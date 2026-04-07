El precio de la gasolina en Florida alcanza un nuevo máximo por tensiones en Medio Oriente

El precio de la gasolina en Florida alcanza los 4.19 dólares por galón debido a la crisis en Irán y la volatilidad internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Florida muestra una tendencia ascendente que inquieta a conductores y afecta la economía doméstica en todo el estado. La combinación de factores internacionales y locales ha presionado el valor del combustible, alcanzando niveles no vistos en el último año y generando preocupación por el impacto en el costo de vida. El conflicto en Medio Oriente, sumado a la volatilidad del mercado petrolero, se ha convertido en el motor principal de este encarecimiento que ya se siente en los surtidores de las principales ciudades de Florida.

La subida del precio de la gasolina en Florida responde, según datos de AAA – The Auto Club Group, a la influencia directa de las tensiones geopolíticas. El promedio estatal de este lunes 6 de abril de 2026 llegó a 4.19 dólares por galón, lo que representa un aumento de veinte centavos respecto a la semana anterior. Este repunte no es un hecho aislado: en comparación con el mes pasado, el incremento es de ochenta centavos, y al mirar el dato anual, los conductores pagan 1.01 dólares más por galón que hace un año. El alza, entonces, es el reflejo de un fenómeno sostenido que responde a causas externas y fluctuaciones del mercado internacional.

El comportamiento reciente del precio muestra una escalada constante, sin señales claras de estabilización. Cada semana, los conductores de Florida encuentran cifras mayores en los paneles de las estaciones de servicio, lo que evidencia el peso acumulado de la crisis internacional sobre la economía local. El incremento de ochenta centavos en solo un mes y el salto de más de un dólar en un año ilustran la magnitud del problema. La dinámica alcista se mantiene como una de las principales preocupaciones para familias y empresas en la región.

La relación entre el alza del crudo, la crisis en Medio Oriente y el precio de la gasolina es directa e ineludible. El encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, condicionado por la crisis en Medio Oriente, ha sido determinante. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como la incertidumbre sobre el abastecimiento a través del estrecho de Ormuz, han elevado el riesgo de escasez y, en consecuencia, el valor del crudo. Aunque el precio del crudo de referencia estadounidense (WTI) retrocedió este lunes a menos de 110 dólares por barril —después de haber alcanzado picos de 115.5 dólares—, el mercado se mantiene bajo presión. La posibilidad de un alto el fuego temporal ha dado un respiro, pero el cierre del estrecho y las advertencias de la OPEP+ sobre potenciales daños a la infraestructura energética mantienen latente el riesgo de nuevos aumentos.

En el área metropolitana de Miami, la presión internacional y estatal se traduce en precios elevados para los consumidores. La gasolina Regular se vende en promedio a 4.15 dólares por galón, mientras que la de Grado medio asciende a 4.55 dólares y la Premium llega a 4.79 dólares el galón. Estas cifras reflejan el impacto del entorno global en el bolsillo de los residentes de una de las áreas más densamente pobladas del estado.

Áreas de Florida con los precios más altos de gasolina

La región de West Palm Beach-Boca Raton registra el precio de gasolina más alto de Florida, con 4.39 dólares por galón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regiones donde llenar el tanque resulta más costoso son West Palm Beach-Boca Raton, con un promedio de 4.39 dólares por galón, seguida por Gainesville (4.27 dólares) y Naples (4.26 dólares). Estas zonas, situadas principalmente en el este y suroeste de Florida, registran los valores más altos debido a factores relacionados con la demanda y la distribución. La concentración de población, el turismo y la logística de suministro inciden directamente en el precio final que enfrentan los automovilistas.

La presencia de estas áreas en la parte superior del ranking estatal evidencia cómo las condiciones locales pueden agravar el efecto de la volatilidad internacional del petróleo, haciendo que ciertas regiones paguen un sobrecosto significativo respecto al resto del estado.

Áreas de Florida con los precios más bajos de gasolina

Las ciudades de Pensacola, Panama City y Crestview-Fort Walton Beach ofrecen los precios de gasolina más bajos en Florida, alrededor de 3.90 dólares por galón (Imagen ilustrativa Infobae)

Por el contrario, los precios más bajos se encuentran en el noroeste de Florida. En Pensacola, el galón se comercializa a 3.90 dólares, mientras que en Panama City y Crestview-Fort Walton Beach el precio es de 3.91 dólares. Esta diferencia de hasta casi medio dólar por galón respecto a las regiones más caras muestra la diversidad de condiciones en el mercado interno de Florida. Factores como la cercanía a puertos, rutas de distribución y menor presión de demanda contribuyen a estos valores más accesibles.

Comparación del precio de la gasolina en Florida con el promedio nacional

El promedio nacional del precio de la gasolina este lunes se ubicó en 4.11 dólares por galón, doce centavos más que la semana pasada y setenta y nueve centavos más que hace un mes. Florida supera este promedio, manteniéndose por encima de la media nacional y confirmando una presión adicional en su mercado. Este diferencial respecto al resto del país agrava el impacto para los conductores locales, quienes deben destinar una mayor proporción de su presupuesto al combustible.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

Ante la escalada de precios, AAA recomienda una serie de medidas prácticas para mitigar el impacto en el gasto familiar. Entre los consejos destacan combinar diligencias para reducir la cantidad de viajes y conducir de forma moderada, evitando aceleraciones bruscas. Otra sugerencia es disminuir el peso transportado en el vehículo, lo cual mejora el rendimiento del combustible. Comparar precios a través de aplicaciones móviles permite identificar las estaciones más económicas en la zona y pagar en efectivo puede evitar recargos asociados al uso de tarjetas.