, seguidas por tormentas hacia la tarde. Las temperaturas máximas descenderán levemente hasta los 19 ℃, con mínimas de 8 ℃. La presencia de precipitaciones, sumada a la posibilidad de tormentas eléctricas, sugiere la conveniencia de tomar precauciones, en especial para quienes deben desplazarse durante las horas pico o tienen compromisos en exteriores.

El viernes, la lluvia persistirá durante la mañana, aunque se espera una disminución en la intensidad hacia horas del mediodía. La máxima prevista será de 13 ℃, y la mínima descenderá hasta los 3 ℃, lo que indica un retroceso en las temperaturas y una sensación térmica más fresca. Este descenso se asocia al paso del frente lluvioso que dejará cielos más despejados y un ambiente menos húmedo para el inicio del fin de semana.

El sábado será una jornada caracterizada por temperaturas más frescas, especialmente para quienes se encuentren cerca del lago Míchigan. Se espera una máxima de 18 ℃ y una mínima de 12 ℃. La influencia del lago puede moderar el calor y generar variaciones importantes en la sensación térmica entre distintas zonas de la ciudad. Aunque no se anticipan lluvias de importancia, el ambiente permanecerá húmedo y algo inestable.

Millennium Park chicago
Las lluvias continuarán el viernes por la mañana en Chicago, acompañadas de un descenso térmico con máximas de 13 ℃ y mínimas de 3 ℃

El domingo marca un nuevo cambio en el panorama meteorológico, con el regreso de tormentas dispersas y vientos. Las temperaturas subirán de manera notoria, alcanzando los 25 ℃ en su punto más alto, mientras que la mínima se situará en 17 ℃. La presencia de viento y tormentas puede alterar el desarrollo normal de actividades al aire libre y afectar el tráfico en la región.

El lunes continuará la tendencia de inestabilidad, con fuertes tormentas previstas a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas de 25 ℃ y mínimas de 12 ℃. Este patrón de lluvias intensas obliga a tomar previsiones, sobre todo en zonas de baja altitud donde pueden registrarse acumulaciones de agua.

El martes seguirá la misma dinámica, con tormentas y viento dominando el escenario meteorológico. La temperatura máxima será de 19 ℃ y la mínima de 7 ℃. Este descenso en los valores térmicos y la continuidad de las precipitaciones consolidan una semana marcada por la variabilidad y la alternancia entre calor, viento y episodios de tormenta.

La combinación de temperaturas en ascenso a mitad de semana, seguida por un descenso y el aumento de precipitaciones hacia el fin de semana, configura un pronóstico dinámico, característico de la primavera en Chicago. La planificación de actividades deberá considerar este escenario de cambios abruptos, especialmente ante el riesgo de tormentas eléctricas y vientos fuertes en los próximos días.

Temas Relacionados

TiempoClimaAlerta meteorológicaChicagoEstados UnidosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Qué pasa si la Green Card vence y cómo renovarla a tiempo para evitar problemas migratorios

Residentes permanentes mantienen su condición legal, pero pueden enfrentar obstáculos para acreditar identidad ante empleadores y autoridades

Qué pasa si la Green Card vence y cómo renovarla a tiempo para evitar problemas migratorios

San Diego inaugura su primer Nordstrom Local con atención personalizada

La cadena inaugura un espacio que prioriza servicios presenciales, como gestión de pedidos, devoluciones y arreglos, para acercarse a los nuevos hábitos de consumo en la ciudad

San Diego inaugura su primer Nordstrom Local con atención personalizada

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EEUU retirará los residuos nucleares enterrados en sus instalaciones

El presidente estadounidense detalló los términos nucleares del alto el fuego de dos semanas con Teherán y amenazó con aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a Teherán

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EEUU retirará los residuos nucleares enterrados en sus instalaciones

Alerta en Nueva York: una plaga invasora pone en riesgo áreas urbanas y agrícolas

Expertos señalan que un insecto asiático podría causar daños ambientales y pérdidas económicas en cultivos y zonas urbanas de la ciudad

Alerta en Nueva York: una plaga invasora pone en riesgo áreas urbanas y agrícolas

La expansión de los vehículos eléctricos exige modernización de la red eléctrica en Estados Unidos

La integración de tecnologías que permitan a los autos retornar electricidad al sistema requiere un refuerzo anticipado de redes y transformadores para asegurar la estabilidad ante la creciente demanda de energía

La expansión de los vehículos eléctricos exige modernización de la red eléctrica en Estados Unidos

TECNO

Los canales de WhatsApp ahora podrán cobrar por contenido exclusivo

Los canales de WhatsApp ahora podrán cobrar por contenido exclusivo

La clave de Sundar Pichai, CEO de Google, para sostener la innovación: “El liderazgo significa estar en los pequeños detalles”

Cómo proteger tu router WiFi de posibles intromisiones: paso a paso

Face ID del iPhone falla: causas del error y qué hacer para solucionarlo

Elon Musk quiere entrenadores humanos para Grok: así es el trabajo remoto con IA visual

ENTRETENIMIENTO

Keanu Reeves da consejos a actores novatos: “No seas un maldito imbécil”

Keanu Reeves da consejos a actores novatos: “No seas un maldito imbécil”

Frankie Muniz desmintió rumores sobre su salud: “No tengo amnesia, tengo mala memoria”

Shakira revela estrictas reglas contra celulares para sus hijos: “La verdad no está ahí”

Jonah Hill regresa a Hollywood tras tres años sin actuar y reveló detalles de su nueva película, Outcome

La historia de Jeffrey Katzenberg: lo despidieron de Disney, creó DreamWorks y reinventó la animación con Shrek

MUNDO

Financial Times: “El Armagedón fue cancelado... por ahora”

Financial Times: “El Armagedón fue cancelado... por ahora”

Hackers rusos al servicio del Kremlin intensifican ataques a routers wifi en todo el mundo

JD Vance advirtió a Irán que la tregua es frágil y que debe negociar “de buena fe”

Grecia busca la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años a partir de enero de 2027

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EEUU retirará los residuos nucleares enterrados en sus instalaciones