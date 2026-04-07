Estados Unidos

La policía estadounidense mantiene activa la investigación tras la muerte de una adolescente de 16 años en Piedmont Park

Las autoridades han reforzado las labores de búsqueda y piden colaboración comunitaria luego de que una menor de edad muriera y otra resultara herida por disparos efectuados en las inmediaciones del parque en Atlanta

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La muerte de una adolescente en Piedmont Park tras un tiroteo impulsa una recompensa de 15.000 dólares por información relevante (GoFundMe)
La muerte de una adolescente en Piedmont Park tras un tiroteo impulsa una recompensa de 15.000 dólares por información relevante (GoFundMe)

El ofrecimiento de una recompensa de 15.000 dólares ha puesto bajo el foco la búsqueda de justicia tras el trágico tiroteo ocurrido en Piedmont Park, Atlanta, donde una adolescente de dieciséis años perdió la vida y otra menor resultó herida. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Andre Dickens, han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que aporte cualquier información relevante al caso, reiterando que quienes decidan colaborar podrán hacerlo de forma anónima a través de Crime Stoppers. Este gesto busca incentivar la participación comunitaria y acelerar la identificación de los responsables, en medio de un clima de conmoción y preocupación por la seguridad en la ciudad.

El alcalde Dickens expresó de manera enfática la necesidad de colaboración: “Pedimos a cualquier persona que tenga información que se presente”, subrayando además la posibilidad de preservar el anonimato de los informantes. Esta estrategia se inscribe en la política de recompensas que las autoridades emplean en casos de crímenes graves no resueltos, especialmente cuando las pruebas disponibles no han sido suficientes para esclarecer los hechos de manera autónoma.

La noche del sábado se vio abruptamente alterada por la violencia en Piedmont Park, uno de los espacios públicos más concurridos de Atlanta. El tiroteo se registró cerca de las 21 horas, poco después de que concluyera una festividad autorizada en el sector opuesto del parque. De acuerdo con la versión policial, el incidente no estuvo relacionado con el evento previo, sino que se desató cuando varios individuos abrieron fuego dentro del parque, generando pánico entre los presentes.

Los investigadores han señalado que el ataque se produjo más de una hora después de finalizado el festival del Día 404, lo que descarta cualquier vínculo directo entre la celebración y el tiroteo. Según el comandante Peter Malecki, las primeras pesquisas sugieren que hasta cuatro personas podrían haber disparado armas de fuego desde distintos puntos del parque, lo que ha dificultado la reconstrucción precisa de la secuencia de los hechos y la identificación de los responsables.

Policías estadounidenses investigan una escena del crimen de noche, con cinta amarilla "Do Not Enter", luces y coches policiales.
Autoridades de Atlanta solicitan la colaboración ciudadana en la investigación del tiroteo que dejó una víctima mortal y una herida

En el epicentro de la tragedia se encuentran dos adolescentes: Tianah Robinson, de dieciséis años, falleció a consecuencia de las heridas sufridas, mientras que Italia Wilson, de quince, recibió un disparo en el hombro y fue posteriormente dada de alta tras recibir atención médica. Ambas jóvenes, según las autoridades, eran víctimas inocentes y no se encontraban involucradas en ninguna disputa ni eran el objetivo previsto por los tiradores.

Estaban simplemente en el parque disfrutando del día”, afirmó el comandante Malecki, quien reiteró que no existen indicios de que las adolescentes fueran el blanco de la agresión. La situación ha reavivado el debate en Atlanta sobre la exposición de los jóvenes a la violencia armada, especialmente durante periodos de vacaciones escolares.

Desde el momento del tiroteo, la investigación policial se ha mantenido activa. Los agentes han comenzado a analizar cientos de horas de grabaciones provenientes tanto de sistemas de videovigilancia en el parque como de cámaras corporales de los propios policías. El objetivo es identificar movimientos sospechosos, posibles disputas previas y personas que hayan abandonado el área de manera apresurada tras los disparos. Las autoridades han solicitado a los ciudadanos que aporten cualquier dato relevante, desde haber observado una discusión hasta el simple hecho de haber notado a alguien portando un arma o alejándose rápidamente de la escena.

Este es el momento en que el público realmente puede ayudarnos”, insistió Malecki, haciendo hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación y evitar que los responsables permanezcan impunes.

Agentes de policía y un detective en una calle oscura con luces rojas y azules de coches policiales y cinta amarilla "CRIME SCENE DO NOT ENTER".
La policía analiza cientos de horas de video de vigilancia y cámaras corporales para identificar a los responsables del tiroteo en Piedmont Park (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elemento clave en la reconstrucción de los hechos es el festival del Día 404, un evento autorizado que tuvo lugar en el lado opuesto del parque y que finalizó más de una hora antes de la tragedia. Los funcionarios de la ciudad han dejado claro que el festival contaba con un dispositivo de seguridad adecuado y que no guarda relación con el tiroteo, desmintiendo así versiones que atribuían la violencia a posibles desbordes ligados al evento.

La administración municipal, por medio del alcalde Dickens y otros líderes, ha vinculado este episodio a una tendencia preocupante de violencia armada en Atlanta, especialmente durante el receso de primavera, cuando jóvenes suelen congregarse en espacios públicos. Dickens advirtió sobre la proliferación de armas de fuego en manos de personas que no deberían poseerlas y calificó el fin de semana como inquietante debido a la sucesión de incidentes violentos en la ciudad.

Pese a la gravedad de los hechos recientes, el alcalde destacó que los índices generales de criminalidad en Atlanta han mostrado una mejora significativa respecto a años anteriores, con una reducción notable en el número de homicidios en los últimos cuatro años. Sin embargo, remarcó que “incluso una sola muerte es demasiado”, enfatizando el compromiso de su administración en la lucha contra la violencia y en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.

La policía ha reiterado que la investigación se mantiene en marcha y ha invitado a cualquier persona que disponga de información a comunicarse con Crime Stoppers al 404-577-TIPS.

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