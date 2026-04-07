Una reconocida automotriz retira casi 423.000 vehículos en Estados Unidos por defecto en limpiaparabrisas

Ford retira más de 420.000 vehículos en EE.UU. por fallo en limpiaparabrisas que podría afectar la visibilidad y seguridad vial (REUTERS/Mike Blake)

Ford Motor Co. anunció el retiro de 422.613 vehículos en Estados Unidos debido a una falla detectada en los limpiaparabrisas, según una notificación emitida por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La agencia federal señaló que este defecto podría afectar la visibilidad de los conductores y aumentar la probabilidad de accidentes, motivo por el cual la automotriz implementó medidas preventivas.

La campaña de retiro abarca los modelos Lincoln Navigator y Expedition de 2021, 2022 y 2023, así como las camionetas Ford F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD y F-600 producidas entre 2022 y 2023. La NHTSA detalló que el funcionamiento irregular de los limpiaparabrisas puede generar una reducción en la capacidad para despejar el parabrisas durante lluvias o nevadas.

El retiro incluye vehículos particulares y unidades comerciales, ya que las camionetas de las series F se emplean habitualmente en sectores como la construcción, el transporte y los servicios públicos; la decisión de Ford busca disminuir interrupciones en operaciones de flotas y evitar incidentes que afecten la actividad de sus clientes.

El fabricante estadounidense informó que a partir del 13 de abril de 2026, los propietarios recibirán una notificación oficial por correo postal donde se describirán los vehículos afectados, la naturaleza de la falla y los pasos a seguir.

Ford identificó la campaña de retiro con el número 26S24, documento que permitirá a los usuarios acceder al reemplazo gratuito de los brazos del limpiaparabrisas en concesionarios oficiales. Los concesionarios autorizados recibirán indicaciones precisas para efectuar la reparación, que consistirá en la sustitución de los brazos por piezas mejoradas y testeadas bajo estándares de calidad reforzados.

Detalles técnicos y acciones de Ford y NHTSA

El defecto provoca un desgaste acelerado del motor de los limpiaparabrisas, pudiendo dejar el sistema inoperativo sin previo aviso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el reporte presentado a la NHTSA, Ford explicó que la falla puede derivar en el desgaste acelerado del motor de los limpiaparabrisas, provocando que el sistema deje de funcionar sin aviso previo.

Esta falla constituye un riesgo potencial, especialmente en condiciones climáticas adversas, porque en esas situaciones la visibilidad resulta esencial para la seguridad vial. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, hasta el momento no se han reportado accidentes graves ni lesiones asociadas a este defecto. La compañía decidió actuar proactivamente para minimizar riesgos.

La NHTSA, organismo dependiente del Departamento de Transporte de Estados Unidos, supervisa la seguridad de los vehículos en el país y coordina iniciativas cuando se detectan defectos peligrosos para los usuarios. La notificación presentada por Ford fue registrada conforme a los protocolos federales.

Respecto al procedimiento, el reemplazo de los componentes defectuosos no tendrá costo para los propietarios. Ford busca garantizar que la reparación, a cargo de personal capacitado, cumpla con los estándares de seguridad y técnicos exigidos.

Cómo se implementará la notificación y el reemplazo

El reemplazo se realizará sin costo únicamente en concesionarios autorizados por Ford para garantizar la seguridad y cumplir estándares técnicos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Ford indicó que la campaña de notificación comenzará el 13 de abril de 2026 y se extenderá durante varias semanas para incluir la totalidad de vehículos de la lista de retiro. La carta dirigida a los usuarios contendrá información sobre el procedimiento para agendar la revisión y el reemplazo en el concesionario más próximo.

La compañía recomendó a los usuarios esperar la comunicación oficial y no intentar reparaciones por cuenta propia, ya que la intervención requiere personal especializado para garantizar la seguridad y el cumplimiento de parámetros técnicos.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, Ford es uno de los principales fabricantes de camionetas en el mercado estadounidense, con una participación de mercado superior al 30 % en el segmento de vehículos de trabajo pesado. Así, cualquier falla técnica en modelos ampliamente utilizados como la serie F puede influir en la cadena logística y en la confianza de los consumidores.

Antecedentes y acciones previas frente a fallas técnicas

Este no es el primer retiro de vehículos que enfrenta Ford en los últimos años. Conforme a datos publicados por la revista especializada Automotive News, la empresa implementó distintas campañas de revisión preventiva entre 2022 y 2025, abarcando desde sistemas de frenos hasta componentes electrónicos.

La política de la compañía orienta sus esfuerzos a responder de forma anticipada ante reportes de fallas, para proteger tanto a los clientes como a la reputación de la marca.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras sugiere que los consumidores verifiquen periódicamente el número de identificación vehicular (VIN) en su sitio web para saber si su automóvil está convocado a algún llamado a revisión vigente. Además, facilita una línea telefónica para consultas y recepción de reportes adicionales.

Impacto en el mercado y reacción de la industria

El retiro de más de 420.000 unidades ocurre en un contexto en el que la industria automotriz experimenta mayores exigencias regulatorias y creciente escrutinio público sobre la seguridad de sus productos. Según datos de la organización estadounidense Center for Auto Safety, los retiros por cuestiones de seguridad han aumentado un 15 % desde 2020, lo que evidencia la importancia de la detección temprana de riesgos por parte tanto de los fabricantes como de las autoridades.

Las acciones de Ford en la bolsa de Nueva York no presentaron variaciones luego del anuncio, lo que sugiere que el mercado ya contemplaba la posibilidad de una campaña de retiro, dada la envergadura de la serie F y la importancia de la seguridad para la marca.

El reemplazo de los limpiaparabrisas será gratuito, realizándose exclusivamente en concesionarios oficiales para asegurar que los vehículos cumplan con los parámetros de seguridad exigidos por las autoridades estadounidenses.