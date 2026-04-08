Estados Unidos

El alza del precio del diésel complica la situación de las pequeñas empresas de transporte en California

Las compañías dedicadas al transporte por carretera enfrentan una presión creciente debido al incremento del costo del combustible, lo que dificulta su capacidad para operar y pone en riesgo la continuidad de numerosos negocios familiares

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Dos mujeres en una estación de servicio. Una mira desde la cabina de un camión blanco con "Mom & Pop Hauling", otra está junto a un surtidor de diésel con precios altos.
El precio del diésel en California ronda los 8 dólares por galón y supera ampliamente la media nacional de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vertiginoso aumento del precio del diésel en California está configurando un escenario desafiante para el sector del transporte, en particular para las pequeñas empresas que dependen de este combustible para operar. En algunas zonas del estado, el precio del diésel bordea los 8 dólares por galón, un valor que supera ampliamente la media nacional de Estados Unidos y que genera preocupación entre transportistas, analistas y representantes de la industria.

La situación responde a una combinación de factores globales y locales. Por un lado, las tensiones internacionales, como la guerra en curso en Irán, han reducido la oferta mundial de petróleo, lo que eleva los precios en los mercados internacionales y, por extensión, en California. Por otro lado, el estado suele registrar precios superiores a los del resto del país debido a regulaciones ambientales más estrictas, impuestos estatales y una capacidad de refinación limitada. Como resultado, el precio promedio del diésel en California se sitúa, según la AAA, en 7,72 dólares por galón, aunque algunas estaciones ya superan los 8 dólares.

El impacto de este incremento es especialmente severo para las pequeñas empresas de transporte por carretera. Estas compañías, muchas de ellas familiares y con pocos camiones, ven cómo sus márgenes de ganancia se deterioran rápidamente ante el aumento de los costos operativos. El gasto en combustible, que ya representaba una parte significativa de sus egresos, se ha disparado y obliga a los propietarios a tomar decisiones difíciles para poder seguir funcionando.

En el caso de Time-X Incorporated Trucking, la realidad ya es insostenible. Su propietario, Harpreet Zepra, con más de 15 años de experiencia en el sector, asegura que el panorama actual no se parece a nada que haya vivido antes. La incertidumbre es constante; según Zepra, “nadie sabe lo que está pasando. Algunos días mejora, otros empeora”, una expresión que refleja la volatilidad y la falta de previsibilidad en el mercado de combustibles.

Un hombre con gorra y camiseta se apoya en un camión blanco en una gasolinera rural de California; en el camión se lee 'DIESEL PRICES CRUSHING US'.
Las pequeñas empresas de transporte por carretera enfrentan márgenes de ganancia cada vez más reducidos por el aumento del precio del diésel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del precio del diésel no es el único problema para estas empresas. Zepra señala que los gastos generales ya eran elevados antes del alza del combustible, y que ahora el costo adicional es la “gota que colma el vaso”. Según el testimonio de varios conductores, llenar el tanque de un solo camión puede costar entre 1.400 y 1.600 dólares, y hay quienes deben repostar hasta tres veces por semana. Esto implica desembolsos semanales de hasta 4.800 dólares solo en combustible, una cifra que para muchas pequeñas empresas es insostenible.

El fenómeno no solo afecta a los propietarios individuales, sino también a las asociaciones del sector. Raman Dhillon, director ejecutivo de la Asociación Norteamericana de Camioneros Punjabíes, advierte que el costo del combustible prácticamente se ha duplicado en un mes y medio. Esta aceleración en el aumento de los precios ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las empresas más pequeñas, que no disponen de los recursos ni de la infraestructura financiera para absorber semejantes incrementos en tan corto plazo.

Las diferencias entre las grandes empresas de transporte y las pequeñas compañías se hacen especialmente evidentes en este contexto. Gigantes como Amazon, UPS y FedEx cuentan con mecanismos para trasladar el aumento de los costos a los clientes, generalmente en forma de recargos por combustible en los envíos. Esta estrategia les permite mantener su rentabilidad incluso en escenarios de altos precios del diésel. En cambio, las pequeñas empresas carecen de ese margen de maniobra. No siempre pueden repercutir el alza del diésel a sus clientes sin arriesgarse a perder contratos o clientes, ya que compiten en un mercado donde el precio es un factor determinante para la elección del proveedor.

Una mano con chaqueta negra sostiene una boquilla de combustible metálica introduciéndola en la entrada de nafta de un coche oscuro en una gasolinera.
Llenar el tanque de un camión puede costar hasta 1.600 dólares, con gastos semanales de combustible que llegan a 4.800 dólares para conductores independientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dhillon resume la situación al señalar que las pequeñas empresas están “haciéndolo por su cuenta” y no queda claro cuánto tiempo podrán resistir bajo estas condiciones. La falta de herramientas para amortiguar los efectos del aumento del combustible coloca a estas compañías en una posición de desventaja estructural frente a los grandes actores del sector.

En última instancia, los consumidores finales también podrían verse afectados por esta crisis. Los líderes de la industria advierten que si el precio del diésel continúa en ascenso, los costos adicionales acabarán trasladándose a los productos de consumo diario. Esto incluye desde alimentos hasta artículos domésticos, cuyo precio podría incrementarse debido al encarecimiento del transporte. El efecto dominó del aumento del diésel amenaza con repercutir en la economía familiar de los californianos, que ya enfrentan un contexto de inflación y volatilidad en los precios de bienes esenciales.

Las perspectivas a corto plazo no ofrecen señales claras de alivio para las pequeñas empresas de transporte en California. Mientras el precio del diésel se mantenga en niveles históricamente elevados y las tensiones internacionales sigan afectando el mercado petrolero, las dificultades para el sector del transporte por carretera parecen destinadas a continuar.

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