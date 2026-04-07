Estados Unidos

La región de Nueva York enfrentará brusca caída de temperatura y activación de Código Azul

Las autoridades instalaron operativos especiales ante el descenso térmico que podría perjudicar cultivos y vegetación, así como incrementar riesgos sanitarios y de accidentes para la población vulnerable

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Las heladas tardías pueden afectar el desarrollo de frutas, hortalizas y flores, advierte el Departamento de Agricultura de Nueva York, destacando posibles pérdidas económicas.
Las heladas tardías pueden afectar el desarrollo de frutas, hortalizas y flores, advierte el Departamento de Agricultura de Nueva York, destacando posibles pérdidas económicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de heladas para Nueva York, Long Island y el norte de Nueva Jersey, vigente desde la medianoche hasta las 8:00 del miércoles, ante la previsión de temperaturas mínimas de entre -4 y -1 °C (25 a 30 °F).

El pronóstico advierte sobre un descenso abrupto de la temperatura que pondrá a prueba la resistencia de la vegetación y las infraestructuras urbanas en áreas densamente pobladas.

La medida fue comunicada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y replicada por el sitio de información local Secret NYC, que subraya la vulnerabilidad de cultivos y plantas de jardín de esta época del año.

El fenómeno, que contrasta con el clima templado de los días previos, se inscribe en lo que los expertos denominan “primavera engañosa”.

El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta de heladas para Nueva York, Long Island y el norte de Nueva Jersey, con temperaturas mínimas previstas de -4 a -1 °C. (REUTERS/Eduardo Munoz)
El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta de heladas para Nueva York, Long Island y el norte de Nueva Jersey, con temperaturas mínimas previstas de -4 a -1 °C. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Según el NWS, este periodo se caracteriza por fluctuaciones térmicas que pueden preceder a nuevos episodios de frío intenso. El organismo meteorológico describió que la región enfrenta “el tercer invierno”, en referencia a la sucesión de pulsos fríos tras breves intervalos de temperaturas suaves.

Reacción de las autoridades y asistencia ante las bajas temperaturas

Nueva York y el norte de Nueva Jersey han respondido a la alerta con la declaración de Código Azul, un protocolo que activa recursos municipales para la protección de personas en situación de calle y otras poblaciones vulnerables.

Según información informada por Secret NYC, equipos de asistencia distribuirán mantas y alimentos en refugios y puntos estratégicos de la ciudad y el estado. La medida busca reducir los riesgos asociados al frío extremo, cuya exposición puede provocar hipotermia, complicaciones respiratorias y otros daños a la salud.

La advertencia del NWS incluye recomendaciones específicas para agricultores y residentes. El organismo sugiere resguardar cultivos sensibles y trasladar plantas de jardín bajo techo o protegerlas con cobertores antes del anochecer. “Las plantas vulnerables podrían sufrir daños significativos si quedan expuestas a temperaturas bajo cero durante varias horas”, indicó el aviso oficial, reproducido por Secret NYC.

Pronóstico y comportamiento meteorológico en la región

La alerta de heladas coincide con un cambio abrupto en el patrón meteorológico regional. De acuerdo con el NWS, tras una jornada del miércoles con máximas cercanas a los 7 °C (44 °F), se espera un ascenso gradual de la temperatura hacia el fin de semana.

Este comportamiento irregular, típico de la primavera en el noreste estadounidense, suele complicar la planificación agrícola y las actividades al aire libre.

Equipos municipales distribuyen mantas y alimentos en refugios y puntos estratégicos para reducir los riesgos asociados a la exposición al frío. (REUTERS/Adam Gray)
Equipos municipales distribuyen mantas y alimentos en refugios y puntos estratégicos para reducir los riesgos asociados a la exposición al frío. (REUTERS/Adam Gray)

El fenómeno de la “primavera engañosa” no es inusual en la región, aunque este año la transición entre días cálidos y noches frías ha sido especialmente evidente.

Expertos consultados por Secret NYC señalaron que estos episodios pueden volverse más frecuentes debido a los cambios en los patrones climáticos globales.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y a seguir las recomendaciones para reducir riesgos.

Para quienes dependen de la agricultura y la jardinería, la protección preventiva de las plantas resulta fundamental para evitar daños difíciles de revertir en las próximas semanas.

Las organizaciones de asistencia social, en tanto, reforzarán sus operativos hasta el jueves, cuando se prevé la normalización de las temperaturas. El NWS anunciará el fin de la alerta una vez constatado el retorno a valores térmicos propios de la primavera estable.

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