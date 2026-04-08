Estados Unidos

Dos trabajadoras de una escuela primaria de Oklahoma son acusadas de agresión a estudiantes

Las autoridades del estado informaron la detención y procesamiento de dos empleadas de un plantel educativo, tras recibir denuncias sobre conductas violentas hacia menores, lo que ha generado inquietud entre familias y personal docente

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Dos trabajadoras de la escuela primaria Elgin en Oklahoma fueron destituidas y acusadas tras presuntas agresiones a estudiantes ocurridas en enero y marzo (Foto: Fox News)
Dos trabajadoras de la escuela primaria Elgin en Oklahoma fueron destituidas y acusadas tras presuntas agresiones a estudiantes ocurridas en enero y marzo (Foto: Fox News)

Dos trabajadoras de la escuela primaria Elgin en Oklahoma han sido acusadas penalmente, destituidas de sus cargos y liberadas bajo fianza tras presuntamente agredir a estudiantes en episodios ocurridos con semanas de diferencia.

Los incidentes, que provocaron la intervención de la policía local y la reacción de las autoridades educativas, derivaron en el despido inmediato de ambas empleadas, según documentación judicial y declaraciones oficiales citadas por Fox News Digital.

Las autoridades judiciales del condado de Comanche confirmaron que Elizabeth Kay Sutton, de 38 años, y Ottoria Rose McClung, de 37, afrontan cargos menores de agresión simple y lesiones físicas contra estudiantes de la primaria Elgin.

De acuerdo con los expedientes, los hechos corresponden a dos episodios separados, registrados entre enero y marzo de este año, que motivaron la presencia policial en la institución y la apertura de investigaciones internas por parte de la escuela.

En el primer caso, ocurrido el 8 de enero, la policía se presentó tras la denuncia del director Gabe Winn, quien explicó que Sutton, con apenas cinco meses de antigüedad como asistente de aula, habría sujetado a un niño de 10 años, obligándolo a regresar a su asiento y posteriormente lo golpeó en el rostro.

La dirección de las Escuelas Públicas de Elgin reforzó el compromiso con la seguridad estudiantil tras los despidos, asegurando notificación inmediata a las autoridades pertinentes (Captura Google Maps)
La dirección de las Escuelas Públicas de Elgin reforzó el compromiso con la seguridad estudiantil tras los despidos, asegurando notificación inmediata a las autoridades pertinentes (Captura Google Maps)

Según la cobertura del diario regional The Lawton Constitution, citada por Fox News Digital, el video de seguridad revisado mostró a Sutton moviendo su brazo hacia la cara del menor, lo que provocó que la cabeza del alumno se echara hacia atrás de forma visible.

Un testigo presencial informó a los responsables escolares que el estudiante intentó levantarse de su lugar y Sutton intervino para hacerlo volver a la fuerza; luego le propinó el golpe en la cara.

La maestra del grupo confirmó que al reincorporarse a clase, el niño presentaba una marca roja en el rostro, prueba que también quedó registrada en el informe policial.

Sutton fue apartada de su puesto el 15 de enero, según detalló el superintendente Nate Meraz a Fox News Digital. La acusada se declaró inocente ante el tribunal y enfrenta el proceso judicial en libertad bajo una fianza de USD 500.

La próxima audiencia está fijada para el 20 de mayo, de acuerdo con los registros judiciales consultados por el medio.

Unas semanas después, el 13 de marzo, ocurrió un segundo incidente en la escuela. En esa ocasión, Ottoria Rose McClung, quien se desempeñaba como asistente de apoyo personal, fue acusada de trasladar a un alumno de cinco años por un pasillo sujetándolo del cuello.

Cartel de madera "Elgin Elementary School" en primer plano. Detrás, una escuela de ladrillo rojo, césped seco y árboles bajo un cielo azul.
Las autoridades judiciales y policiales de Comanche mantienen abiertas las investigaciones y la recolección de pruebas sobre las agresiones en la escuela primaria Elgin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una testigo comparó la maniobra con un estrangulamiento. El informe señala que la testigo observó al niño con el rostro enrojecido, llorando y golpeando la mano de McClung, mientras la empleada exclamaba: “No puedo con esto”.

McClung fue separada de su cargo de inmediato y, al igual que Sutton, espera el proceso judicial en libertad bajo fianza, con obligación de comparecer ante el tribunal el 20 de mayo.

Medidas disciplinarias y respuesta institucional

El superintendente Meraz indicó que ambos despidos se ejecutaron conforme al protocolo escolar y remarcó: “todo el personal que dañe a un estudiante será removido”.

Afirmó que las Escuelas Públicas de Elgin mantienen la seguridad y el bienestar de los estudiantes como prioridad principal, y que la capacitación del personal en manejo seguro y trato adecuado es continua durante todo el año académico.

Además, la dirección escolar aseguró que todos los organismos pertinentes recibieron notificación inmediata tras los incidentes.

La supervisión y formación del personal docente y de apoyo en la escuela Elgin quedan bajo revisión actualmente. Meraz adelantó que el distrito escolar refuerza los mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de los estándares de conducta y prevenir cualquier tipo de maltrato hacia los estudiantes.

Aula escolar vacía con varias filas de pupitres y sillas de madera, dos pizarrones grandes al frente, ventanas altas y una cámara de vigilancia en el techo.
Los incidentes en la primaria Elgin ponen en debate la capacidad del sistema educativo de Oklahoma para garantizar la protección y el bienestar de los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones y contexto de seguridad escolar en Oklahoma

Las acusaciones contra Sutton y McClung han reavivado la inquietud por las condiciones de seguridad en las escuelas de Oklahoma.

Organizaciones locales de padres y defensores de los derechos de la infancia reclaman una revisión integral de los protocolos de selección y capacitación del personal escolar.

Las autoridades policiales y judiciales locales mantienen abiertas las diligencias y siguen recabando pruebas, mientras la comunidad educativa observa con atención el avance de los expedientes.

La situación en la primaria Elgin se encuadra en la preocupación más extensa por la protección de los estudiantes en el sistema público de Oklahoma, donde recientes incidentes han cuestionado la capacidad de las escuelas para garantizar un entorno seguro y libre de violencia.

Las investigaciones sobre ambos hechos continúan abiertas y se prevé que las audiencias judiciales del 20 de mayo aporten nuevos elementos sobre la actuación institucional y los desafíos pendientes en materia de seguridad escolar.

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