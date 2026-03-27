Se emite una alerta de salud pública por carne de res y cerdo crudas: estos son los productos afectados

La alerta del FSIS sobre Blackwing advierte a consumidores y comercios de Estados Unidos por la distribución de productos cárnicos sin inspección federal obligatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de productos cárnicos de la empresa Blackwing fue señalado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tras detectarse que fueron distribuidos en el país sin la inspección federal obligatoria, según consta en la alerta pública emitida el 25 de marzo de 2026. La advertencia afecta a consumidores y comercios en todo el territorio estadounidense, ya que la ausencia de controles oficiales puede implicar riesgos de seguridad alimentaria. El hallazgo, que involucra alimentos de consumo masivo, expone un posible fallo en el sistema de control sanitario.

De acuerdo con el FSIS, la alerta se refiere a siete presentaciones de carne de res y cerdo procesadas por Blackwing, que llegaron a puntos de venta mayoristas y minoristas sin el aval del organismo federal. La autoridad precisó que no se trata de un retiro formal de mercado, sino de una advertencia para evitar el consumo de los productos involucrados ante la posibilidad de contaminación o presencia de alérgenos no declarados. Según la información oficial, hasta el momento no se han registrado casos de enfermedades vinculadas a estos lotes.

Este episodio se inscribe en una serie de acciones recientes para reforzar la vigilancia de la cadena alimentaria en Estados Unidos. El USDA recordó la importancia de la inspección federal en la producción de alimentos de origen animal, establecida por ley para garantizar la calidad, el etiquetado adecuado y la ausencia de agentes patógenos o sustancias prohibidas en los productos que llegan al consumidor.

¿Cuáles son los productos de Blackwing señalados por la alerta del FSIS?

La notificación de la autoridad alimentaria identifica de manera precisa los artículos afectados, todos ellos de la marca Blackwing. Los productos informados por el FSIS incluyen:

Caja de 5 libras (2,27 kg) con paquetes de 8 onzas (227 g) de Blackwing Organic Meats Organic Beef New York Strip Steak , con el sello “Est. 1996” en la etiqueta del USDA.

Caja de 10 libras (4,54 kg) con paquetes de 16 onzas (454 g) de Blackwing Organic Meats Organic Ground Beef .

Caja de 5 libras (2,27 kg) con paquetes de 8 onzas (227 g) de Blackwing Organic Meats Grass Fed Organic Beef Stew Meat , con el sello “Est. 1996”.

Caja de 5 libras (2,27 kg) con paquetes de 8 onzas (227 g) de Blackwing Organic Meats Organic Beef Steak Strips , con el sello “Est. 1996”.

Paquete de 1 libra (454 g) de Blackwing Meats Blackwing Beef Ground from Organic Beef , sin sello del USDA.

Paquete de 12 onzas (340 g) de Blackwing Meats Pork Ground Made from Organic Pork , sin sello del USDA.

Paquete de 12 onzas (340 g) de Blackwing Meats Boneless Center Cut Pork Chops 2-6-ounces Made from Organic Pork, sin sello del USDA.

Los lotes señalados se distribuyeron en establecimientos de venta al por mayor y al por menor en todo Estados Unidos, aunque la autoridad no detalló las ubicaciones específicas, según consta en la alerta oficial del organismo federal.

Siete presentaciones de carne de res y cerdo procesadas por Blackwing, sin el sello del USDA, quedaron bajo advertencia por posible riesgo sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante la inspección federal de carnes en Estados Unidos?

La legislación estadounidense exige que toda carne destinada al consumo humano pase por inspección federal obligatoria antes de ser comercializada. El proceso de control tiene como objetivo detectar la presencia de bacterias peligrosas, contaminantes químicos y alérgenos, además de verificar el cumplimiento de las normas de etiquetado y trazabilidad.

Según información del FSIS, “los productos que no reciben inspección federal pueden contener ingredientes no declarados, bacterias dañinas o contaminantes, lo que representa un riesgo potencial para la salud pública”. El organismo enfatizó que el control oficial es la principal herramienta para prevenir brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y garantizar la protección del consumidor.

¿Qué diferencia existe entre una alerta de salud pública y un retiro de producto?

La alerta de salud pública y el retiro de producto son mecanismos distintos dentro del sistema de protección alimentaria de Estados Unidos. De acuerdo con el FSIS, un retiro implica una acción voluntaria por parte de la empresa para sacar del mercado productos adulterados o etiquetados incorrectamente. En contraste, la alerta se emite cuando no es posible recomendar un retiro inmediato, pero existe evidencia suficiente para advertir a la población sobre un posible riesgo.

El comunicado oficial del FSIS aclara que “la alerta de salud pública se utiliza para informar a los consumidores acerca de la presencia de productos que podrían representar un peligro, aunque no se haya identificado un brote específico o una fuente concreta de enfermedad”.

¿Qué riesgos existen para los consumidores según el USDA?

Consumir carne de res o cerdo sin inspección federal puede exponer al consumidor a la presencia de microorganismos patógenos, como Salmonella o E. coli, así como a alérgenos no declarados o contaminantes químicos. El FSIS subrayó que, aunque no se han reportado enfermedades relacionadas con los productos de Blackwing hasta la fecha de la alerta, “la ausencia de controles elimina una barrera para la seguridad del consumidor”.

En palabras del organismo regulador: “Los consumidores deben desechar o devolver los productos afectados y abstenerse de consumirlos”. El canal de contacto de la empresa está disponible en el teléfono 847-838-4888 y en el correo roger@blackwing.com.

El FSIS recomendó no consumir los productos identificados de Blackwing ante la posibilidad de contaminación o presencia de alérgenos no declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden los consumidores identificar los productos de la alerta?

El FSIS recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente el empaque y el etiquetado de los productos cárnicos de Blackwing adquiridos recientemente. Los productos que se encuentran bajo alerta pueden presentar el sello “Est. 1996” en la etiqueta o carecer completamente del distintivo oficial del USDA. La autoridad sugiere prestar atención a los números de lote, peso y descripción del producto, tal como se detalló en el listado oficial.

En caso de identificar un artículo coincidente con la alerta, el organismo indica que la mejor acción es evitar su consumo y proceder a su eliminación o devolución en el punto de venta.

¿Qué acciones recomienda el FSIS ante esta situación?

El FSIS orienta a los consumidores a descartar inmediatamente los productos señalados o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos. La agencia puso a disposición la línea directa de consultas USDA Meat and Poultry Hotline: 888 674 6854, así como el sistema online para reportar inconvenientes con alimentos de origen animal (foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/). Este canal está disponible las 24 horas del día.

Además, el FSIS mantiene comunicación directa con la empresa Blackwing para avanzar en la investigación y asegurar la trazabilidad de los lotes distribuidos.

¿Qué antecedentes existen sobre alertas similares en Estados Unidos?

En el último año, el USDA y el FSIS han emitido diversas alertas y retiros de productos alimenticios debido a la aparición de irregularidades en los procesos de producción, etiquetado o inspección. Según los registros públicos del organismo, la frecuencia de estos incidentes varía y depende del tipo de producto y del origen de la irregularidad.

La legislación estadounidense establece sanciones para las empresas que comercializan productos de origen animal sin inspección, mientras que las autoridades mantienen sistemas de vigilancia y monitoreo para detectar cualquier desviación de la normativa vigente.

Según el USDA, la carne comercializada sin inspección federal puede contener bacterias peligrosas y violar normas de calidad y etiquetado alimentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto para consumidores y comercios?

El alcance nacional de la advertencia implica que cualquier persona que haya adquirido productos de carne de Blackwing debe verificar la información oficial y seguir las recomendaciones del FSIS. Para comercios y mayoristas, la alerta representa la obligación de retirar de la venta los lotes identificados y colaborar con la trazabilidad de los productos.

El FSIS informó que se mantendrán abiertos los canales de consulta y que cualquier actualización sobre el caso será publicada en su portal oficial.

¿Qué se espera en los próximos días tras la alerta?

Una vez emitida la alerta, el FSIS continuará la investigación para precisar la magnitud de la distribución sin inspección y determinar si existen riesgos adicionales para la salud pública. En función de los hallazgos, la autoridad podría emitir nuevas advertencias, actualizar el listado de productos afectados o recomendar un retiro formal si aparecen nuevos elementos.

La situación se encuentra bajo vigilancia del FSIS y el USDA, que reiteraron su compromiso con la protección de los consumidores y la transparencia en la información sobre seguridad alimentaria.