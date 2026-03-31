Cuál es el suburbio tecnológico de Seattle que experimenta un auge de mudanzas en 2026 por el avance de la economía digital

La sede global de Microsoft en Redmond convierte a la ciudad en un centro estratégico para reubicaciones corporativas y profesionales altamente cualificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un suburbio de Redmond, en el corazón tecnológico de Seattle, ha escalado posiciones entre los destinos de mudanza más demandados de Estados Unidos.

Así lo revela un análisis de MovingPlace, que estudió cerca de 500.000 traslados recientes y ubicó al código postal 98052 como el segundo con mayor volumen de mudanzas en febrero de 2026, solo superado por un sector de Washington D. C.

El fenómeno migratorio que posiciona a Redmond entre los principales destinos de mudanza en Estados Unidos está vinculado al auge del sector tecnológico en la región.

En febrero de 2026, MovingPlace ubicó al código postal 98052 en el segundo puesto nacional, con 243 mudanzas registradas, mientras que el código postal 20002 de Washington D. C. lideró el ranking nacional con 277 traslados.

Este repunte marca un cambio respecto a los años recientes, cuando la migración hacia los suburbios de Seattle había mostrado señales de ralentización.

La posición alcanzada por Redmond representa una transformación respecto a los dos años anteriores. De acuerdo con MovingPlace, la migración hacia los suburbios tecnológicos de Seattle se desaceleró durante 2022 y 2023.

El reciente repunte y la entrada de Redmond al top 10 nacional por primera vez señalan una posible reactivación de la tendencia de mudanzas hacia polos de innovación. Un elemento relevante distingue a Redmond: su estrecha vinculación con la economía digital.

La ciudad alberga la sede global de Microsoft, lo que la convierte en un punto estratégico para reubicaciones corporativas. Esto fomenta un flujo constante de profesionales altamente cualificados, según MovingPlace, y activa la economía y el mercado inmobiliario local.

Factores económicos y demográficos impulsan el atractivo de Redmond

La concentración de mudanzas en áreas tecnológicas genera oportunidades económicas, pero incrementa la presión sobre la vivienda y los servicios públicos de Redmond (REUTERS/Kent Nishimura)

El atractivo de la zona incluye variables económicas y demográficas. La renta media por hogar en Redmond asciende a USD 163.500, según MovingPlace y la plataforma de datos económicos Statista.

Además, el precio medio de la vivienda supera los USD 1.500.000. Estas cifras, muy superiores al promedio nacional, muestran elevados ingresos y altos precios en el mercado inmobiliario local.

Un análisis de la radio pública regional KNKX agrega que Redmond fue la segunda ciudad del área de Seattle con mayor crecimiento poblacional entre 2020 y 2023. La población se triplicó en las últimas cuatro décadas.

Este dinamismo responde al crecimiento del corredor tecnológico del Este de Seattle, impulsado por empresas como Microsoft.

El crecimiento llevó a Redmond a replantear su planificación urbana. Se impulsan nuevos desarrollos multifamiliares y zonas orientadas al transporte público para responder a la presión migratoria y la demanda habitacional.

Pese a la ralentización de la migración interna tras la pandemia, la región de Seattle sigue superando a otras grandes ciudades de la Costa Oeste en crecimiento neto.

El análisis de MovingPlace también destaca que otros destinos con mayor volumen de mudanzas se concentran en Texas, además de áreas de Arizona y Florida. El caso de Redmond se identifica por el peso del sector tecnológico como motor principal de atracción, a diferencia de polos donde priman factores climáticos o de costo de vida.

En opinión de MovingPlace, el auge de Redmond refleja los cambios en el mercado laboral, la expansión del teletrabajo y la preferencia de profesionales por zonas residenciales próximas a grandes empleadores.

Cambios recientes en las tendencias migratorias internas

Redmond triplicó su población en cuatro décadas y fue la segunda ciudad con mayor crecimiento en el área de Seattle entre 2020 y 2023 (REUTERS)

El comportamiento migratorio en Estados Unidos ha cambiado tras la pandemia. MovingPlace señala que la demanda vuelve a zonas suburbanas y periurbanas vinculadas a empresas tecnológicas. Esto modifica parcialmente la tendencia de urbanización masiva de décadas anteriores.

Esta dinámica se refuerza con la expansión de grandes compañías y la flexibilidad que ofrecen los modelos híbridos y remotos. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la participación de Redmond en la industria tecnológica creció más del 15% en cinco años, superando el promedio nacional del sector.

El informe advierte que la concentración de mudanzas en áreas tecnológicas como Redmond puede aumentar la presión sobre el mercado inmobiliario y los servicios públicos.

La llegada de residentes con alto poder adquisitivo genera oportunidades económicas, pero también plantea desafíos para la inclusión social y el acceso a la vivienda.

Autoridades locales han manifestado la necesidad de políticas urbanas activas para mantener la cohesión social y evitar que la brecha de precios excluya a sectores menos favorecidos.

Impacto en la planificación urbana y retos a futuro

El crecimiento de habitantes en Redmond plantea retos para la planificación urbana. La mayor demanda de vivienda, infraestructura educativa y transporte público exige respuestas coordinadas para evitar congestión y mantener la calidad de vida.

La presión sobre los precios obliga a repensar estrategias de acceso a la vivienda y mecanismos de regulación. El objetivo es evitar desplazamientos involuntarios y garantizar el acceso equitativo a la vivienda.

Expertos en desarrollo urbano consultados por la Universidad de Washington advierten que la sostenibilidad del crecimiento de Redmond dependerá de equilibrar la expansión con la protección de espacios verdes, la inversión en transporte público y la promoción de vivienda asequible.

Redmond se posiciona como un destino para la movilidad profesional y familiar, por su proximidad a grandes empleadores y su oferta residencial de alto nivel. Este fenómeno puede persistir si la expansión tecnológica y los incentivos para el teletrabajo se mantienen.

Redmond como modelo de migración tecnológica en Estados Unidos

El caso de Redmond ilustra la interdependencia entre desarrollo tecnológico, movilidad interna y retos urbanos en Estados Unidos. La ciudad se ha posicionado como uno de los destinos preferidos para profesionales y familias jóvenes que buscan oportunidades en el sector digital.

La integración entre innovación, calidad de vida y políticas públicas será determinante para el futuro de las ciudades tecnológicas. El equilibrio entre crecimiento y cohesión social es el principal desafío.