Un tiroteo en la estación Forest Hills de Boston dejó varios heridos tras un forcejeo con la policía

Un tiroteo en la estación Forest Hills del MBTA alteró la tranquilidad del transporte público en Boston la mañana del viernes (Captura del video)

Un episodio de violencia alteró la mañana del viernes en la estación Forest Hills del MBTA, ubicada en el área de Jamaica Plain en Boston. Alrededor de las 11:15, la rutina del transporte público se vio interrumpida por un hecho que generó alarma entre los pasajeros y residentes de la zona: un hombre armado con un cuchillo de carnicero protagonizó un forcejeo con agentes de la Policía de Tránsito, desencadenando un tiroteo dentro de la estación.

La situación se desató cuando la policía fue alertada sobre la presencia de un individuo portando un arma blanca en el área de autobuses y metro de la estación. Según relató el superintendente de la policía de transporte público de la MBTA, Richard Sullivan, el sujeto no solo llevaba consigo un cuchillo de carnicero, sino que lo utilizó para amenazar al conductor de uno de los autobuses. Además, intentó dañar el vehículo al tratar de pinchar sus llantas, lo que incrementó la tensión y el riesgo del incidente.

El hombre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue interceptado rápidamente por dos agentes de la Policía de Tránsito. Según la información oficial, ambos policías se acercaron al sospechoso con el objetivo de neutralizar la amenaza. Fue entonces cuando se produjo un forcejeo en el que el individuo intentó desarmar a uno de los agentes. Durante la lucha, el arma del policía se disparó de manera accidental, aunque no se produjeron heridas de bala ni apuñalamientos como consecuencia directa del disparo.

Agentes de la Policía de Tránsito enfrentaron a un hombre armado con cuchillo en la estación Forest Hills, desencadenando un forcejeo y disparos (Captura de video)

De acuerdo con la narración de Sullivan, la rápida acción de los agentes evitó que la situación escalara a consecuencias más graves. El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar, mientras se garantizaba la integridad física de los pasajeros y del conductor del autobús, quien resultó ileso a pesar de haber sido amenazado con el cuchillo. El superintendente enfatizó que el hombre actuó de manera violenta y se negó a especular sobre sus posibles motivos.

El saldo del incidente dejó varios afectados. Un agente de la Policía de Tránsito sufrió una lesión en la rodilla durante el forcejeo y fue trasladado al hospital junto con su compañero, quien también requirió atención médica. Aunque se desconoce la naturaleza precisa de las lesiones del segundo agente, Sullivan aseguró que no representaban un peligro para su vida. El conductor del autobús no resultó herido, y la policía confirmó que ningún pasajero ni transeúnte sufrió daños derivados del tiroteo o del enfrentamiento con el arma blanca.

El servicio de emergencias médicas de Boston informó que, en total, seis personas fueron trasladadas al hospital tras el incidente, aunque Sullivan no confirmó esta cifra. El margen de discrepancia entre los datos oficiales y los reportes de los servicios de emergencia refleja la confusión y el nerviosismo que dominó la escena en los minutos posteriores al altercado.

La magnitud del hecho quedó registrada en los relatos de testigos presenciales. Riley McMullan, vecina de la zona, compartió su experiencia con la periodista Kristina Rex de WBZ-TV. “Oí un disparo, oí un grito”, relató McMullan. Desde la ventana de su casa, pudo observar a una persona en el andén del autobús siendo atendida, mientras otros permanecían de pie en el lugar. McMullan también presenció cómo colocaban a un agente de la policía de transporte público en una camilla, lo que evidenciaba la intensidad del forcejeo y la respuesta de los servicios médicos.

El servicio de emergencias médicas de Boston reportó seis personas hospitalizadas luego del tiroteo y forcejeo en la estación Forest Hills (Captura de video)

La intervención policial y la rápida movilización de los servicios de emergencia provocaron la clausura parcial de la estación Forest Hills. El carril superior para autobuses fue cerrado temporalmente, mientras que la Línea Naranja y el carril inferior para autobuses continuaron operando con normalidad. Esta medida permitió mantener parte del flujo de pasajeros, pese al despliegue policial y a la investigación en curso. No obstante, la presencia de las fuerzas de seguridad y la interrupción parcial del servicio alteraron la dinámica habitual de la estación.

Más allá del impacto inmediato en la circulación, el incidente generó reflexiones entre los vecinos sobre la importancia de la seguridad en el transporte público. Varios residentes expresaron su agradecimiento por la constante vigilancia de la Policía de Tránsito en la estación, considerándola un factor que contribuye a la sensación de resguardo en la comunidad. “Una de las cosas que nos ayuda a mi familia y a mí a sentirnos seguros es la presencia de los agentes de la policía de transporte público”, comentó McMullan, destacando el valor que los vecinos otorgan a la protección policial en zonas de alto tránsito.

La investigación sobre lo sucedido continúa abierta y, hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más información sobre los motivos del agresor ni sobre el estado de los demás implicados. El caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan tanto las fuerzas de seguridad como los usuarios del transporte público ante episodios de violencia inesperada, así como la relevancia de la prevención y la respuesta rápida ante emergencias en infraestructuras clave para la movilidad urbana.