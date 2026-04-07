Los propietarios de perros en California afrontan las mayores demandas por mordeduras

El Congreso local destacó que dichos ataques no derivan de la naturaleza de los animales, sino de un mal cuidado de los mismos. Foto: (iStock)

En California, los propietarios de perros enfrentan un escenario legal particular que los coloca en el centro de la atención cada vez que ocurre una mordedura. Según la legislación vigente, el Código Civil 3342 establece que el dueño de un perro es responsable de manera inmediata por cualquier ataque perpetrado por su mascota, sin importar si el animal presentó conductas agresivas antes.

Esta normativa, aplicada de manera estricta, distingue a California de otros estados en la gestión de incidentes relacionados con animales domésticos.

El canal de noticias en español Telemundo 52 informó que los reclamos legales por mordeduras de perro en California alcanzaron un total de 2.417 durante 2024, siendo la cifra más alta del país, de acuerdo con datos suministrados por el Instituto de Información de Seguros, entidad de referencia en el sector asegurador estadounidense.

La magnitud del problema se refleja en los montos involucrados, ya que California lidera el ranking nacional en número de demandas y en el valor de los pagos derivados de estos reclamos.

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El mismo reporte detalla que el costo promedio de cada demanda por mordedura de perro en California fue de USD 86.229, superando el promedio nacional, que se ubicó en USD 69.272.

Estas cifras posicionan al estado como el territorio con los mayores pagos exigidos a propietarios de mascotas en estos escenarios, y las compensaciones pueden ascender a decenas de miles de dólares según la información recogida por Telemundo 52.

El costo de las demandas por mordeduras en California

Esta realidad impulsa a muchas personas a buscar alternativas de protección, especialmente a través de seguros. Zulema Velásquez, agente de seguros de State Farm, una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos, explicó a Telemundo 52: “Si usted tiene un perrito y el perrito muerde a alguien, a usted lo van a demandar”.

El seguro de hogar para propietarios suele incluir cobertura frente a demandas por mordeduras de perro. Esta póliza permite afrontar los gastos legales y las indemnizaciones exigidas en caso de una demanda.

Para quienes alquilan una vivienda, existen los seguros de inquilino, cuyo costo mensual oscila entre USD 10 y USD 11, según lo consignado por Telemundo 52. Estas opciones ofrecen protección ante la posibilidad de enfrentar un litigio costoso.

Un perro de color marrón muerde el brazo de una persona que parece angustiada, en un entorno al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de seguros para propietarios y arrendatarios

La situación legal y económica ha generado comportamientos oportunistas. Velásquez relató a Telemundo 52 que existen casos en los que personas intentan provocar mordeduras buscando obtener un beneficio económico a través de demandas.

Este fenómeno añade un componente de vulnerabilidad para los propietarios de perros, quienes no sólo deben preocuparse por el comportamiento de sus mascotas, sino también por la posibilidad de enfrentar acusaciones motivadas por intereses ajenos.

Telemundo 52 recogió testimonios que ilustran este tipo de situaciones, donde la intencionalidad en la búsqueda de indemnizaciones es un factor de riesgo adicional.

Demandas oportunistas y nuevas vulnerabilidades

Algunos propietarios de varios perros reconocen desconocer las alternativas de protección disponibles en el mercado asegurador. Karla Ortiz, dueña de seis canes, admitió a Telemundo 52 que no estaba al tanto de las opciones legales y financieras para resguardarse ante una posible demanda. Su caso refleja la situación de muchas personas que, por falta de información, se exponen a consecuencias económicas graves.